“La inflación es importante para conseguir una reelección, pero no es lo único que miran los votantes. También miran el crecimiento económico”, afirma. “Hay otra variable que vemos muy poco: la redistribución de recursos del sector público al sector privado. Ése es un aspecto positivo del gobierno de Milei y del programa actual”, asegura. “Es cierto que el crecimiento no ha sido homogéneo y es esperable que no lo sea hasta que la normalización macroeconómica se sienta y se institucionalicen los resultados del Gobierno”, sostiene. “El crecimiento acumulado desde que empezó el programa de estabilización estaría por encima incluso de lo que consiguieron aquellos gobiernos que lograron reelegir”, dice. “Para 2026, el número del REM estaría por encima del 6 por ciento y el del FMI, encima del 7 por ciento. Son números muy superiores al promedio anual”, precisa. “El crecimiento promedio de esos países durante la estabilización es de alrededor del 0,4 por ciento”, señala. “Los procesos de crecimiento sostenido no empiezan durante los dos o tres primeros años del plan de estabilización”, aclara.

“La inflación es importante para conseguir una reelección, pero no es lo único que miran los votantes. También miran el crecimiento económico”

“El crecimiento sostenido es una ruta muy larga. Sabemos que se necesita estabilidad macroeconómica, un proceso largo y mucha insistencia en políticas públicas que vayan siempre en la misma dirección”, explica. “Una característica distintiva del programa de estabilización argentino es que el punto de partida era particularmente malo. El trabajo a encarar es más duro y explicárselo a la población es más complejo”, reconoce. “En el programa de estabilización de la Argentina, el consumo privado es la variable que ha venido creciendo por encima del resto. Está incluso por encima de esos diecisiete programas de estabilización que reeligieron”, destaca. “Los servicios tienen un peso importante en el consumo, pero no tan importante como para dar vuelta el número”, clarifica. “Una comparación histórica como la que debería hacerse, que se abstrae de todas las discusiones políticas, muestra que el crecimiento económico está mejor. No quiere decir que la Argentina haya comprado ya treinta años de crecimiento sostenido”, reflexiona. “Es obvio que hay una parte de la población con demandas genuinas y el Gobierno va a tener que responder”, concede. “La pregunta es si con esto le va a alcanzar o no al Gobierno para llegar a las elecciones. La respuesta es compleja, pero, en principio, todos los números del estudio apuntan a que al Gobierno le ha ido mejor en lo económico”, explica. “La sociedad debería valorar de manera positiva los resultados del Gobierno. Son positivos comparados con la evolución histórica de los programas de estabilización”, sigue. “Cómo la sociedad valora los resultados económicos es una pregunta que no puedo terminar de responder. Pero definitivamente el crecimiento económico ha sido positivo y está por encima de los estándares históricos”, sintetiza. “La credibilidad es un factor crucial, que el ajuste fiscal sea creíble es crucial”, advierte. “El Gobierno está entendiendo la importancia de bajar un mensaje de que lo más importante es la credibilidad del ajuste fiscal y de unas finanzas públicas sanas”, aporta. “En la comunicación económica, los hacedores de políticas públicas en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina, tienen un rol medio pedagógico. Comunicar de manera clara y simple siempre paga electoralmente”, concluye.

Martín Tobal Alan Craig

El respetado economista Martín Tobal estuvo en La Repregunta. Tobal es director de análisis de riesgos macrofinancieros del Banco de México. Su trabajo se enfoca en macroeconomía, estabilidad financiera y economías emergentes. Tobal es Doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego. Tiene una maestría y una licenciatura por la Universidad de Valencia, España, y una licenciatura por la Universidad de Nantes, Francia.

Milei y la reelección, ¿por qué no alcanza con bajar la inflación? Crecimiento, ¿la otra clave? Crecimiento mileísta y sus dilemas. Ajuste fiscal y recursos al sector privado, ¿Milei lo hizo bien o mal? Consumo, ¿crece o no? ¿El PBI de la Argentina crece, pero el votante no lo nota? Inflación, ¿por qué se resiste a seguir bajando? El dólar y los argentinos: ¿complica la baja de la inflación? Economía hacia 2027: ¿qué puede hacer el Gobierno para convencer a los no convencidos? Tobal hizo su análisis. Ninguna de las respuestas vertidas representan la opinión del Banco de México ni de ninguno de los miembros de su directorio.

Aquí, la entrevista completa.

Milei y la reelección. ¿Por qué no alcanza con bajar la inflación? Crecimiento, ¿la otra clave?

-El gobierno de Javier Milei pone toda su munición gruesa en seguir bajando la inflación: es su principal promesa electoral y su principal logro económico. Cree que con eso va a alcanzar para que en 2027 los votantes le pongan un “sí” a este modelo económico. Entonces, le hago a usted la misma pregunta que plantea su trabajo de investigación: ¿por qué algunos planes económicos que logran bajar la inflación en realidad no terminan garantizando una elección y los gobiernos no reeligen?

-Lo primero que tengo que decir es que no soy politólogo; soy economista. Estoy jugando a ser politólogo, pero con resultados económicos en la mano. Dicho eso, y tomando en cuenta que las elecciones dependen de un montón de factores como cuestiones identitarias, o la capacidad de proyectar esperanzas hacia adelante, si me concentro puramente en lo económico, mi investigación encuentra que la inflación es importante para conseguir una reelección, pero no es lo único que miran los votantes. También miran el crecimiento económico. Pero algo original que hace mi investigación es sugerir que hay otra variable que vemos muy poco: la redistribución de recursos del sector público al sector privado. En general, los programas que son exitosos tienden a redistribuir o a transferir muchos recursos desde un Estado que está sobredimensionado. Parte de esa riqueza se transfiere al sector privado para que pueda gastarla. Ése es un aspecto positivo del gobierno de Milei, del programa actual, que muchas veces no se toma en cuenta o en el que no se pone foco. Es uno de los puntos que enfatiza mi investigación.

El presidente Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP)

-Por un lado, el ajuste sobre el gasto público implica el achicamiento del gasto del Estado y ese ahorro desde el Estado se deriva hacia los privados. Si esto es así, ¿la economía argentina no debería estar creciendo de manera más homogénea y el consumo no debería estar más activo de lo que efectivamente está?

-Es una muy buena pregunta, Luciana. Hay dos procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, un proceso de estabilización mucho más ligado a la macroeconomía más tradicional: implica reordenar las variables macroeconómicas. Es lo que está más ligado al proceso de desinflación. Pero al mismo tiempo, de manera subyacente, hay un proceso más estructural ocurriendo en la economía argentina: implica necesariamente redistribuir recursos entre sectores. Entonces, es cierto que el crecimiento económico en la Argentina no ha sido homogéneo. Y probablemente es esperable que no lo sea hasta que la normalización macroeconómica se asiente y se institucionalicen los resultados que el Gobierno ha venido consiguiendo.

-Usted correlaciona variables macroeconómicas con resultados electorales. Su investigación tomó cincuenta países y sus planes de estabilización a lo largo de casi sesenta años. En estos casos, ¿cuántos gobiernos lograron reelegir después de aplicar planes de estabilización que bajaron la inflación?

-De manera general, en los datos se observa que sólo con la inflación no alcanza para reelegir. Y eso lo vemos cuando computamos el número de gobiernos que lograron reelegir. He encontrado cuarenta y cuatro programas con éxito económico y sólo diecisiete consiguieron reelegir, aunque hay que tomar con una pizca de sal el número en particular porque no tenemos toda la información. La información necesaria para mirar la reelección arranca más tarde que la información económica. No obstante, es el mismo mensaje. Se ve en las trayectorias del crecimiento económico comparadas con las trayectorias de la inflación en planes exitosos económica y políticamente.

-Es decir, la inflación tiene que bajar, pero no alcanza: ése sería el primer mensaje. El segundo mensaje apunta al crecimiento: es otra variable necesaria. Y también la redistribución de recursos del sector público al sector privado. Milei cumple con la primera: va bajando la inflación. Está teniendo problemas con las expectativas de crecimiento en 2026. ¿Eso puede impactar negativamente?

-Parándonos hoy en día y viera cuál es el crecimiento económico de la Argentina que se proyecta al cierre del año y calculara el crecimiento acumulado desde que empezó el programa de estabilización argentino, mi investigación muestra que el crecimiento económico estaría por encima incluso de lo que consiguieron aquellos gobiernos que lograron reelegir.

Crecimiento mileísta y sus dilemas. ¿Alcanza para reelegir?

-¿Cuál es el cálculo de crecimiento de toda la gestión hasta fin de año?

-Depende del número que se pronostica para el cierre de año. Se puede usar el del Fondo Monetario o el del REM. Para 2026, el número del REM es de 0,7 por ciento. Si también usamos el REM para el crecimiento acumulado, estaría por encima del 6 por ciento. Y si usamos el del FMI, estaría por encima del 7 por ciento. Son números muy superiores a los que uno observa si sólo saca el promedio anual.

-Si se miran otros casos comparables de la región que han implementado planes de estabilización, ¿cuáles serían y qué crecimiento tuvieron?

-Hacemos varios cálculos con una estadística un poco sofisticada. Si simplemente miramos el dato de crecimiento, el crecimiento promedio de esos países durante la estabilización es de alrededor del 0,4 por ciento: el promedio en todos esos años.

“En el programa de estabilización de la Argentina, el consumo privado es la variable que ha venido creciendo por encima del resto. Está incluso por encima de esos diecisiete programas de estabilización que reeligieron”

-¿En qué países está pensando?

-Tienden a predominar países asiáticos de los años 90 y países de Europa emergente, después de la transición, cuando pasaron del comunismo al capitalismo. Pero hay mucha heterogeneidad, o sea, estamos tomando promedios sobre programas muy distintos y muy variados.

-Si se compara, por ejemplo, con un proceso de estabilización como el chileno o el uruguayo, ¿qué se puede ver?

-Se ve que los procesos de crecimiento sostenido no empiezan durante los dos o tres primeros años del plan de estabilización. El crecimiento sostenido es una ruta muy larga, a lo largo de la cual se tienen que dar señales de manera continua. La receta para el crecimiento económico es una receta que los economistas continuamos buscando. No intento descubrir el secreto de la Coca Cola, pero sí sabemos que se necesita estabilidad macroeconómica, un proceso largo y mucha insistencia en políticas públicas que vayan siempre en la misma dirección.

Luis Caputo en Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Ajuste fiscal y recursos al sector privado, ¿Milei lo hizo bien o mal? Consumo, ¿crece o no?

-Sostener el rumbo es clave, pero en el medio hay elecciones y en la Argentina hay elecciones el año que viene. Entonces, inflación a la baja, aunque un poco estancada en la baja, pero va bajando: check. Crecimiento promedio, también se puede decir “check”, aunque tuvieron que corregirse los cálculos para este año porque se dará un crecimiento menor de lo esperado. ¿Qué pasa con la transferencia de recursos del sector público al sector privado, el otro factor que usted señala? ¿Cuánto impacta en la actividad económica, que es otro problema que el Gobierno está teniendo ahora, con el desafío de una recesión técnica?

-De las tres dimensiones, ahí es donde se observa un cambio más fuerte.

-¿Positivo?

-Sí. Obviamente hay que tener en cuenta los niveles iniciales. El Estado argentino, cuando comenzó el programa de estabilización, estaba particularmente sobredimensionado. Estaba por encima del 40 y tanto por ciento respecto del PBI. Eso es algo difícil de ver no solo en promedio sino en la amplia mayoría de los programas de estabilización. Si hay una característica distintiva del programa de estabilización argentino es que el punto de partida era particularmente malo. Eso es muy negativo porque el trabajo a encarar es más duro y explicárselo a la población es más complejo.

-El ajuste tenía que ser muy grande: ¿a eso se refiere?

-Sí, exacto, pero al mismo tiempo es mucho más observable, es mucho más fácil de ver: la transferencia de recursos del sector público al privado es enorme.

-¿En qué se ve? Porque hay quejas sobre recortes en discapacidad, un gran tema del año pasado y sigue siendo tema este año. O el caso de las universidades, la educación básica, inicial, primaria y secundaria. ¿Dónde nota que los recursos del sector público ahorrados fueron al sector privado, a los ciudadanos me refiero?

-Si uno busca una respuesta muy basada en las cuentas nacionales, el primer lugar donde se ve es en el consumo. Ha habido un montón de discusión sobre eso. Pero las cuentas nacionales es el único lugar que registra de manera formal y adecuada y comprensiva el consumo. En el programa de estabilización de la Argentina, el consumo privado es la variable que ha venido creciendo por encima del resto.

-El consumo incluye los servicios básicos que pesan cada vez más en los presupuestos de los hogares porque se van retirando los subsidios y las tarifas están cada vez más sinceradas. ¿El aumento de consumo quiere decir que la gente puede consumir más bienes y servicios de otro tipo o que está obligada a hacerse cargo de una cuenta que antes estaba a cargo del Estado?

-Hay un poco de los dos temas, tenés razón. Evidentemente los servicios tienen un peso importante, pero no tan importante como para dar vuelta el número, pero es un punto importante. Ahora, definitivamente hay un cambio importante en el tipo de bien que se consume. Toda la discusión en torno al mercado de crédito implica un aumento importante en el consumo de bienes durables. Las crisis macroeconómicas y la inflación alta hace que sea mucho más rentable empezar a gastar rápido. Cuando uno gasta mucho, tiende a gastar y a consumir en bienes que son no durables.

Local comercial anunciando su cierre. Soledad Aznarez

-Sí, alimentos, lo urgente, como pasaba en 2023, a finales del gobierno de Alberto Fernández: salir a comprar y stockearse de alimentos que iban a aumentar. Me parece interesante su mirada positiva sobre el consumo y sobre la transferencia de recursos públicos al sector privado. Pero al mismo tiempo, no sólo pensando al sector privado en término de empresas sino también de las personas, tanto asalariados como informales, ahí hay algunas consideraciones. El salario real ha estado por debajo de la inflación; se empezó a recuperar pero, con el último indicador de inflación, volvió a caer. Y el ingreso disponible que queda después de pagar las obligaciones impositivas y los gastos fijos se ha ido reduciendo. En ese marco, no termino de entender esta lectura tan positiva en relación a que el sector privado se está beneficiando con este pasaje de recursos públicos al sector privado, con este ahorro del sector público si los las personas de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, están complicados en sus gastos mensuales.

-Tengo el temor de haberte dado una impresión incorrecta. No necesariamente quiere decir que el proceso de crecimiento sostenido está consolidado un poco. Quiero enfatizar ese mensaje: este es un camino largo. Pero también hay que subrayar que si uno hace una comparación como la que debería hacerse y se abstrae de todas las discusiones políticas, en una comparación histórica, el crecimiento económico, que se menciona en el debate público y en la prensa, no está realmente tan mal. De hecho, está mejor. No quiere decir necesariamente que la Argentina haya comprado ya treinta años de crecimiento sostenido.

“La sociedad debería valorar de manera positiva los resultados del Gobierno. Son positivos comparados con la evolución histórica de los programas de estabilización”

Crecimiento y elecciones. ¿El PBI de la Argentina crece, pero el votante no lo nota?

-Quedó claro ese punto: es un proceso largo. Pero están las elecciones y los gobiernos se renuevan cada cuatro años. La pregunta es: ¿cómo percibe el votante esta realidad que, según usted señala, tiene puntos muy positivos muy reconocibles. ¿Cómo percibe el votante argentino que los recursos le llegaron, que eso mejoró respecto del pasado, si ahora no puede comprar tanto y si su salario no ha estado por encima o equiparado con inflación durante largos meses?

-Esa afirmación que hacés tiene asidero y es correcto hacer un reconocimiento de eso. Pero al mismo tiempo es importante reconocer que el panorama es heterogéneo. Evidentemente, aquellas personas que trabajaban en los sectores que se están contrayendo tienen menos poder de compra. Por otra parte, la tasa de ocupación también ha venido aumentando. Entonces hay personas que no trabajaban y que ahora empezaron a trabajar.

-Eso se da en el sector informal.

-Sí, la mayoría en el sector informal y la mayoría de los que consiguieron trabajo en el sector informal están ganando más de lo que ganaban. El sector informal representa la mitad o más de la mitad de la economía.

-Pero partiendo de niveles salariales muy bajos. Comparados con los formales, están varias leguas atrás.

-Sí, exactamente. Definitivamente hay mucho camino por recorrer y este no es el final. Pero es obvio que hay una parte de la población que tiene demandas genuinas, válidas y en algún momento el Gobierno va a tener que responder a eso. La pregunta es si con esto le va a alcanzar o no al Gobierno para llegar a las elecciones. La respuesta es compleja, pero, en principio, todos los números del estudio apuntan a que no necesariamente habría motivos económicos negativos tan sólidos. Más bien los motivos económicos parecen mostrar lo contrario: que al Gobierno le ha ido mejor en lo económico. La sociedad debería valorar de manera positiva los resultados del Gobierno. Son positivos cuando se los compara con la evolución histórica de los programas de estabilización. La Argentina es un paciente que está en el hospital. Mi trabajo da un paso hacia atrás y se plantea evaluar a un paciente que está en el hospital, no a un jugador de fútbol profesional o un atleta de élite.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación

-En los diecisiete casos que implementaron planes de estabilización exitosos y lograron reelegir, ¿el crecimiento generó una ostensible suba del consumo y no hubo necesidad de debatir correcciones de tarifas y su impacto en el ingreso disponible y generó salarios altos? Porque el crecimiento de la Argentina en estos tres años de Gobierno viene con muchos “peros”. En esos otros casos estudiados, ¿había “peros”? ¿O eran algo más consistentes en términos del beneficio generalizado?

-Puedo responder con las reservas que amerita el caso, porque me voy muy atrás en el tiempo y la información del mercado laboral no es tan detallada. En general no hay información de salarios, y por eso no la puse en el trabajo de investigación. Hay una tensión entre acortar la muestra y tener más información. Dicho eso, el consumo en la Argentina está incluso por encima de esos diecisiete programas.

-Pero vimos que está el tema de la corrección de tarifas. Por eso digo, pensando en esos programas que efectivamente reeligieron, ¿el consumo era contundente? ¿La suba salarial fue contundente? ¿El crecimiento era más homogéneo que heterogéneo?

-Aquí estoy especulando porque no tengo los datos para afirmar esto, pero probablemente en la Argentina haya un componente de mucho más heterogeneidad. Se debe a que, durante muchos años, la Argentina ha sido una economía muy cerrada, con precios relativos muy distorsionados. Tu punto es válido: evidentemente un politólogo es algo que tendría en cuenta y yo, como una persona que intenta aplicar el sentido común, diría que es algo también a considerar.

-Es decir, que en la Argentina se da una especie de tormenta perfecta. Había inflación y había que aplicar un plan anti inflación. Había una matriz productiva muy cerrada y había que abrirla. Y había una matriz productiva que desaprovechaba recursos mineros y petroleros, y ese sector está creciendo en el balance de los sectores económicos. ¿Esos tres procesos combinados dejan preguntas abiertas todavía en relación al resultado político del plan?

-Estoy de acuerdo. El resultado político depende de una serie de factores, incluido el liderazgo político o cuestiones identitarias. El objetivo de mi trabajo no es decir de manera rotunda que el gobierno de Milei va a ganar. Esas son respuestas que no puedo dar, pero el trabajo pone en contexto el debate público y de los medios en torno al crecimiento económico. Si lo tomamos punto a punto, el crecimiento no está necesariamente mal. Obviamente, cómo la sociedad valora los resultados económicos es una pregunta que no puedo terminar de responder del todo. Pero definitivamente el crecimiento económico ha sido positivo y está por encima de los estándares históricos.

Inflación. ¿Por qué se resiste a seguir bajando?

-En el caso de la Argentina, hay un estancamiento de la baja de la inflación en torno al 2 por ciento, o algo menos. ¿A qué se debe? ¿A que el Gobierno sigue emitiendo, por ejemplo, para comprar reservas? ¿El aumento de la masa monetaria es un problema siguiendo el razonamiento de que la emisión monetaria de cualquier tipo termina impactando en la inflación?

-Me encanta esa pregunta porque me permite un poco enfatizar el mensaje principal. Ha habido mucha discusión. La discusión económica en la Argentina parece algo dirigista, como si pudiéramos definir las cosas a control remoto. Se dirige el debate hacia la tasa de interés o hacia los agregados monetarios. El Banco Central controla los agregados monetarios, sin dudas, pero las relaciones económicas, al final, son relaciones entre seres humanos y la economía es una ciencia social. No es mecánico esto de que baja un poco la tasa de interés… ¿Qué puede hacer una baja de interés o una mayor liquidez en un contexto donde hay tanta incertidumbre electoral y en donde los resultados van a determinar de manera muy polar cuál es el régimen económico que va a imperar en el país durante los próximos cuatro años? Ése es el punto que hace mi artículo: esta es una pregunta más grande y si nos abstraemos y dejamos de pensar de manera tan inmediata, aunque lo entiendo, pero si nos alejamos un poco de toda esa vorágine y de todo ese ruido, en realidad el crecimiento no está tan mal. En realidad, más que una baja de la tasa de interés o un incremento de 0,3 por ciento en el déficit público, lo que importa mucho es cuál es el régimen monetario y cuál es el régimen fiscal, si es o no creíble. No quiere decir que el Gobierno no puede hacer nada.

“El Gobierno está entendiendo la importancia de bajar un mensaje de que lo más importante es la credibilidad del ajuste fiscal y de unas finanzas públicas sanas”

-Quiero volver a mi pregunta sobre por qué la inflación no sigue bajando. Porque la pedagogía de Milei y el cambio cultural que representó su desembarco en el poder tiene que ver con explicar que la inflación alta y persistente, siempre y en todo lugar, es un fenómeno monetario, ya sea por la baja de la demanda de dinero, por el aumento de la oferta. En ese marco conceptual, la variable política o la variable de la incertidumbre externa parece no tener tanta influencia. Se presenta como un mecanismo manejable desde los resortes de la usina económica del Ministerio de Economía y el Banco Central. ¿Entonces por qué la inflación no logra perforar su piso? ¿Es porque se ponen pesos en la calle para adquirir dólares por parte del Estado? Está también el tema de las tasas de interés que estuvieron altas durante un tiempo y la gente dejó de demandar créditos.

-Hay algo que los economistas sí sabemos y la evidencia es muy conclusiva y muy rotunda al respecto: los procesos desinflacionarios tardan muchísimo tiempo.

-¿Aunque se aplique este mecanismo de relojería que Milei y los grandes macroeconomistas sostienen?

-Sigue siendo cierto que la inflación es un fenómeno monetario. Si definimos fenómeno monetario como la demanda y oferta de dinero es casi una identidad contable, ni siquiera es una relación económica. Pero hay muchos procesos de inercia en la fijación de contratos, en las expectativas de las personas. Si en la vida real no podemos convencer a alguien para que confíe en nosotros en una cena y nos toma muchas salidas convencer a alguien de que quiera formar una pareja duradera, ¿por qué vamos a convencer a una sociedad que estuvo años viviendo de una determinada manera de que las cosas cambian? La inflación va a terminar de bajar cuando pasen dos cosas, y para esto dos cosas se necesita tiempo. Primero, que el régimen monetario sea consistente, creíble y previsible. Y dos, que pase un cierto tiempo ligado al primer punto para que la sociedad se convenza de que eso es así. Y esos procesos son largos.

-La variable política es el riesgo de que este rumbo quede interrumpido el año que viene por qué eventualmente el Gobierno no logra reelegir. ¿Eso pone presión en los precios porque los creadores de precios están anticipando una incertidumbre futura y no tanto porque están indexando hacia atrás?

-Sí, también. Pero en ese proceso de mirar hacia adelante, lo más claro que tienen es lo que pasó hacia atrás.

-Se refiere a las gestiones anteriores y su manejo macroeconómico.

-Me refiero al régimen previo. Es relativamente fácil el caso argentino en el sentido de que los polos o los regímenes macroeconómicos son muy opuestos y visiblemente muy diferentes. Entonces, si hay una cierta probabilidad de que volvamos a lo anterior y lo anterior ya lo vimos, para proyectar hacia adelante, en parte, estoy recogiendo la información que viene desde atrás en el tiempo.

El dólar y los argentinos. ¿Complica la baja de la inflación?

-¿Cuánto impacta la relación de los argentinos con el dólar? En Chile, Uruguay o Perú, donde se dieron procesos de estabilización de baja inflación, el dólar no es un refugio para los ciudadanos ante la incertidumbre histórica. ¿Cuánto impacta esto de que los ciudadanos, cada vez que se siente un nivel alto de incertidumbre, huyen hacia el dólar y eso puede meter presión también en la baja de inflación si hay un tipo de cambio libre, aunque no estamos ante un tipo de cambio tan libre? ¿Impacta de alguna manera?

-Es muy buena tu pregunta. Suele estar mucho en el aire y probablemente pocas veces se vea lo siguiente. Si miramos a América Latina, hay dos modelos que podemos contrastar. Un modelo donde sigue habiendo dolarización financiera relativamente elevada: es el caso de Uruguay, Paraguay y Bolivia. No es la dolarización donde el peso se ata al comportamiento del dólar. Hace más referencia a tu concepto más psicológico de la dolarización. Y hay otros países como Brasil y Chile en donde ése no es el caso. Entre los que la mente de la gente está más dolarizada también está Perú. En ninguno de esos países conviven con inflaciones altas.

-¿Pero el dólar condicionó su proceso de estabilización? Chile o Perú, que con Alan García venía de inflaciones altísimas en los ´80 hasta que Fujimori logró torcer ese rumbo. ¿En ese momento el factor huida hacia el dólar como refugio se daba o era un tema menos?

-Tenés razón, son cosas muy ligadas, pero no son necesariamente lo mismo. La confianza en la moneda nacional tiene que ver con tener un esquema de política monetaria creíble, previsible y consistente: eso es lo que hace que la gente no tenga tanto al dólar en su cabeza. A pesar de eso, lo puede tener como ocurre en países como Perú. Y el hecho de tener una política monetaria consistente, creíble y un esquema consistente hace que no haya una inflación tan elevada. O sea, mi respuesta a tu pregunta sería: es parecido y están relacionados el tener el dólar en la cabeza y el tener una inflación alta, más no son lo mismo.

Economía hacia 2027. ¿Qué puede hacer el Gobierno para mejorar los resultados?

-El destino hace que las elecciones sean el año que viene. ¿Hay algo que el Gobierno pueda hacer para que la discusión pública sobre los logros del plan económico quede mejor saldada? Porque en su análisis del plan económico y comparado con otros planes económicos, usted propone una lectura que deja bien parado al plan del Gobierno. Sin embargo, hay mucha discusión pública sobre las bondades del plan de parte de economistas como Domingo Cavallo, por ejemplo, que es extremadamente crítico. ¿Hay algo que el Gobierno pueda mostrar para convencer a los no convencidos, tanto los grandes economistas que no están convencidos como a la ciudadanía?

-La respuesta a tu pregunta escapa a mi ámbito de conocimiento. Desde el sentido común, creo que la discusión sobre las elecciones se abrió antes de lo necesario porque necesariamente esa discusión trae incertidumbre y esa incertidumbre es un factor negativo para la economía. No tiene tanto que ver con la estrategia política, pero sí con la estrategia discursiva económico-política. Partiendo de las cosas que muestra mi trabajo, la credibilidad es un factor crucial, que el ajuste fiscal sea creíble. Cualquier cosa que el Gobierno se plantee hacer, mi sugerencia es que no se comprometa esa credibilidad. El Gobierno está entendiendo la importancia de bajar un mensaje de que lo más importante es la credibilidad del ajuste fiscal y unas finanzas públicas sanas. Dicho eso, sí hay cosas que se puedan hacer. Están ligadas a una interacción del sector público y el sector privado. Por ejemplo, las garantías para el otorgamiento de créditos es un aspecto bastante positivo.

-¿Podría desarrollar a qué se refiere?

-En los últimos meses, el Gobierno ha dado garantías para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Es positivo porque deja al sector privado hacer lo que tienen que hacer, que es tomar riesgo y tomar decisiones de riesgo, pero al mismo tiempo les da un empujoncito.

-Les da un cierto respaldo. Está el Estado cumpliendo con alguna función.

-Sí, exacto. Les da la zanahoria. Un incentivo.

-¿El Gobierno podría trasladar ese modelo a sectores mano de obra intensivos como la construcción o el comercio, que están muy magros?

-Sí. Se han venido anunciando planes de infraestructura que apuntan al sector de la construcción y enfatizando el mensaje de la colaboración público privada. Hay espacio para hacer cosas, pero siempre dejando muy claro que la credibilidad de la sostenibilidad fiscal es lo primordial.

-A la hora de votar el año que viene, ¿la ciudadanía tiene que hacer un balance del corto plazo, pero también del mediano plazo para entender cómo el modelo tiene chances de transformar la Argentina? ¿Si no hace ese balance, se vuelven más difíciles las chances del Gobierno?

-Sí. Hay un punto más ligado a la comunicación. En la comunicación económica, los hacedores de políticas públicas en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina, tienen un rol pedagógico. No se trata de ponerse arriba de un púlpito, pero sí es importante comunicar y comunicar de manera clara y simple. Eso siempre paga electoralmente.