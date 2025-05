Mirar más allá de lo que los ojos pueden ver: la obra de Rodrigo Abd

Desde Siria hasta Ucrania, las imágenes del fotógrafo argentino no buscan confirmar certezas, sino abrir preguntas sobre la violencia, la humanidad y la forma en que miramos

“Las fotos de Rodrigo Abd nos conectan con algo primario y nos obligar a ver, algo que va más allá de los ojos”, escribe la curadora Jazmín Tesone. “¿Cómo se fotografía cuando se vio tanto?”, se pregunta, también.

Se inauguró en ArtHaus (Bartolomé Mitre 434) la muestra Desvío, con obras del fotoperiodista Rodrigo Abd que, como integrante de la agencia de noticias The Associated Press (AP), cubrió buena parte de los conflictos desatados en el mundo en el último tiempo. Pero no solo eso: en la mirada de Abd hay lugar para una pregunta –dolorosa, cruel, conmovida y conmocionante– sobre el estatuto de lo humano.

Nacido en octubre de 1976, Rodrigo Abd trabajó entre 1999 y 2003 en Buenos Aires, en los periódicos La Razón y LA NACION. Luego vendría su ingreso a AP y las coberturas en Guatemala, Afganistán, Perú.

Junto con el equipo de fotógrafos de AP obtuvo el Premio Pulitzer en 2013 por su registro de la guerra civil en Siria y, luego, en 2023, por la cobertura de la guerra en Ucrania.

Entre otros, fue merecedor de los premios individuales World Press Photo, Maria Moors Cabot de Columbia University, y el premio de la Fundación GABO.

El fotoperiodista Rodrigo Abd con algunas de las imágenes que componen su muestra Hernan Zenteno - La Nacion

“Desvío exhibe un recorrido transversal por su archivo con un eje específico: fotos que expanden los sentidos, fotos que, lejos de confirmarnos algo, tal vez nos hacen dudar de lo que estamos viendo”, señala Tesone en el texto curatorial. Y también se pregunta: “¿Cómo mirar las imágenes de la violencia? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué vemos cuando ya no vemos nada?” Hasta el 3 de agosto, en Desvío, y a través de la mirada de Abd, habrá oportunidad de ensayar alguna respuesta.

Un trabajador municipal intenta reparar un caño de agua en el centro de Caracas. Venezuela, 2012 Rodrigo Abd - AP

Quinto mandamiento a la vera de un camino. Aldea La Reina, Honduras, 2021 Rodrigo Abd - AP

Glendy Maldonado cose un cadáver en un taller mecánico convertido en una funeraria. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2009 Rodrigo Abd - AP

Un manifestante espera para unirse a una protesta contra la dictadura de Muamar Gadafi. Bengasi, Libia, 2011 Rodrigo Abd - AP

Una imagen de cartón del papa Francisco es utilizada para vender postales de recuerdo, luego de su visita a la cárcel de Palmasola. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2015 Rodrigo Abd - AP

Trabajadores de una funeraria se retiran de un entierro en el cementerio San Rafael. Ciudad Juárez, México, 2009 Rodrigo Abd

Inhumación de 76 indígenas ixiles masacrados por el ejército guatemalteco en 1981. Nebaj, Guatemala, 2008 Rodrigo Abd

Tormenta de arena en el desierto. Kabul, Afganistán, 2006 Rodrigo Abd

Protesta de trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina, 2025 Rodrigo Abd - AP

Merienda rápida de un soldado ucraniano cerca del frente de batalla. Kiev, Ucrania, 2022 Rodrigo Abd - AP

Detenciones durante una protesta contra el gobierno de Javier Milei. Buenos Aires, Argentina, 2024 Rodrigo Abd

Urnas funerarias durante la pandemia del Covid-19. Lima, Perú, 2020 Rodrigo Abd - AP

Reportero entrevista a un migrante que se quedó sin techo en la pandemia. Lima, Perú, 2020 Rodrigo Abd - AP