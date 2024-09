Quién es la diseñadora argentina que con sus sombreros deslumbra a las casas de moda inglesas

Escuchar

Claro que Nikole Tursi podría tener un rol protagónico en una película de Tim Burton. Es que la creadora argentina, que reside en el Reino Unido desde hace cinco años, cumple con la apariencia estética habitual que caracteriza a las criaturas pergeñadas por este director, un poco ingenuas, otro poco punkies. Y aunque lo suyo no tiene que ver directamente con la actuación, es una experta en diseñar accesorios, específicamente sombreros, con la extravagancia digna de esos personajes.

En ese métier, el de los milliners (sombrereros), está involucrada desde hace tiempo, cuando decidió que su marca de indumentaria se transformara en una factoría extendida que además incluyera armaduras, guantes y zapatos, hasta conjuntos hechos a medida y adaptados a la solicitud de los clientes. “Artista del vestir”, así se define.

Nikole Tursi

Lo cierto es que la labor de Tursi se remonta a sus veinte años cuando –sin saberlo– ya en esa época confeccionaba fascinators, comúnmente denominados tocados. Luego estudió con expertos en el área textil, como Araceli Pourcel, y en lo relativo a los sombreros, como Laura Noetinger y César Orlando Núñez. También se formó en el Teatro Colón de Buenos Aires, incluso trabajó en sus talleres para realizaciones de las óperas Aída y La Traviata, y los ballets El Cascanueces, Coppélia y El Corsario, entre otros.

Posteriormente, en 2019, llegó el despegue: recibió el premio Mi Oficio, Mi Historia, otorgado por el Comité Colbert en la Argentina con el apoyo de la Unesco. Y tras ese galardón concretó la mudanza a Londres. Allí confeccionó a mano todo tipo de piezas para la emblemática casa inglesa Burberry, donde hoy continúa trabajando en las colecciones de alta costura. También tuvo experiencia en The Royal Opera House e hizo lo propio con otras firmas de vestimenta renombradas.

En este lado del mundo, se destacó por la colaboración para la marca de joyería Cabinet Óseo en dos oportunidades, una fue Reino, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. La otra en la exhibición Memorias del Futuro en la Casa Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes. Tursi reconoce que esta experiencia la llevó a volver a trabajar sobre el cuerpo y retomar el diseño no tanto de indumentaria sino más bien enfocado en esa especie de armazones escultóricos que la caracterizan.

Entre sus últimos logros se destaca la participación en la Semana de la Artesanía de Londres, donde tuvo un espacio para mostrar su labor, algo que luego la llevó a realizar su primera exposición individual Tursi: Beyond the Art of Craf.

También alcanzó el podio más alto al que puede aspirar una sombrerera: fue seleccionada, junto a otros once creadores de todo el mundo, para formar parte del Royal Ascot Millinery Collective 2024, bajo la dirección del diseñador Daniel Fletcher.

Nikole Tursi

Basta con ver algunas series o películas con foco en la realeza y otras, incluso, más terrenales –por caso la célebre My fair lady, protagonizada por Audrey Hepburn– para comprender el impacto que ese tipo de eventos tiene para los británicos.

Escenario fashion londinense

La semana última se presentó en la plataforma digital de London Fashion Week, con unas piezas aladas que logran diluir los límites entre los saberes de la alta costura, la artesanía y el arte, al mismo tiempo influenciada por la moda, la ópera y el ballet.

Dice Tursi que la creatividad va más allá del imperativo de las tendencias que llegan con las estaciones, sea invierno o verano. Por el contrario, privilegia la moda que no persigue lo efímero. “Captura lo eterno, la esencia de la belleza que es a la vez profunda y duradera”, manifiesta en sus redes sociales.

Su modo de hacer se caracteriza por la habilidad todo terreno y por poner en práctica métodos que no suelen ser tan convencionales para ese tipo de artilugios. ¿Hallazgos? Es experta en indagar nuevos elementos, como pueden ser textiles de los más novedosos o reliquias vintage. Esa destreza al elegirlos y combinarlos hace que sus trabajos sean bien distintos a todo lo que se ve en el rubro.

Nikole Tursi

Suele mixturar disciplinas que van desde la pintura, la escultura, el bordado y la manipulación textil experimental. Y para desarrollar sus creaciones puede recurrir al uso del taladro, como a una prensa de calor, lo mismo a otras herramientas más antiguas. Estas son las que le dan la posibilidad de fundir, cortar y crear nuevas formas en tela y otras superficies.

A su vez, sobresale por la reutilización de materias primas en desuso, algo que la ubica en sintonía con las demandas de la sociedad contemporánea, tanto en el norte como en el sur global. Y es en ese sentido que, incluso, su tarea puede ser pensada como una respuesta artesanal continua ante una escena plagada de pantallas en medio del furor por la Inteligencia Artificial

