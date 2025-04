Tras la denuncia de Viviana Canosa, el exagente norteamericano Timothy Ballard emitió un comunicado

En medio de un escándalo mediático-judicial en la que varias figuras del espectáculo argentino se enfrentaron con la conductora Viviana Canosa por sus dichos sobre una red de trata de menores, el especialista en rescate de niños abusados que sería la base de la denuncia de Canosa -que habría señalado la pistas que tiene el exagente norteamericano sobre la desaparición de Loan- emitió un comunicado de prensa.

Timothy Ballard es exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dedicado a combatir la trata de menores a través del desarrollo de software y de investigaciones en Internet para infiltrarse en redes de intercambio de archivos donde los traficantes comparten material de abuso sexual infantil (MASI).

Su labor durante años desarrollada para el gobierno norteamericano inspiró la película Sonido de Libertad, estrenada en 2023, basada en una historia real en la que un agente federal –el propio Tim Ballard–, luego de rescatar a un niño de las manos de una red de traficantes de personas, se entera de que la hermana todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla .

El comunicado que difundió Ballard expresa: “Durante más de 20 años he estado luchando contra el tráfico de niños, primero en el gobierno de EE.UU. y luego desde el ámbito privado. Tras el éxito de la Sound of Freedom anuncié que pensaba postularme al senado para ocupar el cargo que dejaré libre el senador Mitt Romney. Acto seguido, un grupo de oposición destinó varios millones de dólares a ejecutar un ‘asesinato de reputación. Ese grupo logró reclutar a varias actrices que habían trabajado conmigo en operaciones encubiertas. Ella servirían como pantalla para no tener que relacionarse con las prostitutas o los niños que estaban secuestrados y siendo explotados sexualmente.

“Lamentablemente -siguió-, los niños que están siendo abusados se encuentran, en su mayoría, en los lugares más oscuros, y allí es donde nos toca ir para poder rescatar los puntos esta situación facilitada intervención de acusaciones falsas.

“De las seis demandas presentadas en la corte, cuatro ya han sido desestimadas por falta de pruebas y, en algunos casos, incluso hay tenido que pagar los gatos de mis abogados. En este momento, solo quedan pendientes dos de ellas, de las cuales esperamos obtener una sentencia favorable muy pronto. Todas estas personas están hoy demandadas por difamación, y por divulgación de material confidencial en el marco de una investigación. Los alegatos relatan un escenario donde nuestras operaciones de rescate eran falsas y los niños rescatados, actores pagados. El siguiente enlace pertenece a un reportaje de la cadena Caracol de Colombia, donde se puede ver explicítamente a los traficantes vendiendo niños de 11 años, sugiriendo que estaba bien tener relaciones sexuales con ellos, pero que ‘debía hacerse con delicadeza.’”

Sobre la tarea que desarrolla en la Argentina, que incluye un operativo realizado por la Policía Federal en Mar del Plata para concretar el arresto de un sospechoso de pedofilia, Ballard indicó: “En nuestra última visita a la Argentina, además de apoyar los esfuerzos en la lucha contra la trata ofrecimos la entrega de un equipo forense de forma totalmente gratuita que permitirá facilitar la extracción de material en mano de traficante y así poder agilizar los procesos judiciales”.

Y agregó: “Estamos trabajando para facilitar la llegada de este equipo lo más pronto posible. Nosotros no trabajamos con fondos públicos; trabajamos con aportes de privados. Tanto yo como todo mi equipo de trabajo esperamos poder colaborar con el gobierno argentino en esta lucha que es de todos”.

