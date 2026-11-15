Roy Hora: “Las altas jerarquías de la Iglesia argentina tienen apellidos italianos; los varones de la élite estuvieron lejos del catolicismo”

“Los casos de Enrique Shaw y Julio Steverlynck resaltan: no hay muchos otros ejemplos de una visión católica del funcionamiento de la empresa, de lo que tiene que hacer el empresario con los trabajadores”, plantea. “Cuando uno mira el mundo del empresariado católico comprometido con los valores católico, encuentra poco”, resume. “Tiene mucho que ver con la naturaleza del capitalismo argentino: un capitalismo de orígenes muy recientes, empresarios de primera generación, muy distintos a esos dos casos”, argumenta. “El catolicismo argentino es, sobre todo, un catolicismo popular. Se vio en las calles esta semana”, subraya. “Si uno busca más arriba en la pirámide social encuentra menos catolicismo”, dice. “El catolicismo fue una fuerza menor en el alto mundo social. Existía vinculado a las mujeres y a la educación de los hijos, pero en la sociabilidad masculina y la representación masculina del rol del empresario tenía mucho menos peso”, analiza. “Comparada con las noblezas pontificias de otros países, la Argentina resalta porque tiene muchas mujeres y tiene pocos hombres”, precisa. “La Argentina tuvo tres marquesas pontificias: Adelia María Harilaos, dueña de la casa en la que se quedó León XIV; Mercedes Castellanos de Anchorena y María Unzué de Alvear. Fueron grandes donantes de la Iglesia, figuras comprometidas con el proyecto de la Iglesia. Es muy difícil encontrar empresarios varones de la misma envergadura”, ejemplifica. “El Congreso Eucarístico de 1934 fue el momento en el cual las clases dirigentes que se pensaban a sí mismas como parte de un país mucho más laico descubrieron que había una Argentina católica”, señala. “Esa Argentina muy católica fue en gran medida la obra de los inmigrantes. A veces se dice que los inmigrantes trajeron ideologías extrañas, pero en realidad lo que trajeron fue más catolicismo y estructuraron la Iglesia argentina”, explica.

“El Congreso Eucarístico de 1934 fue el momento en el cual las clases dirigentes que se pensaban a sí mismas como parte de un país mucho más laico descubrieron que había una Argentina católica”

“La apropiación del peronismo de la justicia social hace que la tradición católica en el empresariado se vea muy debilitada y quedara muy anémica”, afirma. “El matrimonio entre el peronismo y la Iglesia es un matrimonio donde la pareja se pelea mucho, pero es un matrimonio porque la mayor parte de los que ponen su boleta en la urna son a la vez católicos y peronistas”, desarrolla. “El empresariado se planta claramente en la vereda de enfrente de un programa como el de Perón que ve demasiado ambicioso, que lleva la redistribución de la riqueza a un punto que no era necesario”, aclara. “La Argentina no tenía una amenaza social que pendiera sobre la clase capitalista”, agrega. “La Unión Industrial puso su cheque para financiar la campaña de la Unión Democrática. La Sociedad Rural ahí también”, cuenta. “En la medida en que el peronismo del 45, 46 en adelante propuso un programa redistributivo tan ambicioso que fue un palo en la rueda del crecimiento económico y recortó mucho la autoridad empresarial y patronal, inevitablemente el empresariado no se iba a sentir cómodo en ese mundo”, sintetiza. “En la Argentina, falta un empresariado más potente. No estoy muy seguro de que tenga que ser un empresariado católico”, concluye.

"El catolicismo argentino es, sobre todo, un catolicismo popular. Se vio en las calles esta semana”, describe Roy Hora Nicolás Suárez

El respetado historiador Roy Hora estuvo en La Repregunta. Hora es uno de los mayores especialistas en historia del agro argentino y el rol de las élites. Es Doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Es profesor e investigador en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del Conicet. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia y Premio Konex de Platino 2026

Hora es autor de Los estancieros contra el Estado; Historia económica de la Argentina en el siglo XIX y de ¿Cómo pensaron el campo los argentinos?, entre otros títulos destacados.

La Argentina después del Papa, ¿por qué no hay una tradición sostenida de empresarios católicos? Los casos de Enrique Shaw y Julio Steverlynck, ¿rarezas? Mujeres de la élite social y económica, ¿cómo ejercieron su catolicismo? Élite vs pueblo, ¿cuán católica es la Argentina? Élite, ¿menos católica de lo que se piensa? ¿Por qué la alta jerarquía de la Iglesia argentina tiene apellidos inmigrantes? Perón vs. la Iglesia, ¿quién se queda con la justicia social y la influencia popular? Peronismo, ¿por qué fue una traba para el desarrollo de un empresariado católico? Hora hizo su análisis.

Aquí, la entrevista completa

La Argentina post Papa. Élite económica y vocación católica, las pioneras

-El Papa planteó un rol para el empresariado pensando también en la sostenibilidad social, entre otras cuestiones, y puso a la figura del empresario católico Enrique Shaw como ejemplo. ¿Cuál es el lugar de Enrique Shaw en una saga de empresariado católico, si es que existe esa saga de empresarios católicos en la Argentina?

-Lo primero que hay que decir es que Enrique Shaw está bastante solo. Lo podemos ver mirando el alto mundo social, el alto mundo empresarial a la luz de las transformaciones y de las movilizaciones muy importantes que han tenido lugar en estos días que han puesto de relieve la existencia de un catolicismo popular muy importante. Se ve mucha gente en la calle y eso es la marca del catolicismo argentino: el hecho de que es, sobre todo, un catolicismo popular. Si uno busca más arriba en la pirámide social encuentra menos catolicismo. Y voy a poner un ejemplo: entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Argentina tuvo tres marquesas pontificias: Adelia María Harilaos, dueña de la casa en la que se quedó León XIV; Mercedes Castellanos de Anchorena y María Unzué de Alvear. Tres figuras que fueron grandes donantes de la Iglesia, figuras comprometidas con el proyecto de la Iglesia. Es muy difícil encontrar empresarios varones de la misma envergadura.

Enrique Shaw

-¿Estas tres mujeres eran empresarias?

-No, eran propietarias de fortunas muy grandes, terratenientes, las tres viudas, dos de ellas sin hijos y eso las acercó mucho al mundo de la Iglesia y las hizo grandes donantes. Cuando uno compara a estas mujeres de la nobleza pontificia, de la que ahora no se habla tanto, pero existió, con las noblezas pontificias de otros países, la Argentina resalta precisamente por el hecho de que tiene muchas mujeres, en parte porque eran ricas, y tiene pocos hombres. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno mira el mundo del empresariado católico comprometido con los valores católicos, esa idea de responsabilidad social empresaria que en distintos momentos del tiempo fue tomando distintas características, encuentra poco. Y el hecho de que Enrique Shaw sea una de las figuras más importantes nos dice algo. Hay dos figuras sobre las cuales deberíamos detenernos un poquito. Uno de ellos es Julio Steverlynck, es el otro empresario católico que quiso armar una comunidad del trabajo católica. Fue un empresario textil importante de la primera mitad del siglo XX que armó una fábrica textil en lo que ahora es Jáuregui: Algodonera Flandria. Fundó una de las fábricas grandes de textiles de la Argentina, que tenía a la vez un complejo residencial para los trabajadores; un club de remo, El Timón, un club de fútbol, Deportivo Flandria. Tenía incluso un coro que se llamaba Rerum Novarum, como la encíclica del Papa León XIII, precisamente, que dijo que la Iglesia se tiene que abrir al mundo del trabajo. De los dos ejemplos más importantes, es el que llevó más lejos ese proyecto.

“La apropiación del peronismo de la justicia social hace que la tradición católica en el empresariado se vea muy debilitada y quedara muy anémica”

Mujeres de la élite y poder económico. ¿Cómo ejercieron su catolicismo?

-Usted señala tres hitos en la historia de la élite católica. Estas tres mujeres que donan parte de su fortuna a la Iglesia como institución. Después el caso de Enrique Shaw y el caso de Steverlynck. Aparecen como distintas maneras de vincularse de una élite económica con el mundo católico y con su función social. En el caso de estas tres mujeres, esa función social de una élite económica con fortuna del sector del agro, ¿tenía que ver con donar dinero a la Iglesia y no tanto a los pobres o a obras de caridad?

-Sí, en ese caso la Iglesia era el canal a través del cual desarrollaban una vocación de servicio. La Iglesia ofrecía el vehículo. Eso es importante desde el punto de vista de la historia de la relación entre las mujeres, el poder y el empoderamiento femenino, por ejemplo, las damas de la sociedad de beneficencia. Fueron de los primeros ejemplos de mujeres que tuvieron no diría una voz pública, porque no era exactamente eso, pero sí la capacidad de sentarse con un alto dignatario, con un miembro importante del mundo del poder, ya fuera el intendente, el diputado o, incluso, el presidente. No digo que hablaran de igual a igual, pero sí encontraron una plataforma importante a partir de la cual desarrollar una vocación de poder en un momento en el que eso estaba muy limitado para las mujeres. Estamos hablando de los años que van entre 1900 y 1930 o 1940, cuando eran muy reducidos los roles femeninos públicamente legítimos para mujeres que tenían deseos de tener un lugar en el mundo.

-El territorio común entre esas mujeres poderosas y la Iglesia era la vocación católica. La legitimidad para construir un diálogo simétrico era, por el lado de la Iglesia, el poder espiritual y por el lado de las mujeres, el poder económico.

-Sí, donaban mucho. Mercedes Castellanos donó la Iglesia más lujosa y fastuosa que tenemos, la Basílica del Santísimo Sacramento, que quedó atrás del Hotel Plaza cuando se hizo toda la construcción del edificio.

Mercedes Castellanos

-¿Toda la construcción de la iglesia se basó en esa donación?

-Sí. Hubo algún pesito de algún otro lado, pero las donaciones de Castellanos fueron muy importantes. Y las otras dos también hicieron contribuciones muy importantes. Adelia María Harilaos y Unzué pagaron parte del famoso Congreso Eucarístico de 1934, que fue interesante: fue el momento en el cual esa Argentina, sobre todo las clases medias altas, las clases dirigentes que se pensaban a sí mismas como parte de un país mucho más laico, descubrieron que había una Argentina católica. En relación con las élites, corramos el foco hacia el mundo político, y recordemos que Roca se peleó con la Iglesia y lo echó al nuncio papal.

-Separó a la Iglesia del Estado. “Iglesia y Estado, asuntos separados”, este eslogan que se hizo muy popular en los últimos años en la Argentina, remite a ese hecho.

-Sí, exacto. Como parte del proyecto de construcción y fortalecimiento del Estado, una de las cosas que hizo Roca en su primera presidencia, entre 1880 y 1886, fue marcar cuáles eran los ámbitos de injerencia respectivos.

Élite vs. pueblo, ¿cuán católica fue y es la Argentina?

-¿La élite económica de esos años roquistas y en los años de la Generación del 80, por rechazo o por puja de poder, se acercó más a la Iglesia o no?

-Poco. La Argentina de esos años es un mundo en el cual la religión sigue siendo todavía un asunto eminentemente privado y femenino. Las mujeres son más importantes en el plano religioso. Los hombres, menos. La cultura pública es una cultura bastante laica.

-Y en ese sentido, ¿qué pasa en 1934 con el Congreso Eucarístico? Usted señala que hay un redescubrimiento de las élites económicas de este mundo católico. ¿Qué ven en ese mundo?

-Primero, hay que señalar los conflictos de fines de la década de 1910, con la Semana Trágica, entre otros. Hay una percepción, también ayudada por lo que está sucediendo en Europa, respecto a que la Iglesia, el discurso de concordia de la Iglesia, tenía algún papel que desempeñar en la vida pública, sobre todo en momentos de tensión. Pero no fue tan importante porque la Argentina, por lo menos hasta los años peronistas, no fue una sociedad socialmente muy conflictiva. Por tanto, ese descubrimiento de la importancia de la Iglesia, del catolicismo, de la movilización popular, mostró que había una Argentina muy católica. Ese Congreso Eucarístico sacó mucha gente a la calle; hubo una gran misa en el mismo lugar donde se hizo la misa la semana pasada, frente al Monumento de los Españoles. Esa Argentina muy católica fue en gran medida la obra de los inmigrantes. A veces se dice que los inmigrantes trajeron ideologías extrañas, la izquierda, el anarquismo, el socialismo. Pero en realidad lo que trajeron fue más catolicismo y estructuraron la Iglesia argentina. ¿Quiénes son los grandes dignatarios, las figuras más importantes de la Iglesia argentina, y también en las jerarquías menores? Los que llegaron más lejos, más arriba en la Iglesia argentina casi todos son apellidos italianos, españoles: Copello, Caggiano, Aramburu y el último, Bergoglio. La élite estaba un poco corrida de eso porque era una élite más bien laica, sobre todo los varones de la élite.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles Presidencia

-Y se encuentran con una corriente popular que no está siendo escuchada en este laicismo de la política.

-Está menos presente porque en ese momento nuestra tradición política, la predominante, era una tradición política mucho más laica.

Empresarios católicos: ¿por qué son casos únicos y no hay una tradición? De Enrique Shaw a Julio Steverlynck

-Usted plantea que Shaw y Steverlynck son los puntos culminantes de la relación entre el empresariado y la fe católica, el mundo católico.

-Steverlynck es el hijo de una familia de empresarios textiles belgas que ya tiene tres o cuatro generaciones de empresarios que están arriba en el mapa social. Es importante para entender por qué Steverlynck se dio el lujo de poner en marcha un programa de bienestar social para sus trabajadores. No era el empresario típico argentino de ese período, sobre todo los empresarios industriales.

-¿De qué año estamos hablando?

-Los años 30, 40, 50. Los Steverlynck pertenecían a un grupo de origen muy reciente, en general inmigrantes que habían hecho fortuna acá. Traigo este rasgo sociológico del caso Steverlynck para ponerlo en relación con el de Shaw, que también es miembro de una familia muy prominente. Él es Shaw; casado con una Bunge. Su madre era Sara Tornquist. Él estaba casado con Cecilia Bunge. Grandes familias ambas. Su caso es algo posterior al de Steverlynck. La carrera de Shaw es muy breve porque fallece a los 41 años, muy joven. Habría que ver qué hubiese pasado si tenía una trayectoria más larga. Shaw es una figura muy llamada por la vocación católica. Por razones que tienen que ver con el prestigio y el poder de su familia entra a la dirección de la famosa cristalería Rigolleau y ahí desarrolla una visión muy católica y muy cristiana de la responsabilidad del empresario. Al igual que Steverlynck, es una visión que propone salario familiar, un programa de bienestar, pero paternalismo a la hora de tomar decisiones. Es una visión jerárquica.

-O sea, reconocimiento de derechos laborales, pero las decisiones empresariales quedan en manos del empresario.

-Sí, no se consultan con los dirigentes sindicales.

“El matrimonio entre el peronismo y la Iglesia es un matrimonio donde la pareja se pelea mucho, pero es un matrimonio porque la mayor parte de los que ponen su boleta en la urna son a la vez católicos y peronistas”

-Son dueños, tienen su empresa. El Papa no reniega de eso: habla de un rol del empresario que invierte y de lo valioso de ese rol, pero le suma la mirada social.

-Estamos en el siglo XXI: el lugar de la dirigencia sindical, de los dirigentes de distintos movimientos populares inevitablemente es mucho más grande que el lugar que le asignaban esas dos figuras que vivían un mundo mucho más jerárquico. Planteaban mejores remuneraciones, preocupación por la salud de los obreros, no despedir arbitrariamente.

-¿No era solamente una enunciación políticamente correcta sino que había una práctica empresarial real de esos principios?

-Sí, había algo más. Pero insisto: se trata de figuras muy singulares porque cuando uno las coloca en el marco más amplio de las del empresario argentino, realmente resaltan. No hay muchos otros ejemplos de una visión católica de esta naturaleza respecto del funcionamiento de la empresa, de lo que tiene que hacer el empresario con los trabajadores. Y una cosa más para cerrar este argumento: tiene mucho que ver con la naturaleza del capitalismo argentino. Es un capitalismo de orígenes muy recientes, empresarios de primera generación, muy distintos a estos dos que estamos describiendo.

El papa León XIV la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) a un encuentro con el mundo del trabajo, sindicalistas, empresarios y movimientos sociales Captura Tv

Élite social y económica, ¿menos católica de lo que se piensa? ¿Por qué la jerarquía católica tiene origen inmigrante?

-¿Cómo eran vistos por el resto de la élite económica estos ejemplares tan únicos de ese mundo empresario de alto poder, de influencia? Porque eran un espejo que no devolvía un reflejo muy parecido.

-No. Supongo que con admiración en algunos casos, pero con pocas ganas de imitarlos porque había pocos recursos para seguir un camino como ése.

-¿Pocos recursos o poca vocación?

-Seguramente poca vocación porque, insisto, el catolicismo fue una fuerza menor en el alto mundo social. Existía vinculado a las mujeres y a la educación de los hijos, pero en la sociabilidad masculina y la representación masculina del rol del empresario tenía mucho menos peso.

-Es llamativo porque hay una idea de una élite social, de los hijos de la vieja oligarquía terrateniente, que se forman en escuelas religiosas.

-Alguno sí. Estaba el Colegio San José y otros, pero el Colegio Nacional de Buenos Aires era poderoso. La mayor parte de los grandes dignatarios de la Iglesia son hijos de la inmigración. ¿Cuántos hay que son miembros de las familias más prominentes? No hay tantos. Está monseñor Terrero, arzobispo de la Plata a comienzos del siglo XX y no hay muchos más. Es un sector no diría dominado, pero sí marginal del alto mundo social. No quiere decir que sean completamente laicos, pero el peso de la relación con la Iglesia es menos significativo que otras dimensiones de su vida pública.

-En el lugar común que se tiene de la élite, el hijo militar, el hijo abogado y el hijo sacerdote parecen ser como derivaciones de las familias de la oligarquía.

-Eso refleja más el mundo de las clases medias en ascenso que el mundo de los que están bien en la cumbre. El catolicismo es una fuerza importante, pero hay pocos hijos de esa alta sociedad que tomen esos caminos, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas. Es más para gente como Perón, familias como la de Alfonsín, que también fue al colegio militar, gente que ve en las instituciones militares o en la carrera militar una vía de ascenso social. Basta pensar en los nombres de los generales de esos años. Lo mismo podemos decir respecto de la Iglesia, donde se dan las vocaciones que trae esa reactualización de la Argentina que viene de la mano de la inmigración, una inmigración española e italiana muy importante.

Perón vs. la Iglesia. ¿Quién se queda con la justicia social y la influencia popular? El rol del empresariado

-En un momento, la Iglesia encuentra una competencia muy efectiva cuando se encuentra con el desembarco contundente del peronismo en la escena política y social de la Argentina y con su noción de justicia social. ¿Hay algo de la peronización de la sociedad que hizo que, si había alguna posibilidad de un germen de empresario católico que generara una cosecha hacia adelante, volviera a sus bases porque el peronismo se apropió de esas banderas?

-Sí. Es el gran tema que hace que la tradición católica en el empresariado se vea muy debilitada, que quedara muy anémica. Lo podemos pensar en torno a la coyuntura del 45: aparece Perón como el heredero, el candidato a la presidencia de la dictadura militar del 43, que nació muy católica y anti obrera. Impuso la enseñanza religiosa a las escuelas. En esa primera experiencia hay muchas cosas de un catolicismo muy antidemocrático,pero rápidamente se orienta en una dirección nueva en búsqueda de apoyos para sobrevivir. Y en esa búsqueda aparece Perón promoviendo un acercamiento al mundo de las clases medias y sobre todo, de los trabajadores. El instrumento es la doctrina social de la Iglesia. Tenemos Rerum Novarum, tenemos Quadragesimo Anno en 1931. Esa es la propuesta de Perón para los empresarios. Hay un famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio en 1945, donde le dice a los empresarios: hay que ceder algo para no perder todo. Lo plantea en esos términos más bien instrumentales. Les dice: acérquense al gobierno, acompáñennos en este programa de construcción de una sociedad más justa, con justicia social. ¿Y cuál es la respuesta de los empresarios? Es darse media vuelta y cruzarse a la vereda de enfrente. De hecho, ya la mayor parte estaba en la otra vereda. Y en las elecciones de febrero del 46 apoyan la boleta de la Unión Democrática, donde están los comunistas y los socialistas, contra el candidato oficialista.

-Una alianza de comunistas, socialistas y empresariado…

-Comunistas, socialistas, radicales y otras fuerzas políticas y el empresariado, con la Unión Industrial poniendo su cheque para financiar esa campaña. La Sociedad Rural ahí también. Es decir, el empresariado claramente en la vereda de enfrente de un programa que ve demasiado ambicioso, que lleva la redistribución de la riqueza a un punto que no era necesario porque la Argentina no tenía una amenaza social que pendiera sobre la clase capitalista.

-Es decir que los empresarios tenían un punto en ese sentido.

-Sí. De hecho, Perón va a las elecciones con los apoyos sindicales, la Iglesia, el Ejército y la Policía: en esencia es esa la alianza peronista.

-Es interesante porque la Iglesia es clave para reconfirmar ese proyecto peronista. En cambio, los empresarios están en la vereda opuesta. Pero en algún momento las cosas se dan vuelta: Perón enfrenta a la Iglesia. Sin embargo, no se produce una alianza entre empresarios e Iglesia que articule esta idea de empresario católico.

-Eso nunca termina de cuajar porque la alianza entre peronismo y catolicismo es un matrimonio no digo indisoluble, pero que hasta ahora funcionó.

-¿Aunque sucede la quema de las Iglesias?

-Es un matrimonio donde la pareja se pelea mucho, pero es un matrimonio porque la mayor parte de los que ponen su boleta en la urna son a la vez católicos y peronistas. Es un matrimonio habitado por una tensión que la podemos sintetizar en el problema de quién manda acá.

-¿Quién manda sobre los sectores populares?

-Sí. ¿Quién lleva la voz cantante en esta alianza? ¿Es Perón con su doctrina justicialista o esa doctrina justicialista es simplemente la expresión peculiar que adopta en la Argentina la doctrina social de la Iglesia? Eso es lo que Perón decía en 1944, pero después, con el crucifijo en la mano, Perón se pasó del púlpito donde hablan los laicos y se subió al altar y dijo: el altar está a mi servicio. Se dio a lo largo de su gobierno, sobre todo en el segundo gobierno, cuando la Iglesia empezó a percibir que Perón iba demasiado lejos con La razón de mi vida en los colegios, con una serie de iniciativas que colocaban a la Iglesia y a los proyectos de la Iglesia sometidos a los designios de un líder que era demasiado ambicioso en términos de su poder.

-Era un líder personalista que desplazaba a la Iglesia a un lugar casi asistencial de su propio proyecto.

-Sí, un lugar subordinado, instrumental. Y eso llevó a la ruptura del año 44, cuando la Iglesia se aleja de Perón. Ahí se fundó un partido político con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica que se llamó Partido Demócrata Cristiano. Se fundó en la clandestinidad. En ese momento, la tensión fue muy fuerte a punto tal que la policía peronista quemó iglesias. No queda lindo decirlo, pero fue así.

Empresariado católico. ¿Por qué no surge una tradición después del peronismo?

-A pesar de ese momento político histórico, la alianza ideológica del peronismo con la Iglesia continúa, según usted señala. La pregunta es: ¿por qué no surge entonces un empresariado peronista católico con influencia de peso en la sociedad?

-El tema central es que el peronismo mantuvo esos rasgos católicos bien importantes a lo largo de este período que estamos describiendo y eso todavía se ve en estos tiempos, precisamente porque la base popular es mayoritariamente peronista. Uno entra a una oficina de un dirigente sindical y va a ver el cuadro de Perón, el cuadro de Eva, un crucifijo y la Virgen de Luján, y en lugares más privados, fotos del viaje a Miami, pero públicamente se ve eso. Nos dice algo sobre la naturaleza, las convicciones, las creencias de la dirigencia sindical. Y en las oficinas, en los despachos más lujosos de los empresarios no está tan presente.

-Pero hay cámaras empresarias católicas.

-Sí, pero en la medida en que el peronismo del 45, 46 en adelante propuso un programa redistributivo tan ambicioso que fue un palo en la rueda del crecimiento económico y que recortó mucho la autoridad empresarial y patronal, inevitablemente el empresariado no se iba a sentir cómodo en ese mundo. Y se fue alejando. Los pronunciamientos de la Asociación de Empresarios Católicos que fundó Shaw en algunos aspectos son un poco distintos a las de otros empresarios, pero la práctica no es demasiado distinta porque los parámetros más grandes del funcionamiento del capitalismo argentino los colocaron en lugar donde tienen que aguantarse que haya un poder sindical muy grande, que el Estado organice la vida económica, que recorte la autoridad patronal quizás más que en otros países. Y recorta también la capacidad de poner en marcha programas asociados a la idea de justicia social de raíz católica porque eso está muy inscripto en la propia arquitectura del Estado.

“En la Argentina, falta un empresariado más potente. No estoy muy seguro de que tenga que ser un empresariado católico”

-Planteó que el caso de Steverlynck era la máxima realización de una idea de empresario cristiano. ¿Qué característica tuvo esta comunidad que construye en torno a su empresa?

-No es casual que esa comunidad se haya creado en los años previos al 45 o 46. Es la realización de una visión del catolicismo importada de Europa que pudo desarrollarse en los años previos a que el peronismo ocupe ese lugar.

Entrega de las Becas Roberto Rocca a estudiantes secundarios y universitarios en el auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, en Campana gentileza

-¿Era algo parecido a lo que vemos hoy en Campana con el Grupo Techint influyendo sobre su comunidad?

-Sí, un poco así. Si tuviera que elegir un ejemplo contemporáneo, sería el de Paolo Rocca y Techint en Campana, una comunidad que gira en torno a una empresa. En ese momento era de mayor envergadura, pero el peso de la figura católica de los propietarios era grande: el domingo había que ir a misa a cambio de participar de un entramado de instituciones recreativas, asociativas, culturales muy marcadas por este sesgo católico, pero al mismo tiempo atractivas para muchos trabajadores. Después del 45 eso no tenía margen para desplegarse, y todavía tiene poco margen. Esa es una de las razones por las cuales hoy tenemos mucha más gente en las grandes congregaciones populares que vimos en estos días y unas clases altas menos católicas. Para sintetizarlo en una frase quizás un poco injusta, es el contraste entre los que fueron al Monumento de los Españoles y los que fueron la carpa VIP de Jorge Macri. Un catolicismo de arriba mucho menos potente, mucho menos comprometido con el mensaje social de la Iglesia.

Empresariado argentino y vocación social. ¿Es necesario el catolicismo o hay otras formas de aportar?

-¿Hay algún país en la región que tenga un empresariado católico activo, que no se agote en un posicionamiento políticamente correcto, o que no se limite a la responsabilidad social entendida como donación a organizaciones que trabajan con los sectores populares, sino que su política empresaria, su manera de operar una organización tenga en cuenta la justicia social?

-Se encuentra una clase empresaria más católica en otros países de América Latina, sacando Uruguay, que es mucho más laico.

-Yo no me refiero al catolicismo ejercido en términos personales, sino que permee en el modo en que concibe los derechos del trabajador.

-Sí, tenemos clases empresarias más católicas en otros lugares, pero el catolicismo social como proyecto es difícil de llevar adelante porque catolicismo y mercado es un matrimonio no tan bien avenido.

-¿Asuntos separados?

-Sí, asuntos separados.

-Es muy interesante darle precisión a este desafío que trajo el Papa León XIV para el empresariado argentino y al recorrido que ha tenido la Argentina ese perfil empresario y los obstáculos, algunos de los cuales son razonables. El empresariado a veces tiene que responder a lógicas distintas en el mundo productivo.

-Uno desearía que la Argentina tuviera un empresariado más potente. No estoy muy seguro de que tenga que ser un empresariado católico. Sí me gustaría un empresariado imbuido de valores solidarios, pero sobre todo un empresariado que sea capaz de empujar el crecimiento y que sean otros actores de la vida pública los que tengan un lugar predominante en la construcción de una comunidad más armoniosa, más justa, más solidaria.