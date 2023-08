escuchar

EAST HAMPTON.– Cuenta la leyenda local que en 1842 un barco de carga francés, el Louis Philippe, partió de Burdeos rumbo a Nueva York y, tras una feroz tormenta, comenzó a hundirse frente a estas costas. Desesperados por salvar la nave, los tripulantes tiraron la carga al mar –incluyendo árboles y arbustos que llevaban para europeizar los distinguidos jardines de la nueva y crecientemente poderosa élite de Manhattan.

“Los Hamptons” en esa época no eran más que una extensión perdida de tierra de balleneros y agricultores de Long Island a varias horas del puerto de destino. Cuando algunas de estas plantas llegaron a las playas arrastradas por las mareas, unos granjeros se interesaron por unos tilos que sobrevivieron al agua salada y los plantaron en la zona de la laguna Georgica, un brazo del Atlántico que entra de forma imponente entre las dunas.

Más de un siglo y medio después, los tilos son árboles que quitan el aliento con su majestuosidad. Uno en particular, de 20 metros de alto, es tan frondoso y gigantesco que salió “Campeón del Estado de Nueva York”, premio del Departamento de Conservación Ambiental a su poderosa impronta.

Cuando Priscilla Rattazzi –fotógrafa del ambiente de la moda que en los ‘80 se especializó en retratos de celebridades como Diana Vreeland, Glenn Close y aristócratas varios– compró la propiedad en la que estaban los tilos, quedó fascinada. Los fue retratando a través de las distintas tormentas que sobrevivieron juntos, fueran éstas de nieve y hielo o los distintos huracanes estivales en los que ella se negó a evacuar.

La casa que perteneció a Priscilla Rattazzi

“Pero a partir de 2014 las tormentas se volvieron básicamente metafóricas”, reconoce “Pira” en la introducción a Three Lindens, (tres tilos) el libro de fotos con el que acompaña su exposición en la Peter Marino Foundation. Se trata de un extraordinario museo en Southampton que Marino, el arquitecto del lujo más famoso, abrió tras la pandemia, y donde la exposición de Rattazzi es el éxito del verano. Biddle Duke, por esos giros del destino exeditor del Buenos Aires Herald, escribiendo en el East Hampton Star dijo que las imágenes maravillaban por ser a la vez algo “tierno, turbulento, desgarrador y heroico”.

En lo que Pira califica de una “típica historia americana” de altibajos de fortunas, después de tres décadas donde su casa fue un epicentro del glamour, las artes y el poder en los Hamptons, quedó acorralada por deudas de su ahora exmarido y la propiedad fue a parar a los acreedores.

“Yo tengo orgullo, claro, y me fui antes de que me echaran”, confiesa a esta redactora, por supuesto que café mediante en el bar italiano de la zona. “Pero los tilos se convirtieron en símbolos de estos europeos con resiliencia que soportaron todo lo bueno y lo malo que les trajo el Nuevo Mundo –agrega Pira, que, como es bien conocido aquí, nació en Roma, en el seno del imperio Agnelli–. Se volvieron mi modelo, mi guía, lo que yo quería ser, así que me puse a fotografiarlos aún más y el trabajo me dio a qué aferrarme”.

La idea de Pira era volver a los tilos tan famosos que los nuevos dueños no los cortaran para tener, por ejemplo, mejor vista a la laguna. Pero al traer a un conocido arborista a examinarlos, se enteró de una paradoja. Los tilos de su jardín no eran los del Louis Philippe. Eran de una especie cien por ciento americana.

“Supongo que el mensaje es que los mitos y leyendas no son más que eso, pero si sirven para salir adelante en las turbulencias de la vida, bienvenidos sean”, sonríe. Además, tras la gran acogida de su serie sobre los tilos, piensa recorrer el mundo retratando árboles, empezando por la Argentina, donde vivió sus primeros años y donde todavía tiene a varios miembros de su familia directa. “Me gustan los eucaliptus, pero hay un alcornoque en Balcarce que tiene cien años y deja a todos pasmados”, se entusiasma. Aunque haya menos huracanes reales en los cuales retratarlos, de los metafóricos, claro, siempre nos sobran.

