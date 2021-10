Alejandro Kuropatwa, retratista de una era: rock, mujeres y recuerdos de otra pandemia

Arrodillada, acostada, parada. Vestida apenas con un par de medias, un calzoncillo blanco o una remera a rayas. Así retrató Alejandro Kuropatwa a Liliana Maresca para la legendaria fotoperformance Maresca se entrega a todo destino, cuya producción estuvo a cargo de un equipo de lujo integrado por Sergio De Loof, Sergio Avello, Roberto Jacoby y Kiwi Sainz. Su registro en catorce fotos se publicó en doble página con el teléfono de la artista en el número 8 de la revista El Libertino, en 1993.

Maresca se entrega a todo destino, fotoperformance publicada en la revista El Libertino N°8, 1993. Fotografía: Alejandro Kuropatwa. Vestuario: Sergio De Loof. Maquillaje: Sergio Avello. Producción: Fabulous Nobodies (Roberto Jacoby y Kiwi Sainz). Exhibida en la muestra Inventar a la intemperie en Parque de la Memoria Gentileza Parque de la Memoria

Años después llegaría a integrar muestras en el Malba y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y se incluye ahora en la exposición colectiva Inventar a la intemperie, en el Parque de la Memoria. Este rescate coincide con las fotografías que exhibe hasta hoy la galería Vasari en BAphoto: las de la serie Mujer, centrada en lo femenino y presentada en Ruth Benzacar en 2001.

Boca con pastilla verde, obra de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes Gentileza Museo Nacional de Bellas Artes

Los labios carnosos pintados de rouge de esta última contrastaban con esa otra boca enmarcada por un bigote, la del propio artista, que cinco años antes había posado semiabierta ante la cámara. Sobre la lengua mostraba en primer plano una de las tantas pastillas que debía tomar para combatir el virus del Sida. Desde el 2000 esa obra integra la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que le dedicó una muestra antológica dos años más tarde.

Sin título, de la serie Mujer, 2001, exhibida por Vasari en BAphoto Gentileza Vasari

“Sus muestras enfocan desde los temas aparentemente más frívolos hasta los más intimistas y, sin embargo, sea cual fuere el objeto que elija, siempre logra adherirle un lujo ácido, despojado y sentimental, que termina por relativizar la importancia del tema”, escribió en 1998 en LA NACION Inés Katzenstein, actual curadora de Arte Latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). El mismo que el año pasado compró la serie Cóctel, luego de que se exhibiera en la feria Aipad.

Roberto Jacoby y Kiwi Sainz retratados por Alejandro Kuropatwa en 1994. Obras de la Colección Bruzzone exhibidas en la muestra Inventar a la intemperie en Parque de la Memoria Gentileza Parque de la Memoria

Todo un símbolo en medio de otra pandemia y en la ciudad donde Kuropatwa contrajo el HIV, que provocaría su muerte en 2003. Tras formarse en el Fashion Institute of Technology y en la Parsons School of Design regresó en 1985 a la Argentina. Hizo tapas de discos, retrató a artistas diversos y fue premiado con el Konex de Platino. “Plasmó, como pocos, el temperamento de su época –escribió María Gainza en el catálogo del Malba-. La imagen de la Argentina postdictadura: de los excitados años 80, de la euforia creativa de esos días y –por sobre todo- de esas noches, y de cómo en los años 90 bajó la espuma, tanto que para sobrevivir no quedó más opción que reinventarse”.