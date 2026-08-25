Aleph portátil

Shanghái, China.– En su cuento, Borges describe al Aleph como ese punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo. En el relato, se trata de una esfera tornasolada de apenas unos centímetros, en tanto que en esta imagen una mano sostiene un espejo circular que, si bien no encapsula todo el universo, contiene una gran cantidad de información: al fondo, la imponente mansión Wukang, el cielo, los árboles y las calles por donde transitan personas. Al frente, las dos jóvenes que sostienen un teléfono con funda de Hello Kitty para retratar el espacio circundante al mismo tiempo que a ellas mismas. Mientras que en el siglo pasado el mítico punto se escondía bajo la escalera de un sótano porteño, en este siglo las pantallas actúan como alephs portátiles. Paradoja contemporánea que nos permite la tecnología: con un dispositivo nos da acceso a infinidad de microuniversos en todo el mundo desde la palma de la mano.