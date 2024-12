“Amor contrariado pero triunfante”: el Malba revela cómo era el “Netflix” de los años 50

“¡Pablo no es ningún muerto de hambre!... Mira Ellen, por primera vez creo que no nos entendemos”, dice la protagonista, interpretada por Graciela Borges, en La chica de Nueva York. “No, Jeannette! ¡Yo te entiendo perfectamente, y por eso tengo miedo…!”, le responde su amiga. No se trata de una película ni de una serie, sino de un formato mucho más adictivo: el de las fotonovelas por entregas, que demandaban una espera de una semana para saber cómo continuaría la historia.

Las escenas que componían las fotonovelas, reproducidas en gran formato Alessia Maccioni

“Amor contrariado pero finalmente triunfante: de eso se trata cada una de estas historias”, dice a LA NACION el brasileño Samuel Titan, cocurador junto con Facundo de Zuviría de la muestra George Friedman. Fotonovela. Antes de que inaugure el jueves en el Malba, ambos oficiaron de “spoilers”: “Siempre triunfa el amor, por supuesto”, coincide este último, que ya había incluido algunas de estas imágenes hace cinco años en la exposición Mundo propio. Fotografía moderna argentina 1927-1962.

Uno de los ejemplares de la revista "Idilio" que incluye una fotonovela de Friedman Alessia Maccioni

“Hay diferencias sociales, siempre. Diferencias de nivel económico, y las rubias suelen ser lujosas y malas”, sostiene De Zuviría ahora, rodeado de más de sesenta fotografías aportadas por el museo, por Eduardo Costantini y sobre todo por la familia de Friedman. Uno de varios maestros que llegaron desde distintos puntos de Europa a Buenos Aires, donde dejaron una importante huella.

George Friedman, Sin título Gentileza Malba

No sólo trabajó junto a Grete Stern a mediados del siglo pasado en la célebre revista Idilio, para la cual producía estas entregas que le demandaban entre cuarenta y cincuenta fotos por semana. Este inmigrante nacido en Hungría en 1910 y fallecido en Buenos Aires en 2002, que trabajó como cameraman para grandes directores de cine en París y realizó cortometrajes para MGM en Hollywood. Influenciado por e film noir, integró además con otros colegas como Annemarie Heinrich y Anatole Saderman La carpeta de los 10, una agrupación fundamental en el desarrollo de la fotografía moderna en la Argentina.

Los curadores señalan diferencias entre la foto original y su uso en un fotomontaje para la fotonovela Alessia Maccioni

“Es probable que Friedman hiciera, mientras trabajaba en las fotonovelas, tomas que estaban fuera del guión y que respondían estrictamente a su propio interés –explica De Zuviría-. En estos casos, seguramente utilizaba película propia para producir imágenes que, firmadas por él y en copias de gran formato, exhibía luego en el circuito fotográfico de la época”.

"La revista estaba dirigida a un público femenino y trataba de interpretar los sueños aspiracionales de sus lectoras", dice De Zuviría Gentileza Malba

Estas fotos, tomadas con su cámara Rolleiflex de seis por seis centímetros, son similares a las que aparecían publicadas con un encuadre diferente en la revista. La muestra que se podrá ver durante todo el verano en Malba permite reconocer algunas de esas diferencias, así como escenas y poses recurrentes. “Se repiten mucho las escaleras como espacio dramático y el gesto de duda amorosa”, observa Titan al señalar el dedo de una actriz que se acerca a la barbilla, y la misteriosa situación en la que se ve a un hombre subiendo hacia un piso superior mientras es observado por su mujer desde la baranda de arriba.

Las fotonovelas incluían dramáticas escenas de peleas Alessia Maccioni

Otras escenas evocan el clima de Casablanca, la famosa película película de 1942 protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. En lugar de aquella memorable despedida en el aeropuerto, en la versión de Friedman presuntamente filmada en aeroparque se ve a una azafata en un diálogo íntimo con un piloto. Ambos están rodeados por aviones en la pista, cubierta por niebla.

"Nada de esto se hizo dentro de un estudio", dicen los curadores de la muestra, Samuel Titan y Facundo de Zuviría Alessia Maccioni

“Nada de esto se hizo dentro de un estudio”, apunta de Zuviría, y agrega que otros sitios porteños que sirvieron para fotografiar en exteriores fueron La Boca, las escaleras de la Facultad de Derecho de la UBA, los Bosques de Palermo y la Plaza Vicente López. Como en las películas, la producción incluía dirección, maquillaje y vestuario. “La revista estaba dirigida a un público femenino y trataba de interpretar los sueños aspiracionales de sus lectoras –agrega el curador-. Intentaban transmitir una sensación de ese mundo de lujo o de alta sociedad, o cierto exotismo con un señor millonario norteamericano, o un conde europeo que venía y se enamoraba de la chica humilde”.

Una "micronovela": algunos contactos de Friedman, reunidos en una pieza Alessia Maccioni

Claro que a lo largo de más de una década los tiempos fueron cambiando, y también las costumbres. Desde su lanzamiento por la Editorial Abril, en 1948, Idilio fue registrando esa evolución y comenzó a incluir mujeres que fotografiaban, conducían autos o fumaban. Entre las actrices que las interpretaban se contó la audaz Tita Merello, e incluso ya entonces se promovía la interacción con las audiencias. Junto a la imagen de un hombre que le promete a su pareja “Tú eres la que decide nuestro destino”, la revista invitaba a sus lectoras a compartir qué responderían ellas.

Uno de los fotomontajes realizados por Grete Stern para "Idilio", en 1949 Grete Stern/MoMA

La publicación semanal fundada por César Civita incluía además la famosa El psicoanálisis le ayudará, un consultorio psicológico a cargo del sociólogo Gino Germani y Enrique Butelman. Bajo el seudónimo de Richard Rest, ambos interpretaban los sueños que las lectoras relataban en sus cartas. Y Stern se encargaba de ponerlos en imágenes, a través de sus famosos fotomontajes.

“Idilio fue un laboratorio visual de modernización del imaginario –apunta Titan-. Es el pasaje del folletín escrito o dibujado al folletín en íntima relación con la fotografía y demás”. El paso siguiente está incluido en la muestra. Allí se pueden ver algunos minutos de La mentira amorosa (1949), cortometraje de Michelangelo Antonioni sobre una pareja de actores de fotonovela; un fragmento de El jeque blanco (1952), de Federico Fellini, cuya protagonista se escapa para encontrar en Roma al héroe de su fotonovela favorita, y otro de Boquitas pintadas (1974), basada en la novela de Manuel Puig, que tiene un formato de folletín en entregas.

Si bien estas imágenes en movimiento aguardan hacia el final del recorrido, no terminará allí: el visitante que quiera saber más sobre Idilio podrá acceder a varios ejemplares digitalizados en el sitio de la Biblioteca Nacional. Como toda buena historia, esta también continuará.

Para agendar:

George Friedman. Fotonovela, desde el jueves 5 a las 19 hasta el 24 de marzo en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). Conferencia inaugural el jueves a las 18, gratis con inscripción previa y transmisión en vivo por YouTube.

