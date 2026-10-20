Lübeck, Alemania.– Como telón de fondo, los Salzspeicher (almacenes de sal) de la ciudad de Lübeck, Alemania, se reflejan de forma simétrica, como si fuera un espejo, sobre la superficie del agua de este día soleado. En primer plano, una gruesa cadena de hierro que sostiene candados oxidados de colores, con corazones e inscripciones. Una romántica costumbre de parejas que los cuelgan en puentes o cadenas y lanzan la llave al agua para sellar un pacto de amor eterno. Llama especialmente la atención el mensaje del segundo candado, que reza “Even the relationship may not lasted our love will stay forever”. Frase con un error gramatical que genera una ambigüedad inquietante, porque puede querer decir que “aunque la relación no dure, nuestro amor perdurará para siempre” o “aunque la relación no haya durado…”. Sea cual sea la intención, plantea la finitud del lazo y echa un manto de realismo sobre esta edulcorada costumbre.