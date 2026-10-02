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Banksy en subasta

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La obra de Banksy "Keep Ou T", cuyo precio de venta se estima entre 1,2 y 1,8 millones de libras esterlinas (entre 1,6 y 2,4 millones de dólares estadounidenses), se exhibe durante una presentación para la prensa previa a las subastas de arte moderno y contemporáneo de Phillips con motivo de la Frieze Week en Londres, el martes 29 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
La obra de Banksy "Keep Ou T", cuyo precio de venta se estima entre 1,2 y 1,8 millones de libras esterlinas (entre 1,6 y 2,4 millones de dólares estadounidenses), se exhibe durante una presentación para la prensa previa a las subastas de arte moderno y contemporáneo de Phillips con motivo de la Frieze Week en Londres, el martes 29 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)Kin Cheung - AP

Si hay figuras paradójicas en la cultura contemporánea, una de ellas es la del artista urbano Banksy. Grafitero y contestatario en el origen (la irrupción del grafiti en los años ochenta y noventa), renuente a identificarse públicamente (nunca dio a conocer su verdadera identidad), movedizo en términos geográficos y creativos, Banksy genera piezas cuyo impacto político hoy podría resultar más voluble que su indudable y sólido impacto económico. Aquí vemos la obra Keep Ou T, realizada en 2019 sobre una puerta metálica reutilizada de una entrada de arribos de la Unión Europea en el aeropuerto de Heathrow. El ratón -un stencil típico del artista- que intenta romper el candado y abrir la puerta a la frontera, en su momento parte las protestas contra el Brexit, ahora se exhibe en la galería Frieze de Londres, a la espera de ser subastado en, probablemente, un millón y medio o dos millones y medio de dólares.

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