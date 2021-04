Crecen las críticas a Rodrigo Cañete en la comunidad artística argentina

Fue la gota que colmó el vaso. El rechazo de la comunidad artística argentina no se hizo esperar luego de que se anunciara un premio otorgado por una institución estadounidense a Rodrigo Cañete, autor del blog Love Art Not People, en el que publica desde hace años críticas corrosivas a sus principales protagonistas.

Radicado en Londres desde hace casi dos décadas, tras su gestión como subsecretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Cañete fue distinguido con el Premio Peter C. Marzio 2020 por el ICAA/MFAH (International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts Houston). Dicha institución anunció el martes que un ensayo suyo realizado a partir del Archivo Digital ICAA había sido reconocido por brindar “una renovada lectura del programa estético implementado por el Centro Cultural Ricardo Rojas, así como el discurso enarbolado por su líder intelectual, Gumier Maier, en el Buenos Aires de la década de noventa”.

“Independientemente de la calidad del ensayo crítico premiado (al que AACA no tuvo acceso), nuestra preocupación apunta a la legitimación que un galardón de esta índole, otorgado por una prestigiosa institución, atribuye a una persona que se pronuncia pública y sistemáticamente ejerciendo violencia simbólica hacia artistas y colegas”, sostiene la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA) en un comunicado publicado en plataforma change.org. “Consideramos que, en el ejercicio de la profesión, su escritura crítica no se encuentra desvinculada de su práctica bloguera violenta, misógina y transfóbica”, agrega el texto, que en pocas horas sumó más de 500 firmas de adhesión.

En el mismo sentido se expresó el colectivo de artistas Nosotras Proponemos desde su cuenta de Instagram, donde manifestó repudio “por su odio hacia las mujeres, trans y adultos mayores, por su racismo y gordofobia, las campañas de bullying, hostigamiento, acoso psicológico y moral” contra artistas y profesionales del arte argentino. También el grupo Curadorxs en Diálogo expresó en un comunicado difundido en redes sociales su “enorme preocupación” por el premio, “porque esencializa una noción ligada a la calidad académica sin considerar que la suya está fundada en el odio y en el acoso sistemático”.

“Ladran Sancho!”, se regodeó Cañete en su blog tras las críticas, que aprovechó para promocionar el reciente lanzamiento de su libro Historia a contrapelo del arte argentino (Sudamericana).