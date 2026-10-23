Demolición

Cuando viajamos por Europa, nos maravilla cómo se conservan monumentos, templos o lugares emblemáticos. La cultura en su más amplio sentido. Al volver no dejamos de comentarlo. “¡Ah! ¡Si hiciéramos lo mismo acá!“, rezamos, como un lamento. En nombre de una supuesta ”modernización", la ciudad de Buenos Aires suele pasar por alto la preservación de lugares o edificios, históricos o no (difícil de determinar los alcances de esa definición, por otra parte).

La disquería y librería Zivals está en la esquina de Callao y Corrientes desde 1971. Durante muchos años era un local en L con entrada por las dos avenidas. Daniel Muñoz estaba al frente para atender a los clientes más sofisticados. Hoy “Bocha” tiene 93 y sigue asesorando detrás del mostrador.

En mayo el muralista Martín Ron intervino la terraza con una reproducción, adaptada a Buenos Aires, de la imagen de Charly García en Clicks modernos. Ahora el gobierno porteño quiere demoler el edificio para construir una boca de una estación de subte de la nueva línea F. Los dueños presentaron una propuesta alternativa para reubicar esa estación. Temen no ser escuchados. Hoy Charly cumple 75 años. Sería un hermoso regalo que se preserve su mural y la música.