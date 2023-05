En fotos: quiénes estuvieron en el festejo de los 90 años de Yuyo Noé

El artista celebró con decenas de familiares, amigos, colegas y funcionarios en el Museo Nacional de Bellas Artes, luego de ver sus obras proyectadas en la ciudad; se inicia un año de homenaje

escuchar

“Qué he hecho para merecer tanto no lo sé, pero que me agrada, me agrada”, dijo anoche Luis Felipe “Yuyo” Noé al celebrar sus 90 años en el Museo Nacional de Bellas Artes, rodeado de decenas de familiares, amigos, colegas y funcionarios. Con un “aura de rockstar”, como señaló su hija Paula, y su humor habitual, vistió una corona de plumas y agradeció emocionados a los presentes.

Andrés Duprat, Gaspar Noé, Yuyo Noé, Tristán Bauer y Cecilia Ivanchevich noelia guevara

Entre ellos se contaban los ministros de Cultura de Nación y Ciudad, Tristán Bauer y Enrique Avogadro, y su hijo Gaspar. “Yo te cuidaba cuando eras bebé”, le dijo la artista Marta Minujín, antes de bailar con gran energía a los 80 años. “También nos cuidó Alberto Greco”, recordó el reconocido cineasta, que viajó especialmente desde París para la celebración.

Marta Minujín NOELIA MARCIA GUEVARA

“Hoy iniciamos un año de festejos”, anunció Cecilia Ivanchevich, presidenta de la Fundación Luis Felipe Noé, luego de llevar al artista a recorrer la ciudad. Primero fue sorprendido por amigos en la esquina de su casa de la calle Tacuarí y luego pudo ver sus obras proyectadas en el Centro Cultural Kirchner y en las pantallas de los principales teatros de la Avenida Corrientes. “Yuyo siempre habla de que el arte es una vedette -agregó-, y hoy él se convirtió en vedette”.

Noé con el equipo que integra la Fundación Luis Felipe Noé: Lorena Alfonso, Natalia Revale y Cecilia Ivanchevich noelia guevara

Como parte del homenaje, en el hall de ingreso Bellas Artes se exhibirán hasta mañana obras de Noé de distintas etapas. Otras dos se podrán ver en las salas de la Colección Amalita. También se distribuyeron entre los presentes una calcomanía con el siguiente texto: “Yuyo lleva viviendo 22 años bisiestos y 32.872 días, números que sumados dan otra vez 22. Para el Tarot, ese número es El loco, y representa el caos, la fuerza creadora, la liberación, y significa también un largo, larguísimo viaje.”

Noé con la torta, inspirada en sus pinturas NOELIA MARCIA GUEVARA

Noé con Mariana Povarché, directora de la galería Rubbers, donde exhibe su obra todos los años NOELIA MARCIA GUEVARA

Fabián Lebenglik, curador del envío de Noé a la Bienal de Venecia NOELIA MARCIA GUEVARA

Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires NOELIA MARCIA GUEVARA

Eduardo Stupía, artista que codirigió durante muchos años con Noé el proyecto La línea piensa NOELIA MARCIA GUEVARA

Jacques Bedel y Florence Baranger-Bedel NOELIA MARCIA GUEVARA

Nicola Costantino noelia guevara

Marlise Ilhesca de Jozami, Diana Wechsler y Aníbal Jozami NOELIA MARCIA GUEVARA

El artista Rob Verf y la historiadora y curadora Andrea Giunta NOELIA MARCIA GUEVARA

Manuela Rasjido y Carolina Antoniadis NOELIA MARCIA GUEVARA

El cineasta Gaspar Noé NOELIA MARCIA GUEVARA

Decenas de personas se congregaron en el hall del Bellas Artes, donde se exhiben obras de Noé hasta mañana NOELIA MARCIA GUEVARA

Oscar Smoje y Américo Castilla NOELIA MARCIA GUEVARA

Teresa Pereda NOELIA MARCIA GUEVARA

Matilde Marín NOELIA MARCIA GUEVARA

Después de las palabras de agradecimiento, Yuyo saludó a los presentes NOELIA MARCIA GUEVARA

Mariana Marchesi noelia guevara

Andrés Duprat NOELIA MARCIA GUEVARA

Agustín Montes de Oca NOELIA MARCIA GUEVARA

Liliana Piñeiro y Alejandra Fenochio NOELIA MARCIA GUEVARA

Magdalena Jitrik y María Teresa Constantin NOELIA MARCIA GUEVARA

El momento del brindis NOELIA MARCIA GUEVARA