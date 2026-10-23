Lo único que sabemos es que la foto se tomó en un área parquizada de Goyang, ciudad que integra el área metropolitana de Seúl, la capital de Corea del Sur. Podemos imaginar que el marco azul (¿es de madera?; ¿qué tipo de base lo sostiene y lo hinca en la tierra?) está allí con un objetivo exactamente inverso al que aparece plasmado en la imagen: ser objeto fotografiable y no base desde donde fotografiar. El cuadrado azul encierra una porción del parque seguramente para que, como quien compone una escena clásica, alguien se ubique allí y sea retratado. Pero la mujer que aquí observamos lo usó de banco sin respaldo desde donde tomar sus propias fotos, con su propio encuadre de la naturaleza que la rodea. Quizás luego, al revisar su celular, descubra, entre tanto verde y tanta flor, al reportero gráfico que, a su vez, la registró a ella.