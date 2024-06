Feria infantil en duda: nuevos coletazos por la tensión entre el gobierno y la Fundación El Libro

Escuchar

Las idas y vueltas entre el gobierno nacional y la Fundación El Libro, que marcaron la agenda y el clima de la última edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, siguen generando coletazos. A un mes del inicio de la feria infantil, anunciada por los organizadores para el 8 de julio en el CCK (que lo rebautizarían como Palacio Libertad), reina el desconcierto y la incertidumbre entre los expositores porque no hay confirmación oficial de que se pueda realizar en el edificio del viejo correo donde tuvo lugar los últimos seis años.

En una especie de juego del “gran bonete”, los responsables del CCK (desde la directora, Valeria Ambrosio, hasta el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, de quien depende el centro cultural) no saben/no contestan si el espacio será efectivamente cedido para la feria. Según contaron a LA NACION distintos editores en estricto off, tanto Ambrosio como Cifelli dicen que no están autorizados a confirmar el pedido, que ya habían asegurado a los organizadores en abril, antes del inicio de la Feria grande y del cruce entre Alejandro Vaccaro, director de la Fundación, y el presidente Javier Milei por la frustrada presentación de su nuevo libro en la Rural.

“Hasta antes de la Feria, la infantil se hacía en el CCK. Después, nos dijeron que no y ya no contestaron más los llamados y los pedidos de confirmación”, contó una fuente cercana a la organización. El nivel de incertidumbre es tal que se evaluaron lugares alternativos, pero ninguno hasta ahora cumple, según entienden, los requisitos de seguridad para recibir a miles de niños durante las vacaciones de invierno.

Según LA NACION pudo saber, esta cuestión estaba en el temario de una reunión de trabajo del secretario Cifelli en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello; entre hoy y el lunes podría haber definición.

Vista de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con sus stands instalados debajo de la panza de "la Ballena", la sala mayor del CCK

Muchos expositores quieren continuar en el CCK -o “exCCK”, como dijo hace más de un mes el vocero Manuel Adorni al comunicar que, con el cambio de nombre pasaría a llamarse Palacio Libertad, decisión que hasta hoy no se hizo efectiva-. Incluso, evalúan ofrecer un alquiler, si es que esa fuera una posibilidad. Como ejemplo mencionan que, desde la asunción de esta gestión, le pusieron precio a distintos espacios de Tecnópolis para la realización de eventos privados. Pero, claro, el CCK es un centro cultural no un predio ferial.

Mientras esperan una respuesta oficial (que debería autorizar directamente la cúpula del Ministerio de Capital Humano), la Fundación El Libro envió un mensaje a los editores.

“Desde la Fundación El Libro se ha venido trabajando durante meses y de manera intensa en la confirmación del predio donde tendrá lugar la próxima Feria del Libro Infantil y Juvenil. La prioridad ha sido puesta en mantener el mismo lugar que en las últimas seis ediciones, el CCK. Mientras tanto, también se han llevado a cabo varias reuniones con las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura del GCBA en la búsqueda de alternativas. Aun con el cambio de diferentes gestiones de gobierno, todas las autoridades de las que ha dependido el CCK siempre han mantenido la confianza en nuestra institución y en los beneficios –sobre todo y principalmente para el público que convoca– de realizar allí la FLIJ. Esta vez tampoco ha sido la excepción, como nos lo han manifestado reiteradamente tanto desde la dirección del CCK como desde la Secretaría de Cultura de la Nación. A pesar de ello, y como es de público conocimiento, el contexto político excede esta toma de decisiones, por lo que hasta el día de la fecha ha sido imposible obtener la confirmación expresa para la utilización del predio. Esperamos contar con su comprensión. Los mantendremos al tanto de las novedades en cuanto recibamos la confirmación de la Secretaría de Cultura de la Nación”.

Con membrete y firma de la Fundación El Libro, la nota fue enviada ayer al mediodía.

Una imagen de la edición del año pasado

Si finalmente el gobierno nacional decidiera no prestar el CCK, sería la primera vez en seis años consecutivos que la Feria infantil y Juvenil se realice en otra sede. Y si se concretara el uso del espacio, pero con un monto en lugar de préstamo (como sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández), sería la primera vez que el edificio del viejo correo central se pone en alquiler.