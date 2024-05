“Era previsible”: la reacción de la Fundación El Libro a la decisión del Presidente de “bajarse” de la Feria

Escuchar

Un nuevo capítulo entre los organizadores de la Feria del Libro y el Presidente se escribió esta mañana. En diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en el programa radial El Observador, el presidente Javier Milei anunció que cancelaría su visita a la Feria del Libro, prevista para el 12 de mayo, para presentar su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta) junto al diputado José Luis Espert. Milei dijo que durante las negociaciones con las autoridades de la Fundación El Libro (FEL), los encargados oficiales del acto en la pista central habían advertido “hostilidad” hacia el primer mandatario.

Las autoridades de la FEL mantuvieron tres reuniones con representantes de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, dos por Zoom y, ayer, una presencial. Se había designado incluso a una productora del acto, Mara Gorini, “mano derecha” de la hermana del Presidente.

“No lo vamos a presentar en la Feria del Libro -dijo Milei-. Porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento, no algo propio de la cultura”, declaró en El Observador. Y agregó: “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”.

"Era previsible que en un momento se bajara", dijo Alejandro Vaccaro, responsable de la Fundación El Libro, sobre la decisión de Milei Santiago Filipuzzi - LA NACION

En diálogo con LA NACION, el presidente de la FEL confirmó la noticia. “Nuestra opinión es que era previsible que en un momento se bajara -dijo Alejandro Vaccaro-. Nosotros fuimos claros en que queremos que el Presidente venga a la Feria; ayer tuvimos una reunión con más de treinta personas que vinieron de Presidencia de la Nación, de la Casa Militar, y nos pusimos de acuerdo en todos los detalles. Se ve que han evaluado que no les conviene venir o que es muy complejo convocar a cinco mil personas para el acto”.

Respecto de las acusaciones de Milei sobre la FEL, Vaccaro sostuvo: “No vamos a caer en esa trampa. Nos acusan ahora de todo, como es lo habitual: kirchneristas, comunistas, violentos, hostiles. Cualquiera que haya criticado al Gobierno y sus políticas está de alguna manera sometido a ese tironeo que propone el Presidente y que responde, no con argumentaciones sólidas, sino con agresiones. Sabemos que es así. Esta Feria, desafortunadamente, estuvo signada por la presencia de Milei; si ese tema hoy se termina nos vamos a poder dedicar a lo cultural, que es la razón fundamental por la que la gente viene”. Milei había confirmado su presencia en La Rural días antes del inicio del máximo evento cultural del país.

Hasta ahora, desde Presidencia no se había informado si el Estado o los hermanos Milei pagarían los gastos de logística, seguridad, pantallas gigantes, entradas y baños químicos, entre otros, que demandaría un acto de semejante magnitud. Ni el Grupo Planeta ni la FEL iban a aportar fondos. Desde Presidencia habían solicitado a la FEL cinco mil entradas gratis, un gasto que la institución no podría afrontar, dijeron las autoridades. Solo ofrecieron doscientas, el equivalente a un millón de pesos.