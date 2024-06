Festival Borges: hasta el sábado, en la Alianza Francesa

Escuchar

Este año, para evitar la “aglomeración” de homenajes y ciclos dedicados a Jorge Luis Borges en agosto, el mes de nacimiento del escritor, el Festival Borges se anticipó y comienza hoy en la Alianza Francesa (Córdoba 946). El encuentro, que tiene como objetivo la difusión de la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico, el intercambio cultural con otros países y la circulación de la literatura argentina con foco en el máximo escritor argentino, se extiende hasta el sábado. Borges falleció el 14 de junio de 1986, en Ginebra, a los 86 años.

Las nueve actividades previstas -tres charlas virtuales (a las 14), cinco presenciales (a las 18.30 y a las 20) y una caminata por el Cementerio de la Recoleta (a las 11)- son libres y gratuitas, pero requieren inscripción previa en este enlace.

Los invitados internacionales son cuatro: el escritor y profesor catalán Borja Bagunyà, la investigadora y lingüista uruguaya Lisa Block de Behar, el académico suizo-estadounidense Edward Bizub y el escritor e investigador checo Daniel Nemrava, el único de los cuatro que participará en forma presencial del evento. Y los nacionales, la actriz y escritora Inés Estévez, las escritoras Olivia Gallo, Alejandra Kamiya, Gabriela Saidón, Sonia Budassi, Yamila Bêgné, el crítico literario Patricio Zunini, el escritor y coleccionista Alejandro Vaccaro, el juez y escritor Leonardo Pitelvnik y el editor y escritor Juan Francisco Baroffio.

La sección Experiencia Borges incluye una entrevista a Inés Estévez (el jueves a las 20). “Del Borges humano me apasionaba su lucidez, su humor capcioso y esa mixtura entre una velada ternura, producto de una aparente desprotección, y la irrupción constante de una también solapada causticidad elegante -dice Estévez a LA NACION-. Celebro que impusiera el cuento, formato que prefiero como lectora, por sobre la novela. Curiosamente siento su prosa sembrada de mundos más complejos y sombríos en contraposición a su poesía, en la que el impacto emocional parece apoyarse en climas tan misteriosos como mágicos y diáfanos. Sus poemas me conmueven. Me asombra el manejo de la musicalidad y la estocada del contenido en simultáneo. Dentro del respeto por la forma yace siempre el riesgo. Compartimos, además, la devoción por la literatura inglesa”.

La caminata “Los fantasmas de Borges”, que guiará Baroffio por el Cementerio de la Recoleta, será el cierre del Festival, el sábado a la mañana. “Ver el interés que sigue despertando Borges es una gran felicidad -dice Baroffio a LA NACION-. En cada edición del Festival nos vamos encontrando con más y más lectores, de distintos países del mundo, que quieren descubrirlo o que buscan nuevas lecturas sobre su obra. Y es que siempre hay alguna novedad en Borges. Cuando parece que todo ya se dijo o que todo ya se escribió sobre su obra, sus textos nos sorprenden otra vez y nos revelan una nueva arista, dualidad, sentido… Ser inagotable es lo que lo ha posicionado, en poco tiempo, como un clásico con todas las letras”.

“La caminata propone un recorrido distinto por la vida y obra de nuestro gran autor -anticipa-. La idea es evocar las sombras terribles y amigables, con la fórmula sarmientina, para ir desandando el laberinto borgesiano. Pero también es una historia de la patria desde la mirada tan particular y subjetiva de Borges. Explorar sus héroes, sus villanos y su mitología personal”. El cupo es limitado (hay que enviar mail a caminataborges@gmail.com) y el punto de encuentro, la Plaza San Martín de Tours, en Posadas esquina Adolfo Bioy Casares.

El Festival Borges está organizado por la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la escritora Vivian Dragna. En 2021 fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y en esta ocasión cuenta con el apoyo de Fundación Santander a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura porteño.

Programación completa

Hoy

A las 14 Borja Bagunayá hablará sobre “Políticas (y poéticas) de la lectura” en la obra de Borges. Y a las 18.30, Gabriela Saidón dará la charla presencial “Borges, el judío”, acerca de las posturas del escritor a favor del Estado de Israel y en contra del antisemitismo, y sobre los personajes judíos de su literatura.

4 de junio

A las 14, Lisa Block de Behar dará la charla virtual “Sobre algunas coincidencias entre los dichos y los hechos” y a las 18.30 Alejandro Vaccaro, Leonardo Pitlevnik y Patricio Zunini participarán de la mesa “Aproximaciones a Borges” (los tres autores han publicado recientemente ensayos sobre la obra borgeana).

5 de junio

A las 14 Eward Bizub se referirá a “Borges en Ginebra - Ginebra en Borges” y a las 18.30 las escritoras Olivia Gallo, Sonia Budassi y Yamila Begné conversarán sobre “Cómo se lee hoy a Borges”.

6 de junio

A las 18 30, la escritora Alejandra Kamiya analizará uno de los cuentos más célebres de Borges, “El Sur”, y a las 20 será la entrevista a Inés Estévez.

7 de junio

A las 18.30 Daniel Nemrava dará la charla presencial “Kafka y sus fantasmas: el imaginario que el clásico checo despertó en la literatura y el cine”, sobre los seres imaginarios del autor de El proceso y los de El Aleph.

8 de junio

A las 11 comenzará la caminata “Los fantasmas de Borges” por el Cementerio de la Recoleta, guiada por Juan Francisco Baroffio.

Más información, acceso libre y gratuito e inscripción previa en este enlace.