Ica, Peru, enero 2023. NO BEATLES, NO BATTLES. Prácticamente cualquier fotografía tomada de perfil a un cuarteto de hombres que cruza en fila india por una línea peatonal es susceptible de ser vista como una recreación de la celebérrima tapa de Abbey Road. Excepto que el psyque du rol no dé para la representación de los Fab Four o el contexto no se preste al juego. Los dos factores convergen en este caso, en el que cuatro soldados cruzan la carretera Panamericana en el Barrio Chino de la ciudad de Ica, en Perú. Su marcha frente a la cámara no tiene nada que ver con John, Paul, George y Ringo. Las fuerzas de seguridad despejaron anteayer un bloqueo de manifestantes antigubernamentales que piden elecciones inmediatas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado por intentar disolver el Congreso en diciembre. (Texto Constanza Bertolini)

Guadalupe Pardo - AP