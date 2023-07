Montreux, julio 2323. HUMO SOBRE EL AGUA. Es el segundo festival de jazz más grande del mundo, después del de Montreal, y el nombre de la ciudad con que se lo bautizó es universalmente conocido por los aficionados a este género técnicamente complejo y de rasgos inconfundibles. Nació en 1967 y al principio se llamó Festival de Jazz de Montreux, por la ciudad suiza junto al lago Lemán donde debutó. Hubo algunos cambios de denominación en el medio, pero hoy se vuelve a llamar como al principio, solo que en 1970 se abrió a todo tipo de música, no solo jazz. Al principio se realizaba en el Casino de Montreux, que se incendió en 1971 durante un recital de Frank Zappa; el incidente inspiró la canción Smoke on the Water de Deep Purple. En la foto, el dúo de música electrónica francés The Blaze, de los primos Guillaume y Jonathan Alric, que se caracteriza por producir sonido e imágenes a la vez. (Texto Ariel Torres)

Valentin Flauraud - Keystone