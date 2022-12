Llegan al Bellas Artes sesenta tesoros de más de 2500 años nunca vistos en el país

Piezas restituidas, de izquierda a derecha: Crátera (410-400 a. C) devuelta por el J. Paul Getty Museum, Ánfora (340-330 a. C) devuelta por el Museum of Fine Arts de Boston y Loutrophòros (320-310 a. C.) devuelto por el Museum of Fine Arts de Boston.

CAMILA GODOY - AFV