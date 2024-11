Magritte marcó un nuevo récord mundial y entró en el selecto club de los cien millones

Anteayer, en Nueva York, en la subasta de Christie’s de la colección de Mica Ertegun, se estableció un nuevo récord mundial para la obra de Rene Magritte: L’empire des lumières (El imperio de las luces) fue vendida por US$ 121.160.000 después de diez minutos de puja. La pieza, que integró la colección Ertegun desde 1968, alcanzó un valor nunca antes registrado “para el artista y para una obra surrealista”, según informó la casa de subastas Christie’s.

"L'empire des lumieres", de Rene Magritte David Heald

La obra, de 1954, había sido tasada en 95 millones de dólares. El valor final superó el récord anterior de Magritte (1898-1967), que había sido de 79,7 millones en marzo de 2022 con otra obra de la serie.

Tras una puja de diez minutos, la pintura que juega con luces y sombras hasta confundir el día con la noche convirtió a Magritte en el décimo sexto artista en superar los cien millones de dólares.

La obra integraba la colección privada de la diseñadora y mecenas de origen rumano Mica Ertegun, fallecida a los 97 años en diciembre pasado. Este cuadro forma parte de una serie de 17 obras homónimas del pintor belga. La pieza muestra una casa con una farola en la mitad de la composición. La luz de la farola ilumina todo el lienzo, incluidos los árboles oscuros, de color casi negro, en primer plano, mientras la imagen se refleja serenamente sobre un estanque de agua. Sobre el paisaje urbano, un cielo azul claro salpicado de nubes blancas se extiende hasta la parte superior del lienzo.

La venta del Magritte, que coincide con el centenario del movimiento surrealista, era uno de los destacados de la actual temporada de subastas en Nueva York, cuyo mercado espera recuperarse del retroceso sufrido el año pasado.

La casa de subastas describe la obra de arte como la “joya de la corona” de la colección de su antiguo propietario, el difunto diseñador de interiores estadounidense Mica Ertegun. La subasta también incluyó pinturas de otros gigantes modernos como Ed Ruscha y Max Ernst. En la subasta se incluyeron otras dos obras de Magritte: las pinturas La cour d’amour y La Mémoire, que se vendieron por 10,53 millones de dólares y 3,68 millones de dólares, respectivamente. Por otra parte, una naturaleza muerta del artista británico de 87 años David Hockney se vendió por más de 19 millones de dólares.

Si bien la cifra de nueve dígitos lo ingresa directamente en el selecto “club de los cien millones”, no le alcanzó para meterse en el top ten de las obras más caras vendidas en una subasta que encabeza con US$ 450.312.500 Salvator Mundi, atribuida a Da Vinci, y que remata en el puesto diez Cezanne, con US$ 137.790.000.

LA NACION