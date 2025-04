La fruta de la discordia

Alguien que respeto mucho me comenta, un poco al pasar, porque sabe que la medicina y la nutrición son dos de mis pasiones, que no hay que comer frutas de postre. La miro con cara de “No puedo creer lo que estoy oyendo”, y replico: “Eso lo viste en Instagram o en TikTok, ¿no?” Sí, admite, pero añade que el autor es un médico. Ese escepticismo extremo que, por las buenas o por las malas, uno forma en los diarios me inspira a decirle: “¿Por qué creés, primero, que sea realmente médico y, segundo, que, siéndolo, diga la verdad?” No hay respuesta, por supuesto, porque la única prueba concreta que tiene es que mucha gente le dio Me Gusta o lo propagó hasta instalarlo como cierto. Dicho sea de paso, hay una nota que refuta esta idea desquiciada en el sitio del Instituto Estadounidense para la Investigación sobre el Cáncer. Falso, enteramente.

Y, sin embargo, como somos seres sociales, la presión de la verdad repetida ad nauseam termina cobrándose víctimas incluso entre los más preparados. Al parecer, ya no alcanza con la formación y la inteligencia. En este mundo, el verdadero superpoder es la duda cartesiana. De paso, sirve también para desactivar las imposturas generadas con inteligencia artificial, que abundan y que cada vez veremos más.

Ariel Torres Por