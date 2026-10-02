“La patience est amère, mais son fruit est doux” (La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce), escribió Jean-Jacques Rousseau en su novela Julie ou la Nouvelle Héloïse (Julia o la nueva Eloísa), publicada en 1761. Y aunque algunos estudios plantean que el escritor francés la habría adaptado de proverbios populares más antiguos, lo cierto es que la frase tuvo vuelo propio como refrán, y con significados más amplios que una (¿simple?) carta de amor, como está en esa novela epistolar.

“Paciencia”, pidió Javier Milei a los argentinos el último miércoles al hablar ante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata desde la noche de París. Su argumento fue que los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan tiempo, y volvió a pronosticar que la Argentina podría ser potencia como Estados Unidos “en 30 a 40 años”. “Podríamos lograrlo en 20 años”, arriesgó.

Eso sí: el Presidente prometió que, si los argentinos lo eligen el año próximo, “nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia”. Superaría así a su ministro: “Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, dijo Luis Caputo en abril. La paciencia es, precisamente, un sentimiento que los argentinos comenzaron a perder, según el último estudio de humor social del especialista Fernando Moiguer.