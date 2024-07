¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 21 recomendados para buscar en la Feria del Libro Infantil

Escuchar

Con promociones especiales de las editoriales y también a través de bancos, tarjetas y billeteras virtuales, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil (hasta el domingo 28, en el exCCK), se pueden conseguir libros maravillosos para pequeños y medianos lectores. Presentamos una selección entre la variada oferta, que va desde nueve mil pesos a poco más de treinta. Además, actividades, talleres y teatro para disfrutar en familia. Pasen y lean. Todos invitados.

Movimiento sorpresa, de Vali Guidalevich (Pequeño Editor; $33.000). Este magnífico libro álbum propone un viaje por el universo de formas y colores de Julio Le Parc. Escrito por Guidalevich, doctora en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona y especialista en Gestión Educativa, además de contar a los lectores lo más relevante de la biografía del artista mendocino, se sumerge en su obra, su técnica, su particular estilo. Y eso no es todo: en varias páginas hay propuestas para crear nuestras propias obras. Por ejemplo, una monocopia en tres pasos como las de Le Parc.

"Movimiento sorpresa", el primer libro infantil dedicado a Julio Le Parc Gentileza Pequeño Editor

De muy buena calidad de impresión y edición, apenas uno abre el libro se encuentra con un señor con pincel y paleta en mano que invita a conocer su vida y su obra. “Quiero compartir con ustedes mis obras, mis inventos y mis juegos. ¿Les gustaría aterrizar en un mundo de círculos y cuadrados multicolores, de gigantescas esferas, de laberintos de espejos, de líneas dibujadas con luz, de móviles con millones de piezas suspendidas en el aire, de anteojos para ver las cosas de maneras diferentes?”. Y esa última invitación, la de mirar el mundo con otros ojos, es lo que seguramente va a fascinar a chicos, medianos y grandes cuando descubran este maravilloso libro.

Para agendar

Partiendo de la instalación Desplazamiento (Le Parc, 1967), del acervo del Centro Cultural San Martín, y del libro de Vali Guidalevich que recorre las obras del artista mendocino, el taller Le Parc. Movimiento sorpresa invita a chicas y chicos de 5 a 12 años a conocer las obras y crear las propias. Hoy y mañana, a las 15.30, con entrada gratuita (requiere inscripción previa) en Sarmiento 1551. Repite el martes 23, el sábado 27 y el domingo 28.

En la 32° Feria del Libro Infantil y Juvenil en el exCCK hay promos bancarias y de las editoriales Rodrigo Néspolo

Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, de Daniel Mecca (AZ; $9.500). “La literatura de Borges tiene el oficio del viajero, de lo fragmentario, del concepto, de la idea, de tiempos doblándose en mundos probables e improbables. Vamos a ser más directos: Borges era un flashero. La gran bestia pop de la literatura argentina”: con estas palabras, el periodista, poeta, docente y gestor cultural Daniel Mecca, organizador del festival #BorgesPalooza y del #BorgesTour, entre muchos otros proyectos, define a nuestro gran autor nacional. Y lo hace de manera directa, canchera, lejos de la solemnidad con la que suele abordarse la figura y la obra de Georgie.

Mecca tuvo la gran idea (con un excelente resultado) de escribir un libro sobre Borges para pequeños y medianos lectores. Un libro que guiña un ojo y extiende una mano (o las dos) para invitar a chicos, adolescentes y jóvenes a meterse en el laberinto borgeano, un universo maravilloso del que no querrán salir. Se los aseguro.

El robo de la Mona Lisa, de Franco Vaccarini (Capicúa; $12.000). “Una historia de la historia”, dice en la contratapa de este gran libro ilustrado por Jimena Tello. Es que el autor nos cuenta la trastienda de un caso que conmovió a Europa en 1911: el robo de la célebre Gioconda del museo del Louvre. Este mes se cumplen cien años del regreso de la obra maestra al museo parisino. Todo lo que pasó durante los años de investigación es el nudo de esta gran historia que incluye capítulos narrados con el formato cómic. Un imperdible para sumar a la biblioteca familiar.

Mucho para elegir en la Feria del Libro Infantil y Juvenil Rodrigo Néspolo

Otra lluvia, de Laura Devetach y María Wernicke (Calibroscopio; $8.900). Un tesoro para los amantes de los libros perfectos. También para los que buscan reparo de “otras lluvias”, esas que parecen caer a veces solo arriba de nuestra cabeza. Poético y delicado, con ilustraciones en las que predomina el blanco y el negro (presten atención a donde irrumpe en color en cada escena), es uno de esos libros que me fascinan y que recomiendo con fervor.

¿Dónde dejar a mi hermanita?, de Pablo Picyk (Limonero; $21.100). La pregunta que da título a este libro álbum es la que se hace la narradora de la historia que está un poco celosa de la beba que acapara la atención de mamá y papá. Con muchas ganas de despejar el camino de llantos y pañales, se le ocurren muchos lugares donde podría dejar a su hermanita. Al menos, por un rato, claro.

El pulpo, de Cristina Macjus y Yuyis Morbidoni (Lecturita Ediciones; $21.000). Una historia ambientada en vacaciones: hay pileta, patas de rana y antiparras. Es que la protagonista hará su debut con el buceo en el fondo del mar. Allí, donde reinan las especies raras y la oscuridad, vive un pulpo rosado que siente tanto miedo y curiosidad como Lucía, la pequeña y audaz narradora.

Cuando florezcan los cerezos, de Liliana Cinetto (Norma; $12.800). Con formato de novela, de unas 170 páginas, el título integra la serie Zona Libre, para lectores avanzados. Ya desde la delicada tapa creada por Rodrigo Folgueira queda claro que es una historia que tiene que ver con Japón, la guerra y sus consecuencias.

“Toda guerra es horrorosa, pero me costó encontrar palabras para describir lo que ocurrió ese soleado día de agosto de 1945 en el que cientos de miles de civiles murieron en segundos y la ciudad fue arrasada por completo. Fue tal la destrucción y la masacre que nunca más volvieron a atacarse ciudades con una bomba atómica. Lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki se ocultó al pueblo japonés y al mundo entero durante años. Y yo quise rescatar esos hechos del olvido, de la indiferencia, de la escasa mención que se hace en los libros de historia, en los que solo se dice que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue mucho más. No podemos ni debemos olvidar. Y, aunque el contexto mundial parece demostrar que los seres humanos no aprenden y vuelven a enredar países y pueblos en guerras sin sentido y desgarradoras, tengo la certeza de que algunos no miramos hacia otro lado y que trabajamos cada día desde nuestro humilde lugar para construir una paz verdadera. Yo lo hago desde mi novela e intento que mis lectores se conmuevan como yo, aquel día, cuando estuve en Hiroshima”, resume la autora de una historia conmovedora en la que se unen el presente y el pasado. El libro integra el proyecto literario “Una cultura de paz desde la escuela” de Editorial Norma y es una exquisitez imperdible.

El taller de los cuentos de terror, de Natalia Méndez (Edelvives; $9.500). “Para personas y vampiros tremebundos”: así se presenta desde la tapa este título de la serie Leer para escribir. Súper recomendado este “libro taller”, ilustrado por Nat Joan que trae un código QR para acceder a material complementario y sugerencias de trabajo para poner en marcha en casa o en la escuela. Después de unas breves y clarísimas “instrucciones” para los lectores, la autora propone un pacto que viene con espacios en blanco para estampar nombre y firma. El acuerdo en cuestión apunta a aceptar las reglas del género de terror y, también, al compromiso de largarse a inventar historias.

Es una invitación a leer cuentos de miedo para, luego, dejar volar la imaginación y poner manos a la obra de manera creativa. Entre varios recursos y propuestas vienen ideas para contar historias de otra manera: por ejemplo, armar una casa embrujada con fantasmas y todo. No lo dejen pasar.

Una tira de Liniers, con la enorme Olga ricardo-"liniers"-siri

Dibujolga, de Liniers (Petit Común; $12.000). Atención fanáticos de Olga, La Editorial Común acaba de publicar un libro especial para ustedes. Trae “instrucciones” paso a paso para aprender a dibujar al monstruito azul y escenas dibujadas por Liniers para llenar de colores. Hay, también, hojas libres para llenarlas de “ideas salvajes”, completar una historieta y hacer collages, entre muchas otras propuestas creativas. Ideal para estos días de vacaciones de invierno (y para cualquier otro).

Más allá del mar, de Taro Gomi (Niño; $21.500). “Más allá del mar, ¿qué habrá? ¿Habrá solo mar?”, se pregunta el narrador de este álbum poético del autor japonés, que nos plantea una serie de inquietudes y reflexiones sobre lo que no conocemos y lo que nos da curiosidad. Un libro ideal para compartir con los más chicos de la casa. Para leer y releer una y mil veces.

La aventura es tuya. La llama inicial, de Valor Vereda (La Brujita de Papel; $11.340). Con ilustraciones de Nancy Brajer, el primer libro de la nueva serie ¡Elegí! creado por el grupo musical para la infancia retoma la idea y el recurso narrativo de los clásicos Elige tu propia aventura. Los pequeños lectores podrán elegir qué camino tomar en esta aventura y, si llegan a un final que no los convence, pueden volver a empezar.

El dúo Valor Vereda y su primer libro de la serie "Elegí", en la Feria Infantil Gentileza prensa

Carozo de durazno, de Eva Mastrogiulio (Gerbera; $17.000). De la colección Hilos dorados, en este álbum para los más chicos de la casa, la autora e ilustradora cuenta “la historia de una niña como cualquier otra”. Es un cuento que también habla sobre la muerte, de modo poético, claro. La niña protagonista entierra todos los objetos que, de alguna manera u otra, “mueren”. Hasta que un día entierra un carozo de durazno y empieza otra historia.

Mientras tanto en la Tierra, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica; $29.000). En su último libro editado en el país, el autor e ilustrador nacido en Australia en 1977 invita a los lectores a dar una vuelta por el espacio y, de paso, ver qué sucedía en nuestro planeta en distintos momentos de la historia. Con las frases “Buscando nuestro lugar a través del tiempo y el espacio” y “Una mirada cósmica sobre los conflictos” como subtítulos, Jeffers cuenta en el epígrafe: “Gran parte de la inspiración para este libro vino luego de varios intentos de tratar de explicar el conflicto histórico y geográfico de Irlanda del Norte –para gente lista, que no sabía o no le importaba- a la distancia de un océano”.

Una escena de "Mientras tanto en la Tierra", de Jeffers Gentileza FCE

Es que el autor de libros excepciones como El destino de Fausto y Lo que construiremos vivió en Belfast, Irlanda del Norte, donde estudió en la Universidad de Ulster, y luego cruzó el océano para instalarse en Brooklyn, Nueva York. El narrador de la historia, un padre con dos hijos, sale a pasear con el auto y, de repente, ese paseo se convierte en un viaje interespacial que fascina a los chicos. Y fascinará, también, a los lectores.

Cosas que decimos a cada rato, de Nicolás Schuff (Sudamericana; $10.999). Ya desde el inicio, el lector se encuentra con una advertencia: al pasar las páginas se encontrará “con los casos –los éxitos y los fracasos- de un singular grupo de gente que padeció literalmente algunas formas de hablar: las frases dichas sin pensar, los giros propios del idioma”. Así, entre “las cosas que decimos a cada rato” aparecen frases como “se comió una letra” y “duerme como un tronco” pero, atención, cada una con una breve y fantástica historia que intenta explicar (o no) de dónde salió.

Las desastrosas consecuencias de la caída de una gota de lluvia, de Adrien Parlange (Océano Travesía; $16.400). Me fascinan estos libros de formato alargado y textos breves que invitan a los lectores a imaginar lugares, diálogos y subtramas. En este caso, tal como indica el maravillo título, el autor e ilustrador francés narra nueve situaciones que transcurren en la misma escena, que “ocurre al final de un día apacible”. Se ve a un joven pintando en un atril al lado de un árbol, sobre el árbol hay una nena sentada que recoge frutos en una canasta, hay también dos hombres y uno tiene una niña más pequeña a caballito.

Las ilustraciones son, a primera vista, iguales; sin embargo, al pasar cada página aparecen personajes secundarios: un pájaro, una abeja, un perro. No les voy a contar cómo es el desenlace: solo les digo que se sucede una serie de “desastrosas consecuencias de la caída de una gota de lluvia”. Un libro para compartir con chicos y leer una y otra vez.

Con forma de oso, de Dawn Coulter-Cruttenden (Catapulta Junior; $17.990). Un cuento súper tierno basado en una historia real: un nene con autismo pierde un día a su oso, que no solo lo acompaña todo el día, sino que es su puente con el mundo. El papá de Jack, que tiene siete años y se siente perdido sin su muñeco, publica un posteo en las redes sociales para avisar que toda la familia está buscando a Oso. Ese mensaje se volvió viral y gente de todas partes empieza a enviarles cartas de aliento, fotos, osos de toda clase. De a poco, ese “vacío con forma de oso”, como dice el narrador, toma otra forma. Para los más chicos de la casa y todos aquellos que sientan algún tipo de vacío (tenga o no forma de oso).

Una historia de verdad, de Luciano Saracino y Mora Sarquis (Nazhira; $ 10.500). Una historia sobre la búsqueda de la identidad, narrada en formato de historieta. Con referencias históricas y protagonistas reales, como las Abuelas de Plaza de Mayo, el libro acerca a los lectores de hoy (tan tecnológicos y digitales) un tema delicado como la supresión de la identidad: en este caso, es un padre (el de Paloma) el que emprende de la mano de su hija el camino para recuperar su verdadera historia. Emotivo y necesario.

Cuando bailo con mi abuela, de Liliana Cinetto y Juan Chiavetta (Riderchail; $13.800). Una de mis duplas favoritas creó este libro maravilloso sobre el estrecho vínculo entre un nieto y una abuela que se ve “alterado” por la progresiva falta de memoria de la mujer. Un cuento breve, tierno y divertido, ideal para compartir en familia.

Peque y Lolo, de Roisin Swales (Pípala; $19.900). La ilustradora oriunda de Manchester que vive en Copenhague (Dinamarca) cuenta la historia de amistad entre los protagonistas, Peque y Lolo, que juntos forman un “equipazo”. Juegan, se divierten, buscan comida, comparten aventuras: hasta que un día Lolo se escondió de repente en su caparazón y Peque quedó desconcertado. Probó de todo para hacerlo salir. Pero hubo una sola cosa que funcionó. Descubran cuál fue.

Campeones para armar, de Costhanzo Collage

Campeones para armar, de Costhanzo (Planeta Junior; $15.900). En su libro debut, el ilustrador que dibuja sobre fútbol “para aprender a ser futbolista, al menos por un rato” tuvo una idea genial: calzarse los botines y salir a la cancha con muñecos troquelados de Messi, el Dibu, Di María y Scaloni (mi favorito), entre otras propuestas que incluyen la copa del mundo y la cancha. ¿Para qué? Para que cada lector agarre una tijerita, corte por las líneas de punto y arme su equipo. Y ahí nomás se ponga a jugar imaginando partidos o recreando las jugadas célebres de nuestros cracks.

¡A garabatear!, de Hervé Tullet (La Marca Terrible; $24.900). Me encantan los libros para jugar y este nuevo del autor e ilustrador francés tiene la particularidad que invita a garabatear. Las páginas están pobladas por líneas, círculos, personajes y garabatos y no es para nada necesario saber dibujar ni pintar bien: solo hay que animarse a agarrar los lápices y llenar todo de color. Y garabatos, claro.

Para agendar

Actividades en la Feria

Movida juvenil, festival de historietas, talleres, narraciones y encuentros con autores son algunas de las propuestas de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en este fin de semana. Con entrada gratuita, en el ex-CCK (Sarmiento 151), este sábado desde las 15 habrá un taller para crear personajes, organizado por la Asociación de Dibujantes de Argentina, en la sala 405 (piso 2); festival de historietas para chicos y jóvenes (en dos espacios del piso 4); el ciclo Cuenta Cuentos con las Aventuras de Winnie y Wilbur, la brujita más famosa, junto a Verónica Álvarez Rivera (a las 16, piso 4); y entre las 17 y las 18, charlas especiales para lectores jóvenes, coordinadas por la especialista Cris Alemany, en la sala 511 del quinto piso.

El domingo, la programación empieza a las 14.30 con “Cuentos de oriente para niñxs de occidente: Antiguas historias filosóficas que acompañan hoy nuestras preguntas de siempre”, a cargo de Aldana Tenaglia, en la sala Cuentacuentos II, del cuarto piso. A las 15, sigue el festival de historieta para las infancias, con Banda Dibujada (César Da Col / Fabián Mezquita), a cargo de Luciano Saracino, en el taller de Arte del cuarto piso. Y a las 15.15 empieza la versión del festival de historieta para jóvenes, “Be Freak: Los superhéroes más raros y fracasados de la historia” con Victoria Robles y Saracino, en la terraza de la Ballena (piso 4).

A las 17.30: Para escucharte mejor. Cuentos y poemas para reír, para pensar, para emocionarse, con Verde Violeta, en la sala Cuentacuentos I del cuarto piso. Y a las 18, “Nuestras autoras y sus géneros literarios”, a cargo de Anna K. Franco, Vicky Bayona y Mariana Furiasse. Coordina: Cris Alemany. En la sala 511, del quinto piso. Programación diaria en este enlace.

Mientras tanto, en Villa Ortúzar

La nueva librería Naesqui (14 de julio y Charlone, Villa Ortúzar) organiza talleres para chicos en vacaciones de invierno. Este domingo y el próximo, de 15 a 17, es el turno de “Recreo de cerámica”: una oportunidad perfecta para probar en dos encuentros esta técnica tan especial. Cada participante se llevará dos piezas pintadas y esmaltadas y la experiencia de dar forma a algo que no la tenía, sintiéndose un creador. Sugerido para participantes de 8 a 12 años.

Los que quieran divertirse inventando palabras pueden sumarse al taller de limericks que propone, en dos encuentros, acercarse a esta particular forma de rimar y hacer volar la imaginación a través del juego. Edad sugerida: 7 a 12 años. Miércoles 17 y 24, de 15 a 17.

También el miércoles 24, pero a las 11, se presentará ¡Estamos fritos! (Dailan Kifki), un cantacuento inspirado en el universo del libro de María Elena Walsh. Un espectáculo teatral donde lo que comienza siendo “un chisme jugoso como un churrasco” resulta un viaje musical lleno de sorpresas e imprevistos entre bailecitos, barriletes, pompas de jabón y una galería de extravagantes, pero amistosos, personajes.

La propuesta Teatro científico cierra la agenda de vacaciones de Naesqui: un viaje en el tiempo para conocer a Isaac Newton y probar junto a él unos cuantos experimentos que nacen del corazón de sus observaciones y de las leyes que nombraron en su honor. Viernes 26, a las 14.30.

Bonus track en Boedo

Festival Kunumi

Gricelda Rinaldi –actriz, narradora, gestora cultural y docente-, Nora Lía Sormani –crítica, periodista e investigadora- y Rodrigo Ures –dramaturgo, director, docente y productor-, tres especialistas y profesionales del teatro, la literatura y la gestión cultural, organizan el festival Kunumi en Timbre 4 (México 3554). A partir del lunes 22 y hasta el sábado 27, habrá funciones de espectáculos para la primera infancia: Teatro chiquito para bebés, Marilina y el mar, Subibaja, Canciones de cuna, Iris y Cuento con vos, un poema acrobático. Informes: www.timbre4.com