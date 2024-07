Todo lo que omitió la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI de The New York Times

Escuchar

Las listas pueden ser incómodas porque simplifican y reducen la complejidad del mundo, obligando a categorizar y priorizar elementos para explicar una parte de la realidad. A seis meses de que se cumplan 25 años desde que comenzó el siglo XXI, The New York Times publicó una lista con los títulos de los 100 mejores libros. Más de 500 escritores y amantes de la lectura compartieron su top ten de lo que consideran los mejores de este siglo hasta ahora. El único criterio de selección para este jurado fue que eligieran libros publicados en Estados Unidos y en inglés, incluyendo traducciones, a partir del 1 de enero del año 2000.

En pocos días ha habido una gran cantidad de reacciones, desde aquellas que consideran a la lista prematura y tendenciosa, hasta los que la califican de ridícula debido a su notable falta de diversidad. Los usuarios de redes sociales han utilizado plataformas como Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn y Reddit para expresar sus puntos de vista y entablar debates acerca de esta selección literaria. Las principales críticas se centran en la escasa variedad de géneros literarios, así como en la falta de representación geográfica y lingüística en los libros seleccionados.

Así se eligieron los mejores libros del siglo

The New York Times Book Review decidió conmemorar los primeros 25 años de este siglo con un ambicioso proyecto: determinar por primera vez los libros más importantes e influyentes de la época. En colaboración con Upshot, la sección del diario dedicada al análisis, datos y gráficos, enviaron una encuesta a 503 novelistas, escritores de no ficción, poetas, críticos y otros amantes de los libros pidiéndoles que nombraran los 10 mejores libros publicados desde el 1 de enero de 2000.

Personalidades destacadas como Stephen King, Bonnie Garmus, Claudia Rankine, James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Thomas Chatterton Williams, Roxane Gay, Marlon James, Sarah MacLean, Min Jin Lee, Jonathan Lethem y Jenna Bush Hager participaron de esta iniciativa.

Escasa variedad de géneros literarios

En casi un cuarto de siglo, desde el inicio del siglo XXI hasta lo que va de 2024, se han escrito una gran cantidad de títulos que reflejan las inquietudes, problemas y dinámicas de la humanidad. Estos libros abarcan una amplia gama de temas que van desde los cambios geopolíticos, guerras, movimientos sociales, derechos humanos, migración, diversidad sexual, feminismo, hasta reflexiones sobre la identidad, la amistad y el amor. Sin embargo, en este recuento los grandes ausentes son la ciencia ficción, las novelas gráficas y los libros para niños.

La autora británica de libros infantiles, Claire Linney, conocida por su obra Los viajeros de la tina del tiempo y el ladrón de seda, compartió un video en su cuenta de Instagram donde expone su descontento y comparte su opinión sobre la lista del diario neoyorquino. Linney critica que no hay ni un solo libro infantil en la lista, calificándolo de ridículo. Ella asegura que es una tontería afirmar objetivamente que ningún libro infantil es digno de figurar en la lista, y lo interpreta como un desprecio más amplio hacia la literatura infantil por parte de los adultos.

La escritora también ha señalado la falta de diversidad en géneros literarios y, en particular, la ausencia de su género favorito, la fantasía. Menciona que solo figuran títulos como El atlas de las nubes, de David Mitchell, y La quinta temporada, de N.K. Jemisin, este último uno de sus libros favoritos de todos los tiempos, pero lamenta que no haya más obras de fantasía. Además, destaca la ausencia de ciencia ficción y que únicamente hay una novela gráfica, Persépolis, de Marjane Satrapi.

Persépolis, de Marjane Satrapi, es la única novela gráfica seleccionada entre los cien libros Archivo

Poca representación de autores latinoamericanos

La lista carece de diversidad en cuanto a idioma, ya que presenta una notable escasez de libros escritos originalmente en idiomas distintos al inglés. Pero en esta selección sí figuran autores de habla hispana, aunque la representación es limitada a Chile, República Dominicana, Argentina y México.

El chileno Roberto Bolaño ocupa la posición seis con "2666", además de obtener el puesto 38 con "Los detectives salvajes". Portrait de l'Ècrivain, Roberto Bolano (Chili 1953 - Barcelone 2003) ©Effigie/Leemage Archivo

El escritor y poeta chileno Roberto Bolaño destaca ocupando la posición seis con su magistral obra 2666, además de obtener el puesto 38 con Los detectives salvajes. Junot Díaz, escritor estadounidense-dominicano, ha alcanzado la posición 11 con La maravillosa vida breve de Oscar Wao. En el lugar 50 se encuentra el profesor argentino-norteamericano Hernan Diaz con su novela Fortuna. La periodista y escritora mexicana Fernanda Melchor ha obtenido el puesto 82 con Temporada de huracanes y, finalmente, el periodista chileno Benjamín Labatut aparece en el puesto 83 con su monumental obra Un verdor terrible.

Juan Carlos Ortega Prado, editor de Penguin Random House, en entrevista con El País asegura que, naturalmente, toda lista y toda antología es injusta porque se busca impulsar ciertas perspectivas y narrativas. El listado del NYT es un canon creado por autores que han sido influenciados por una forma de ver la cultura occidental, estadounidense y angloparlante, y que entienden la literatura de una manera que, naturalmente, será diferente en otros contextos.

Ortega Prado añade que este tipo de listas revelan sutilezas, y que el problema no es la escasez de obras provenientes de otras lenguas, sino la falta de ideas que se opongan directamente a la concepción de cultura y a las ideologías políticas que prevalecen en el mundo neoyorquino o, más ampliamente, anglosajón.

Esta es la lista completa de los mejores libros, según The New York Times

La amiga estupenda , de Elena Ferrante

de Elena Ferrante El calor de otros soles, de Isabel Wilkerson

de Isabel Wilkerson En la corte del lobo , de Hilary Mantel

, de Hilary Mantel El mundo conocido , de Edward P. Jones

, de Edward P. Jones Las correcciones , de Jonathan Franzen

, de Jonathan Franzen 2666 , de Roberto Bolaño

, de Roberto Bolaño El Ferrocarril Subterráneo , de Colson Whitehead

, de Colson Whitehead Austerlitz , de W.G. Sebald

, de W.G. Sebald Nunca me abandones , de Kazuo Ishiguro

, de Kazuo Ishiguro Gilead , de Marilynne Robinson

, de Marilynne Robinson La maravillosa vida breve de Óscar Wao , de Junot Díaz

, de Junot Díaz El año del pensamiento mágico , de Joan Didion

, de Joan Didion La carretera , de Cormac McCarthy

, de Cormac McCarthy Esquema , de Rachel Cusk

, de Rachel Cusk Pachinko , de Min Jin Lee

, de Min Jin Lee Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay , de Michael Chabon

, de Michael Chabon El vendido , de Paul Beatty

, de Paul Beatty Lincoln en el Bardo , de George Saunders

, de George Saunders No digas nada , de Patrick Radden Keefe

, de Patrick Radden Keefe Erasure , de Percival Everett

, de Percival Everett Desahuciadas , de Matthew Desmond

, de Matthew Desmond Un maravilloso porvenir , de Katherine Boo

, de Katherine Boo Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio , de Alice Munro

, de Alice Munro El clamor de los bosques , de Richard Powers

, de Richard Powers Random Family , de Adrian Nicole LeBlanc

, de Adrian Nicole LeBlanc Expiación , de Ian McEwan

, de Ian McEwan Americanah , de Chimamanda Ngozi Adichie

, de Chimamanda Ngozi Adichie El atlas de las nubes , de David Mitchell

, de David Mitchell El último samurái , de Helen DeWitt

, de Helen DeWitt La canción de los vivos y los muertos , de Jesmyn Ward

, de Jesmyn Ward Dientes blancos , de Zadie Smith

, de Zadie Smith La línea de la belleza, de Alan Hollinghurst

de Alan Hollinghurst Quedan los huesos , de Jesmyn Ward

, de Jesmyn Ward Ciudadana , de Claudia Rankine

, de Claudia Rankine Una familia tragicómica , de Alison Bechdel

, de Alison Bechdel Entre el mundo y yo , de Ta-Nehisi Coates

, de Ta-Nehisi Coates Los años , de Annie Ernaux

, de Annie Ernaux Los detectives salvajes , de Roberto Bolaño

, de Roberto Bolaño El tiempo es un Canalla , de Jennifer Egan

, de Jennifer Egan H de halcón , de Helen Macdonald

, de Helen Macdonald Cosas pequeñas como esas , de Claire Keegan

, de Claire Keegan Breve historia de siete asesinatos , de Marlon James

, de Marlon James Postguerra , de Tony Judt

, de Tony Judt La quinta estación , de N.K. Jemisin

, de N.K. Jemisin Los Argonautas , de Maggie Nelson

, de Maggie Nelson El jilguero , de Donna Tartt

, de Donna Tartt A Mercy , de Toni Morrison

, de Toni Morrison Persépolis , de Marjane Satrapi

, de Marjane Satrapi La vegetariana , de Han Kang

, de Han Kang Fortuna , de Hernan Diaz

, de Hernan Diaz Una y otra vez , de Kate Atkinson

, de Kate Atkinson Sueños de trenes , de Denis Johnson

, de Denis Johnson Escapada , de Alice Munro

, de Alice Munro Diez de diciembre , de George Saunders

, de George Saunders La Torre Elevada , de Lawrence Wright

, de Lawrence Wright The Flamethrowers , de Rachel Kushner

, de Rachel Kushner Por cuatro duros, de Barbara Ehrenreich

de Barbara Ehrenreich Stay True , de Hua Hsu

, de Hua Hsu Middlesex , de Jeffrey Eugenides

, de Jeffrey Eugenides Heavy , de Kiese Laymon

, de Kiese Laymon Demon Copperhead , de Barbara Kingsolver

, de Barbara Kingsolver 10:04 , de Ben Lerner

, de Ben Lerner Veronica , de Mary Gaitskill

, de Mary Gaitskill Los optimistas , de Rebecca Makkai

, de Rebecca Makkai La conjura contra América , de Philip Roth

, de Philip Roth Nosotros los Animales, de Justin Torres

de Justin Torres Lejos del árbol, de Andrew Solomon

de Andrew Solomon El amigo , de Sigrid Nunez

, de Sigrid Nunez El color de la justicia , de Michelle Alexander

, de Michelle Alexander All Aunt Hagar’s Children , de Edward P. Jones

, de Edward P. Jones The Copenhagen Trilogy , de Tove Ditlevsen

, de Tove Ditlevsen Últimos testigos , de Svetlana Alexievich

, de Svetlana Alexievich The Passage of Power , de Robert Caro

, de Robert Caro Olive Kitteridge , de Elizabeth Strout

, de Elizabeth Strout Bienvenidos a Occidente , de Mohsin Hamid

, de Mohsin Hamid Mañana, y mañana, y mañana , de Gabrielle Zevin

, de Gabrielle Zevin Un matrimonio americano , de Tayari Jones

, de Tayari Jones Septología , de Jon Fosse

, de Jon Fosse Manual para mujeres de la limpieza , de Lucia Berlin

, de Lucia Berlin La niña perdida , de Elena Ferrante

, de Elena Ferrante Pulphead , de John Jeremiah Sullivan

, de John Jeremiah Sullivan Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor

de Fernanda Melchor Un verdor terrible, de Benjamín Labatut

de Benjamín Labatut El emperador de todos los males , de Siddhartha Mukherjee

, de Siddhartha Mukherjee Pastoralia , de George Saunders

, de George Saunders Frederick Douglass , de David W. Blight

, de David W. Blight Detransition, Baby , de Torrey Peters

, de Torrey Peters The Collected Stories of Lydia Davis , de Lydia Davis

, de Lydia Davis El regreso , de Hisham Matar

, de Hisham Matar El simpatizante , de Viet Thanh Nguyen

, de Viet Thanh Nguyen La mancha humana , de Philip Roth

, de Philip Roth Los días de abandono, de Elena Ferrante

de Elena Ferrante Estación Once , de Emily St. John Mandel

, de Emily St. John Mandel Sobre la belleza, de Zadie Smith

de Zadie Smith Una reina en el estrado , de Hilary Mantel

, de Hilary Mantel Vidas descarriadas, experimentos preciosos , de Saidiya Hartman

, de Saidiya Hartman Men We Reaped , Jesmyn Ward

, Jesmyn Ward Bel Canto , de Ann Patchett

, de Ann Patchett How to Be Both , Ali Smith

, Ali Smith Arbol de humo, de Denis Johnson

Marisol Jiménez

