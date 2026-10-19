Renunció la directora del Palais de Glace

La curadora María Cristina Santa Cruz renunció a la dirección del Palais de Glace, institución que atraviesa una difícil coyuntura: cerrada al público hace casi nueve años, aguarda una vez más un proceso de licitación para las obras que tendrán que poner en valor su edificio, declarado Monumento Histórico Nacional hace dos décadas.

El edificio del Palais de Glace, cerrado hace casi nueve años, espera una nueva licitación para su puesta en valor Soledad Aznarez

La noticia –una decisión con carácter “indeclinable”, notificada a Cultura el martes 13– coincide en tiempo con el anuncio de la Secretaría que encabeza Leonardo Cifelli de la conformación de las Colecciones Nacionales de Arte, un proyecto que este viernes se presentará oficialmente y que recibirá en el exedificio del Archivo General de la Nación (AGN) las obras del acervo del Palais (transitoriamente alojadas en la Manzana de las Luces), las reservas del Museo Nacional de Bellas Artes, piezas del Museo Arte Oriental y el del Grabado.

Fuentes de Cultura confirmaron a LA NACION que no se designó un nuevo responsable al frente de la institución, cuyas decisiones quedan en el ámbito de la Dirección Nacional de Museos.

El 28 del mes pasado, el Gobierno habilitó por decreto la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para poner en valor, restaurar, conservar y gestionar el edificio de Posadas 1725, uno de los espacios emblemáticos de la historia del arte argentino. El Palais de Glace, que cuenta con un equipo de trabajo de 30 personas, organiza, entre otras actividades, el Salón Nacional de Artes Visuales.