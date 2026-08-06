“Sin cambiar el espíritu”: vuelve a Buenos Aires el español que desafió la censura hace medio siglo

“¿Sobre qué va a hablar usted?”, le preguntó el policía vestido de civil. “Sobre arte”, respondió Isidoro Valcárcel Medina en la entrada de Centro de Arte y Comunicación (CAyC), a fines de julio de 1976. “La censura caminaba a mis espaldas”, dice medio siglo después el artista español desde Madrid, por una videollamada que lo conecta con periodistas en el Centro Cultural Recoleta. Allí inaugurará hoy El transcurrir, muestra curada por Ferran Barenblit que incluye el registro de lo ocurrido esa noche en Buenos Aires.

“Como arte es una palabra muy digna, pues se me dejó entrar”, continuó este referente del arte conceptual, nacido en Murcia en 1937. Y la censura caminó a sus espaldas, literalmente, en plena dictadura militar. “El individuo que quería controlarme entró también, seguramente para ver si hablaba de arte –agrega-. Pero no encontró que no tuviera nada que ver con el arte que le habían enseñado. Y esa era mi obligación. Esa pesquisa, que era sangrienta en el amplio sentido de la palabra, se mantenía. Pero en el saber comportarse estaba el torear estas cosas. Los papeles que ahora justifican que cincuenta años más tarde podamos recordar aquel entonces”.

En la muestra convive una obra actual con el registro de otras realizadas hace medio siglo Fabián Marelli

Los papeles a los que se refiere reúnen los testimonios, escritos a máquina, de quienes respondieron a su pregunta en el CAyC: “¿Qué le parece lo que he dicho?” Las respuestas registran múltiples versiones de un discurso inexistente. Porque lo único que vio el público fueron los gestos que hacía el artista mientras simulaba hablar desde un subsuelo, y que se transmitían a otro piso por un circuito cerrado de televisión.

"2000 D. de C." (2001), libro en dos volúmenes que recopila hecho ocurridos durante dos mil años Fabián Marelli

Tan poco como el policía habrán entendido ese mismo año los vecinos de Asunción, a quienes cruzaba en la calle con la siguiente propuesta: “Soy un forastero español. ¿Le importaría dar la vuelta a la manzana conmigo, y contarme algo sobre el lugar?” Una gran cantidad de gente aceptó esa propuesta, según él, que “no se convertía en absoluto en una manifestación de carácter creativo. Era un suceso, un acontecimiento. La acumulación de sucesos daba un resultado muy positivo cuando la exposición se abría, y muchas de las personas que habían intervenido venían a ver qué era eso que habían dado lugar al dar la vuelta a una manzana. Y entonces ahí cada uno soltaba su rollo, y esto sí constituía parte del embrión cultural que intentábamos montar”.

Ferran Barenblit, curador de la muestra y de la próxima edición de la Bienal de Shanghái Fabián Marelli

El registro de esas acciones que cuestionaban la relación entre la realidad y su representación, y que proponían cuestionar lo que se entendía como “una exposición de obras de arte”, está incluido en esta muestra homenaje que continúa hasta el 6 de septiembre, gracias a una alianza entre el Recoleta, la Embajada de España en Argentina y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba).

El diálogo virtual entre Barenblit, el artista y los periodistas Fabián Marelli

“En aquel momento había un interés por la implicación del público en el mundo del arte, y tengo la sensación de que el montaje que se hizo hace cincuenta años tenía más poder que la presión pseudopolítica que dominaba en nuestros países”, opina el artista al referirse también a la dictadura que se extendió desde 1939 hasta la muerte de Francisco Franco, en 1975.

Maximiliano Tomas, director del Recoleta, con la obra titulada "Relojes" (1973) Fabián Marelli

“Valcárcel Medina es una leyenda en España, una referencia imprescindible para mi generación y las que siguieron”, dice Barenblit, nacido en Buenos Aires y emigrado a ese país en 1977. “Esta obra cierra el círculo”, agrega el exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), que curó en 2023 la Bienal de Cuenca y en 2027 tendrá a su cargo la de Shanghái. Se refiere a la pieza que presta el título a la muestra: concebida especialmente para esta exposición, El transcurrir (2026) se compone de cincuenta y un paneles: uno de presentación y cincuenta numerados, uno por cada año transcurrido desde la exposición del CAyC.

"Los motores" (1973) es la grabación simultánea del sonido de dos autos que realizan el mismo recorrido entre Madrid y El Escorial Fabián Marelli

“Yo trabajo mucho con los conceptos de espacio y tiempo”, explica el artista, que escribió en cada hoja una reflexión sobre el arte, el lenguaje, la memoria, la evolución de las ideas o la relación entre pasado y presente. “El discurso de ayer debe cambiar hoy; es un requisito de la expresión creativa”, dice una de ellas, mientras que otra se propone “llegar a la cincuentena sin cambiar de espíritu”. Vaya si lo logró.

Para agendar:

El transcurrir de Isidoro Valcárcel Medina, desde hoy a las 18 hasta el 6 de septiembre en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Con entrada libre y gratuita para residentes y argentinos. De martes a viernes de 12 a 21; sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.