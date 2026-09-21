Una vela por la paz se enciende en las pantallas de los cinco continentes

Como dice el célebre proverbio: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”. En su tercera edición, la iniciativa internacional Ensayos para la Paz espera iluminar pantallas en más de quinientas ciudades del mundo. El 21 de septiembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas, una misma vela aparecerá en teléfonos, computadoras, tablets y pantallas públicas de todo el mundo, sin palabras, sin logos y sin banderas. El origen de la campaña se remonta a una obra del artista argentino Martín Bonadeo.

Este año, se espera que la llama de la vela se proyecte en pantallas de más de quinientas ciudades del mundo. Se invita a personas, instituciones, monumentos y espacios públicos a mostrar una misma vela digital al mismo tiempo, transformando las pantallas cotidianas en un gesto compartido y sin palabras a favor de la paz.

Ensayos para la Paz nació de una premisa simple: la paz no necesita traducción. Al prescindir de palabras, logos y banderas, la iniciativa elimina las barreras del idioma, la nacionalidad y la ideología, y las reemplaza por el símbolo universal del recuerdo, la esperanza y la unidad.

La iniciativa se desarrolla en 500 ciudades del mundo essaysforpeace.com

“Cada edición creció no por publicidad, sino porque la gente elige encender su propia pantalla y transmitirlo a otros -señaló un vocero de Ensayos para la Paz-. Llegar a más de quinientas ciudades en nuestro tercer año muestra cómo un gesto pequeño y silencioso puede recorrer el mundo”.

La participación es libre y gratuita. Para hacerlo, hay que descargar la imagen o el video oficial de la vela para cualquier pantalla en linktr.ee/essaysforpeace, donde también está disponible el código QR de la campaña. La imagen puede mostrarse hoy en cualquier dispositivo: teléfono, computadora, tablet o pantalla pública.

En redes sociales, se puede compartir una foto de la vela con los hashtags #EssaysForPeace o #EnsayosParaLaPaz, o enviarla directamente al mail essaysforpeace@gmail.com.

Ensayos para la Paz es una iniciativa independiente y sin filiación política que invita al público a conmemorar el Día Internacional de la Paz mostrando una misma vela en sus pantallas como un gesto universal y silencioso de unidad.