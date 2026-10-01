Zoos distintos  

En una reciente visita al zoológico de Lisboa constato que hay allí tres elefantes y otros tantos rinocerontes, cuatro jirafas, un león y dos leonas, un tigre y varias cebras, entre otros animales. Días más tarde paso por el Ecoparque porteño, el exzoológico que fundó Sarmiento en 1874, y noto que de los animales grandes solo conserva un puma rescatado y un par de ejemplares de dos especies: padre e hijo jirafa y padre e hijo hipopótamo. Es que desde 2016 viene trasladando a los demás hacia “santuarios” –así les llaman– mayormente fuera del país. Y ahora se dedica a programas de protección de especies en riesgo.

En un momento de la historia fue signo de modernidad tener animales cautivos para estudio y esparcimiento. Pero en pos de una nueva vida para ellos en entornos más naturales, por la incesante presión ecologista, se empezaron a desarmar algunos zoos, como el de Palermo.

El de la capital portuguesa, si bien también cuenta con planes de rescate animal, no se despoja de su amplia colección de ejemplares que mantiene en amplios espacios. La entrada es cara: 31 euros. El Ecoparque es gratis para los porteños. Hay liebres, pavos reales, patos y lagartos overos sueltos.