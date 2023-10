escuchar

Una propuesta deportiva variada es la de este domingo en los canales de televisión y streaming. Entre la mañana y la noche habrá rugby, fútbol, polo, básquetbol y automovilismo, tanto en el ámbito nacional como en el exterior.

El rugby seguirá ofreciendo partidos de alto voltaje en el Mundial, con los últimos dos cuartos de final en París: Inglaterra vs. Fiji y Francia vs. Sudáfrica. El fútbol internacional aportará una decena de encuentros de eliminatorias de la Eurocopa. El polo, la continuidad del Abierto de Tortugas, con un atractivo La Hache vs. Ellerstina. El tenis ofrecerá la final del Challenger de Buenos Aires, Federico Coria vs. Mariano Navone.

Tras semanas de cabildeos y especulaciones, Antoine Dupont, el mejor rugbier de la actualidad, será titular en Francia contra Sudáfrica, un espectacular cruce de los cuartos de final del Mundial. Thibault Camus - AP

Después de los partidos de básquetbol por la Liga ACB y la Liga Sudamericana, llegará otro espectáculo importante del día: Boca vs. Talleres, en Mendoza, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. La jornada se cerrará con dos buenas propuestas de la pretemporada de NBA: Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers y Golden State Warriors vs. Sacramento Kings.

La televisación del domingo 15 de octubre

FÚTBOL

Copa Argentina

20.30 Boca vs. Talleres. Cuarto de final. TyC Sports

Eliminatoria para la Eurocopa

10 Georgia vs. Chipre. ESPN

13 Suiza vs. Bielorrusia. ESPN

13 Checa vs. Islas Feroe. Star+

15.45 Noruega vs. España. ESPN

15.45 Kosovo vs. Israel. Star+

15.45 Polonia vs. Moldavia. Star+

15.45 Rumania vs. Andorra. Star+

15.45 Turquía vs. Letonia. Star+

15.45 Gales vs. Croacia. Star+

Tras el triunfo del jueves sobre Escocia, España visitará a Noruega en un partido fundamente para la clasificación para la Eurocopa. José Bretón - AP

Primera Nacional

15 Rafaela vs. Chacarita. TyC Sports

15 Maipú vs. Independiente Rivadavia. TyC Sports

RUGBY

Mundial Francia 2023

12 Inglaterra vs. Fiji. Cuarto de final. Star+

16 Francia vs. Sudáfrica. Cuarto de final. Star+

Se enfrentaron en Twickenham hace varias semanas con victoria del visitante, y ahora Inglaterra y Fiji sostendrán uno de los cuartos de final del Mundial de Francia; uno será semifinalista. Alastair Grant - AP

POLO

Abierto de Tortugas

13.30 La Hache Cría & Polo vs. La Irenita. Star+

16 La Hache vs. Ellerstina. Star+

TENIS

Challenger de Buenos Aires

13 Federico Coria vs. Mariano Navone, la final. TyC Sports

BÁSQUETBOL

Liga ACB

7.30 Real Madrid vs. Murcia. Fox Sports 2

13.30 Gran Canaria vs. Barcelona. Fox Sports

Liga Sudamericana

19 San José vs. Malvín. D Sports 2

22 Oberá vs. Instituto. D Sports 2

Pretemporada de NBA

20.15 Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks. ESPN 3

22.45 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors. ESPN 3

LeBron James estará en Los Angeles Lakers esta noche, cuando el equipo californiano reciba a Milwaukee Bucks en la pretemporada de la NBA. Ryan Sun - AP

AUTOMOVILISMO

9 Top Race. TyC Sports

