Agenda de TV del sábado: Cristiano Ronaldo vs. Cuti Romero en Manchester United vs. Tottenham, Seis Naciones, Indian Wells, San Lorenzo, Curry vs. Antetokounmpo en la NBA y golf y ciclismo de elite

Un día fuerte en el polideportivo será este sábado, con rugby, golf, tenis y ciclismo internacionales de alto nivel. Y lo suyo en el fútbol. Todo, a disposición en televisión y plataformas de internet.

Inglaterra vs. Irlanda sobresale en el Seis Naciones, que ofrecerá además Escocia vs. Italia. También en las islas británicas habrá fecha de Premier League, con un enfrentamiento saliente: Manchester United vs. Tottenham Hotspur, que presenta un duelo individual picante entre el portugués Cristiano Ronaldo y el defensor del seleccionado Cristian “Cuti” Romero. Y otro argentino, Alexis Mac Allister, de Brighton And Hove, tendrá un compromiso bravo, frente a nada menos que Liverpool.

Inglaterra e Irlanda se juegan llegar a la última fecha con posibilidades de ser el campeón del Seis Naciones. AP

Por estos lares, la Copa de la Liga Profesional propone cinco partidos: Aldosivi vs. Tigre, Huracán vs. Godoy Cruz, Sarmiento vs. Newell’s, Rosario Central vs. Barracas Central y, en el cierre del día, la visita del golpeado San Lorenzo a Talleres, en Córdoba.

También tarde, ya en la medianoche hacia el domingo, habrá un cruce muy interesante en la NBA: Stephen Curry vs. Giannis Antetokounmpo en Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks. También en Estados Unidos y a la noche, el Masters 1000 de Indian Wells desarrollará buenos partidos de tenis. Y más temprano habrá otros platos sabrosos: la tercera vuelta del The Players Championship, parte del PGA Tour, y la séptima etapa de la clásica carrera París-Niza de ciclismo.

San Lorenzo y Talleres concluirán el sábado de Copa de la Liga Profesional, en Córdoba. Fotobaires/Juan Jose Garcia

La televisación del sábado 12

RUGBY

Seis Naciones

11 Italia vs. Escocia. ESPN Extra

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 Aldosivi vs. Tigre. TV Pública

Premier League

9.30 Brighton And Hove vs. Liverpool. ESPN

Liga de España

10 Levante vs. Espanyol. ESPN 2

Liga de Francia

13 Montpellier vs. Nice. ESPN 3

Serie A

11 Salernitana vs. Sassuolo. ESPN en Star+

Primera Nacional

19 Temperley vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn). TyC Sports

Primera B

17 Talleres (Remedios de Escalada) vs. Los Andes. TyC Sports

Bundesliga

11.30 Hoffenheim vs. Bayern München. ESPN

GOLF

15 The Players Championship. La tercera vuelta. ESPN 3

TENIS

16 El Masters 1000 de Indian Wells. La segunda etapa. ESPN Extra

CICLISMO

9.10 París-Niza. La etapa 7. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 Oberá vs. Regatas Corrientes. TyC Sports

Liga ACB

14 Joventut Badalona vs. Valencia. Fox Sports

NBA

22.30 Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks. ESPN 2

