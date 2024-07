John Obi Mikel demostró enojo con los jugadores africanos que eligen selecciones europeas: “No deberíamos ser tratados como segunda opción”

Escuchar

Tras la polémica a nivel mundial que se encendió luego de que Enzo Fernández cantara una canción que alude a los jugadores de la selección francesa con orígenes africanos, el excapitán de Nigeria John Obi Mikel realizó una reflexión sobre los futbolistas de su continente que prefieren esperar un llamado de países europeos en lugar de “representar a su patria”.

“La Federación Nigeriana de Fútbol se me acercó cuando estaba en el Chelsea diciendo: ‘Mikel, ¿puedes intentar convencerlos para que jueguen por su patria?’. Y he hablado. He tenido reuniones con estos chicos y con sus padres, y les he dicho: ´Eres de Nigeria. Tu padre es nigeriano y tu madre es nigeriana. ¿Por qué no representás a tu patria?’”, comenzó relatando Mikel en The Obi One Podcast y aseguró que la respuesta fue negativa: “No, queremos representar a Inglaterra o Francia”.

De esta manera, el exmediocampista continuó con su crítica: “Y luego esperan, siguen esperando y cuando llegan a los 25 o 26 años y no son convocados por Inglaterra, entonces llaman a Nigeria o Camerún. Y nos convertimos en la segunda opción. No deberíamos ser tratados así, no somos segunda opción. Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas y de representar a tu país. Quiero que los mejores jueguen en África. Si tomás una decisión, debes mantenerla. Si decidís jugar para Inglaterra, quedate con eso. Sentate y esperá”.

Por último, manifestó todo su enojo contra los jugadores africanos que consideran inferiores a las selecciones de su continente: “No esperes a tener 29 o 30 años a que pase tu mejor nivel. Vete a la mierda, amigo”.

Mikel disputó 89 partidos con la selección nigeriana. Había debutado el 17 de agosto de 2005 a sus 18 años y su último encuentro fue el partido por el tercer puesto -el cual ganó- de la Copa de África de 2019, que tuvo lugar en Egipto. Entre los logros con su país, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El respaldo del DT del Chelsea a Enzo Fernández

Como informó LA NACION, Enzo Maresca, flamante entrenador del conjunto londinense, habló por primera vez sobre los cánticos racistas que tuvieron como eje al jugador de la selección argentina. También se expresó Reece James, compañero de Enzo Fernández en el equipo inglés.

“Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ahora está todo claro. Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”, indicó Maresca tras lo sucedido y calmó un poco el ambiente interno en el club.

Por su parte, James se sumó al respaldo al mediocampista argentino y añadió: “Todavía no se incorporó al plantel, así que no sé si hay algo que enmendar. Haré ese juicio cuando llegue. Obviamente es una situación muy difícil. Enzo reconoció que lo hizo mal y rápidamente pidió perdón ante el club, el equipo y la gente a la que ofendió”.

En tanto, otros compañeros del exjugador de River se sintieron ofendidos. Es el caso de Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, quienes representan a la selección francesa.

