Ajedrez: la manera en que los jugadores peruanos muestran su instinto táctico

Jorge Cori, el peruano que tiene una gran resolución ante situaciones apremiantes en el tablero

Cuenta una leyenda apócrifa que el soberano inca Atahualpa, estando prisionero de los españoles, observaba como éstos jugaban al ajedrez. Y en cierta ocasión, para sorpresa de los presentes, le indicó a uno de los jugadores un lance ganador. El sabor de esta anécdota radica en la admiración que produce que alguien ajeno a la cultura y conocimientos europeos pueda aprender y asimilar los mismos tan bien o mejor que ellos.

Algo así ocurrió con el peruano Julio Granda, que durante muchos años fue el mejor jugador latinoamericano. Aún hoy, con más de 50 años, se encuentra en el segundo lugar del ranking detrás de su compatriota Jorge Cori que lidera la lista con 24 años. Los jugadores peruanos se destacan porque sin ser expertos en estrategia, cuando las partidas se complican, situación que ocurre las más de las veces, entonces tienen un instinto táctico formidable, como si aprehendieran el alma misma del juego.

El Campeonato Iberoamericano disputado en Linares, España, convocó a muchos fuertes maestros de la región, entre ellos los argentinos Diego Flores, que finalizó sexto, Leandro Krysa, y Tomás Sosa. Jorge Cori justificó su lugar en el ranking y ganó el torneo. En una de las partidas dio un jaque mate espectacular.

Blancas: Cuenca Jimenez, J. Negras: Cori, J. Linares 2019.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 Ae7 8.Dd2 0-0 9.dxc5 Cxc5 10.0-0-0 a6 11.h4 b5 12.Ad3 Cb4? (Error o intrepidez psicológica? Tal vez Cori "sintió" que su rival no sacrificaría al alfil.) 13.Rb1 (Mediante 13.Axh7+ Rxh7 14.Cg5+ Rg8 15.De2 las blancas conseguían fuerte ataque.) 13...Cbxd3 14.cxd3 b4 15.Ce2 Ad7 16.g4 Tc8 17.Ced4 b3 18.Cxb3 Cxb3 19.axb3 a5 20.f5 Ab4 21.Df2 Dc7 22.f6 a4 23.fxg7 Tfe8 24.Cg5 Te7 25.Tc1 Da5 26.Txc8+ Axc8 27.bxa4 Aa6 28.Dc2 d4 29.Af4. (La posición de enroques opuestos es un toma y daca constante, pero la última jugada de Cori es un error que Cuenca no aprovecha: con 29.Ce4 Rxg7 30.Ag5 Tc7 31.Dd1 las blancas tienen ventaja.) 29...Tc7 30.Dd1. (No 30.Db3 Ac3!) 30...Ab5! 31.axb5 Ta7 32.Df3? (Error decisivo. Todavía 32.b6! obliga a las negras a dar jaque perpetuo, ya que Dxb6 33.Db3 Da5 34.Tc1 favorece al blanco. Ahora sigue un remate de salón.) 32...Da1+ 33.Rc2 Tc7+ 34.Rb3 Tc3+! 35.Rxb4 Dxb2+ 36.Ra5 Da3+ 37.Rb6 Dc5+ 38.Ra6 Ta3+ 39.Rb7 Ta7+ 40.Rb8 Dc7# (0-1)