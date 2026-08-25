Radnaa Tseren, el atleta de 92 años que ganó los 100 metros del Mundial máster ante otros mayores de 90

Si hay pasión y salud, no importa la edad. A los 92 años, Radnaa Tseren sorprendió al mundo: empezó a demostrarlo cuando se ubicó en los tacos de partida para disputar una final de 100 metros ante otros atletas mayores de 90. No se trató de una exhibición ni de una carrera simbólica: estaba en juego un título mundial. El representante de Mongolia recorrió la recta en 18,29 segundos y se consagró campeón de la categoría M90 del Mundial Máster de Atletismo, que se disputa en Daegu, Corea del Sur. Cruzó la meta y permaneció con el rostro serio, pero en su corazón solo cabía alegría. No era para menos.

En lo meramente técnico, Tseren superó en la final ajustada al argelino Abdelkader Benguella, también de 92 años, que obtuvo la medalla de plata con 18,99 segundos. El japonés Ikuya Motoshige completó el podio con un registro de 19,77. Entre el campeón y su escolta hubo apenas 70 centésimas de diferencia. La prueba se disputó con un viento favorable de 0,5 metros por segundo.

Mundial Máster de Atletismo en Corea del Sur

La edad de los protagonistas convirtió a la carrera en una de las escenas más curiosas del campeonato. ¿Cómo es el formato? El atletismo máster divide a los participantes de acuerdo con franjas etarias y la M90 reúne a competidores que ya superaron los 90 años. En ese contexto, Tseren no solo llegó a Daegu para formar parte del certamen: fue el más rápido de la final.

Su principal adversario tampoco era un desconocido dentro de la categoría. Benguella había corrido los 100 metros en 18,55 segundos durante los Campeonatos Africanos Open Masters de Túnez de 2025, una actuación con la que estableció el récord africano M90. En Corea del Sur volvió a bajar la barrera de los 19 segundos, aunque esta vez los 18,29 del mongol lo dejaron en el segundo puesto.

La actuación de Tseren es el capítulo más reciente de una relación con el atletismo que comenzó hace más de seis décadas. Empezó a correr en 1962, cuando ingresó en el Instituto Nacional de Educación Física de Mongolia. Cuatro años después, tras graduarse en la universidad, comenzó a participar en pruebas de corta y media distancia.

Radnaa Tseren desafió al tiempo y se coronó campeón mundial de los 100 metros a sus 92 años

El paso del tiempo no lo alejó de las pistas. Por el contrario, Tseren mantuvo la actividad durante décadas y construyó una extensa trayectoria en campeonatos máster. Según los antecedentes difundidos el año pasado, acumulaba casi una veintena de récords y contaba entre sus registros con marcas de 17,51 segundos para los 100 metros y 37,24 para los 200.

Su rutina también ofrece una dimensión de esa continuidad. En una recepción con el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, explicó cuál era una de las bases de su preparación: “Corro de 3 a 4 kilómetros todas las mañanas”. La frase precedió a otra actuación internacional que lo llevó a lo más alto de un podio mundial.

En marzo de 2025, Tseren compitió en el Mundial máster de Florida y se consagró campeón de los 800 metros de la categoría M90. Aquella vez completó la distancia en 3 minutos, 57 segundos y 26 centésimas, un registro que expuso otra característica de su recorrido deportivo: la capacidad para competir tanto en pruebas de velocidad como de medio fondo.

Hace más de seis décadas que compite y lo quiere seguir haciendo Captura de video

La victoria de Daegu presentó un desafío completamente diferente. Los 100 metros no conceden margen para administrar esfuerzos durante varias vueltas ni permiten corregir demasiado después de la largada. En una carrera que se resolvió en menos de 20 segundos, Tseren consiguió establecer una diferencia suficiente frente a sus perseguidores para quedarse con otro título mundial.

“No, no me canso al correr. Quiero seguir siendo campeón. Quiero continuar corriendo y ganar cuando tenga 95 años”, afirmó a principios de este año. Y agregó: “Estoy feliz de ganar, estoy feliz de que todavía pueda dejar atrás a atletas más jóvenes”. A los 92 años, Tseren cruzó primero la meta y sumó el título mundial de 100 metros al que ya había obtenido en los 800.