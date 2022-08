Toni Minichiello, entrenador medallista de oro, fue suspendido de por vida por abuso sexual y bullying por el Reino Unido

Toni Minichiello, histórico entrenador de atletismo británico que llevó a Jessica Ennis-Hill a conseguir la medalla de oro en el heptatlón en Londres 2012, fue suspendido de por vida por UK Athletics luego de que se encontrara evidencia de abuso sexual, emocional y psicológico hacia otras atletas.

En un comunicado, la federación de atletismo del Reino Unido afirmó que lo encontrado por el panel disciplinario a cargo de la investigación es “de la más absoluta seriedad” y que el comportamiento de Minichiello, que ya había sido suspendido el año pasado, le produjo “daños severos a la salud mental y bienestar” de algunas de las atletas que entrenó, aunque Ennis-Hill no habría sido una de ellas.

Minichiello entrenó a Ennis-Hill desde 1999, cuando ella tenía 13 años, hasta su retiro del atletismo en 2016 Ian Walton - Getty Images Europe

“Cabe destacar que durante el proceso disciplinario la licencia de entrenador del señor Minichiello expiró, y por ende no puede estar sujeto a una sanción o suspensión”, acotó el mensaje, pero luego agregó: “Por ende, se decidió que no se le dará lugar a ninguna solicitud para aplicar por una nueva licencia en perpetuidad”.

Entre las infracciones que se hallaron durante el proceso, que comprenden 15 años de carrera, se encuentran instancias de frases y gestos sexuales inapropiados, preguntas intrusivas sobre la vida privada de las atletas, acoso físico, bullying y abuso emocional.

Una vez conocido el castigo, Minichiello se pronunció en un comunicado, donde manifestó su disconformidad: “No puedo expresar del todo mi decepción con respecto a esta decisión y la forma injusta en la que UK Athletics manejó el proceso”, acusó. “Niego rotundamente todos los cargos en mi contra. He sido entrenador por 30 años, y aunque puedo ser robusto y exigente, no me comporté de forma inapropiada con ninguna de mis atletas, como gran parte de ellas pueden confirmar”.

Toni Minichiello durante un heptatlón en Austria, 2012. Kerstin Joensson - Archivo / AP

“Es muy importante que UK Athletics responda de forma rápida y seria frente a alegaciones serias de abuso, en especial si dichas alegaciones son hechas por gente joven”, continuó. Sin embargo, dichas investigaciones tienen que llevarse a cabo cuidadosamente, con el proceso adecuado y de forma justa. No creo que me trataron de forma justa en esta ocasión”.

Minichiello había sido el entrenador de Ennis-Hill desde 1999, cuando ella tenía 13 años, y mantuvo ese cargo hasta su retiro en 2016. Juntos también consiguieron ganar tres Mundiales de atletismo, en 2009, 2011 y 2015, y una medalla de plata en Rio 2016, además del oro en Londres. Como consecuencia de aquella medalla dorada, fue galardonado por la BBC como el mejor entrenador de 2012.