A qué hora es la qualy del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Este sábado, a partir de las 18 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de Estados Unidos de la Fórmula 1 2026 en Austin, Texas. El evento, al igual que la última práctica, programada para las 14.30, y la carrera del domingo a las 17, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

La actividad en el Circuito de las Américas comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En el ensayo inicial (FP1), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido con un tiempo de 1:36.052, seguido del italiano neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren). En la FP2, el más veloz fue nuevamente Leclerc con una vuelta de 1:35.291, mientras que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Verstappen completaron los tres primeros lugares.

El neerlandés Max Verstappen ganó el último Gran Premio de Estados Unidos en la temporada 2025 David Davies - PA Wire DPA

Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine, quedó 17° en la práctica inicial. Logró un tiempo de 1:38.121 y quedó a 0.320s de su compañero Pierre Gasly, que culminó 15°. En la segunda tanda, el argentino finalizó 15°, nuevamente por detrás del piloto francés, que terminó 12°. De cara a la carrera, Colapinto tiene una penalización de 10 puestos en la parrilla de largada por reemplazar la unidad de control electrónico de su monoplaza (es el cuarto elemento utilizado en la temporada y el límite permitido es de tres).

“No hice ninguna simulación de qualy. Estoy enfocado en el domingo, en lo mismo que hicimos en Malasia: dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera”, dijo el pilarense. “Ojalá que ayude, creo que estamos un poco complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido. Cuesta mucho... Es una pista muy bacheada. Está siendo difícil. Creo que hay mucho por mejorar y por entender para mejorar la performance”, concluyó.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica 1: 17°.

Práctica 2: 15°.

Sábado 24 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas, con la clasificación programada para este sábado a las 18 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 17. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Max Verstappen es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Estados Unidos 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25. Luego aparece Andrea Kimi Antonelli, con 4.50, y más atrás se ubica Charles Leclerc, con 4.60.