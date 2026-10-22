Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Estados Unidos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un líder indiscutido: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez este fin de semana, a falta de cinco fechas para que termine la temporada. En suelo americano afrontará, al igual que el resto de los protagonistas, el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en ocho carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España) y manda en la tabla de posiciones con 340 puntos, 98 más que su perseguidor más cercano, George Russell. Justamente su compañero en la escudería alemana es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli.

George Russell y Lewis Hamilton son los únicos dos pilotos que pueden arrebatarle el título a Kimi Antonelli MAX SLOVENCIK - APA

De hecho, hay posibilidades de que Kimi se consagre en Austin. Para lograrlo tiene que ganar la carrera y esperar a que Russell termine noveno o más atrás y a que Hamilton culmine, como mucho, en el quinto puesto. De concretarse esto, se convertirá en el tercer italiano en ganar el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general con 27 unidades. Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, marcha décimo con 41.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en Austin; los pilotos de Alpine quieren volver a la zona de puntos RONALDO SCHEMIDT - AFP

En la clasificación general de constructores, Mercedes también está cada vez más cerca de la coronación. Suma 578 unidades y su perseguidor más cercano, Ferrari, tiene 444. A pesar de no poder gritar campeón en Estados Unidos, podría conseguirlo el 1° de noviembre en el Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX. Sin embargo, para que eso pueda ocurrir, los dos pilotos de Mercedes tienen que hacer el 1-2 en Austin y los dos representantes de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, no deben sumar puntos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

*Todos los horarios corresponden a la Argentina