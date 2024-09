Así quedó Franco Colapinto en la tabla de posiciones del GP de Monza de la Fórmula 1

Escuchar

El debut de Franco Colapinto (Williams) en la Fórmula 1 fue altamente positivo. En el Gran Premio de Monza en Italia que ganó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el argentino largó 18°, ubicación que consiguió en la clasificación, y llegó 12° en una carrera donde prácticamente no cometió errores y no titubeó al momento de sobrepasar rivales. Más allá de su gran presentación, no sumó puntos para el campeonato y figura 21°.

El pilarense de 21 años no consiguió unidades para la tabla de posiciones porque lo hacen solo los primeros 10 autos de la prueba. Así, está entre los últimos del certamen sin tantos al igual que el chino Zhou Guanyu (Kick Sauber), el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber) y el estadounidense Logan Sargeant, a quien reemplazó en el equipo tras las primeras 15 fechas del calendario. “Estoy contento, fue una buena carrera. Estoy digiriendo todo un poco. Muy feliz, es un momento que voy a recordar por siempre y fue una experiencia muy linda. Agradecido con el equipo, me ayudaron a progresar y tener buen ritmo. Nunca había corrido con goma dura. Si hubiese largado más adelante quizás podríamos haber llegado a los puntos porque estábamos a 12 segundos”, manifestó el joven piloto apenas concluida la competencia en el circuito italiano.

El campeonato de la Fórmula 1 lo lidera Max Verstappen (Red Bull) con 303 puntos, a pesar de que no pudo ganar por sexta ocasión seguida. Su escolta es Lando Norris (McLaren) con 241 mientras que Leclerc está tercero con 2017. Oscar Piastri (McLaren) sigue cuarto con 197 mientras que Carlos Sainz Jr. (Ferrari) está quinto con 184 tantos.

En la tabla de constructores sigue mandando Red Bull con 446 tantos gracias a las producciones de Verstappen y, en menor medida, el mexicano Sergio Pérez, que fue octavo en el GP de Monza. MC Laren, con el 2-3, se arrimó a ocho unidades del líder mientras que Ferrari, con la victoria de Leclerc, se metió en la pelea con 407.

Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Monza seguido de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris Clive Rose - Getty Images Europe

Carreras y resultados de Colapinto en Fórmula 1 2024

GP de Italia en Monza - 12°

15 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

22 de septiembre: GP de Singapur.

20 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.

27 octubre: GP de México en Ciudad de México.

3 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos.

24 de noviembre (sábado): GP de Las Vegas.

1° diciembre: GP de Qatar en Losail.

8 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Monza Fórmula 1

Colapinto reemplazó en Williams a Sargeant, quien sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Países Bajos. Con el N° 43, cortó una racha de 23 años sin pilotos albiceleste en la máxima categoría del automovilismo mundial tras lo hecho por Gastón Mazzacane en 2001.

Miembro de la Williams Racing Driver Academy, el joven debutó extraoficialmente en la F1 en las prácticas libres del Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó esta temporada. Su campaña de F2, también en 2024, le permitió conseguir una victoria en Imola y podios en las carreras principales de Barcelona y Austria, además de otras siete participaciones en las que sumó puntos.

Ganadores de la Fórmula 1 en 2024 y posiciones

GP de Bahréin en Sakhir - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Arabia Saudita en Jeddah - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Australia en Melbourne - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de China en Shanghái - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Miami - Lando Norris (McLaren)

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Canadá en Montreal - Max Verstappen (Red Bull).

GP de España en Montmeló - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Austria en Spielberg - George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Hungría en Budapest - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza - Charles Leclerc (Ferrari).

