Gimnasia vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La fecha 14 del Torneo Apertura 2025 comenzará este viernes con el partido entre Gimnasia de La Plata y River Plate en el estadio Juan Carmelo Zerillo, programado a las 17. El encuentro se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al compromiso que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.05 contra 4.48 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.32.

Ninguno de los dos clubes está clasificado a octavos de final, pero atraviesan realidades diferentes. El Lobo, que el domingo pasado igualó en el clásico vs. Estudiantes 1 a 1 y no se fue conforme porque tenía los tres puntos en su bolsillo y se le esfumaron en tiempo adicionado, necesita volver a ganar después de seis encuentros para no quedar relegado en la lucha por llegar a los playoffs.

Actualmente marcha undécimo con 13 unidades producto de tres victorias, cuatro igualdades y seis caídas y está a solo un tanto de Instituto de Córdoba, el último que se está clasificando, pero tiene entre medio a Godoy Cruz y Talleres de Córdoba.

El Millonario, por su parte, se ubica cuarto con 22 puntos gracias a cinco triunfos, siete igualdades y solo una derrota y, aunque está a un paso de los octavos, acumula cuatro empates en fila y necesita llegar al Superclásico contra Boca de la jornada 15 con un buen resultado y, sobre todo, una mejoría en el cuestionado nivel de juego.

Tras la igualdad frente a la T del domingo pasado en el Monumental los hinchas volvieron a silbar a los jugadores y Marcelo Gallardo no puede hacer funcionar al equipo como en su primera etapa, algo que preocupa porque se le acercan encuentros importantes en el plano doméstico e internacional en la Copa Libertadores.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto del año pasado por la Liga Profesional 2024 con igualdad 1 a 1 en el Bosque por los tantos de Ignacio Fernández para el visitante y de Rodrigo Castillo para el local.

