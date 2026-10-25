Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos que se realizó en el Circuito de las Américas de Austin y correspondió a la fecha número 18 de la Fórmula 1 y, aunque no pudo quedarse con el título, está aun más cerca de lograrlo porque amplio su ventaja en la tabla de posiciones por sobre sus perseguidores.

El italiano largó en la pole position y lideró la prueba en gran parte de la misma. Solo cedió el liderazgo algunas vueltas cuando ingresó a boxes y lo ostentó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente llegó tercero por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Antonelli llegó a los 365 puntos, pero no levantar el tronfeo porque Lewis Hamilton (Ferrari) fue quinto y George Russell (Mercedes), octavo. No obstante, quedó muy cerca del mismo y, salvo imponderables, será el futuro campeón porque le lleva 123 a su compañero de escudería y 124 al británico con 125 en juego en las cinco carreras que le quedan al calendario. De concretarse, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertira en el más joven de la historia en hacerlo.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, abandonó por segunda ocasión seguida y tercera en las últimas cuatro pruebas del calendario a raíz de un problema en su monoplaza y lo positivo es que se mantiene 12° en la general con 27 unidades. Pierre Gasly fue décimo y cosechó una unidad, con las que alcanzó las 42 en total.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1