La temporada 2023 de la Fórmula 1 terminó este domingo con una nueva victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Con el título asegurado desde la 17ª fecha en Japón, el neerlandés cerró el año con su victoria número 19 en 22 carreras y una gran diferencia de puntos en la tabla de posiciones porque cosechó 575 contra 285 de Sergio ‘Checo’ Pérez, su escolta y compañero en Red Bull quien ganó dos pruebas en el torneo.

Tercero terminó Lewis Hamilton (Mercedes) con 234 unidades, por encima de Fernando Alonso (Aston Martin). En la capital de Emiratos Árabes Unidos el inglés fue noveno y el español, séptimo. Charles Leclerc (Ferrari) fue escolta de Verstappen en la última jornada y escaló hasta el quinto lugar con un tanto más que Lando Norris (McLaren). Carlos Sainz Jr. (Ferrari) concluyó séptimo y el tercero en el GP de Abu Dhabi, George Russell (Mercedes), octavo. En total compitieron en el certamen 22 pilotos de 10 escuderías. El único que no sumó fue Nyck De Vries, aunque participó de pocas competencias.

En la tabla de constructores Red Bull también tenía el título asegurado hace varias jornadas porque Verstappen y Leclerc ganaron 21 de las 22 carreras de la Fórmula 1 2023. En total sumó 860 puntos y relegó a Mercedes (409) y Ferrari (406). Estos dos equipos pelearon la segunda colocación hasta la última jornada y se la quedó quien no obtuvo ninguna victoria en el año. Ferrari, gracias a Carlos Sain Jr., ganó una prueba.

Los ganadores de la temporada 2023

Gran Premio de Sakhir (Bahréin) - Max Verstappen (Red Bull) .

. Gran Premio de Arabia Saudita - Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) .

. Gran Premio de Australia - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Azerbaiyán - Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) .

. Gran Premio de Miami (Estados Unidos) - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Emilia-Romaña (Italia) - Suspendido.

Gran Premio de Mónaco - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de España - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Canadá - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Austria - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Silverstone (Gran Bretaña) - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Hungría - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Bélgica - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Países Bajos - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Monza (Italia) - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Singapur - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Gran Premio de Japón - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Qatar - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Austin (Estados Unidos) - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de México - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Brasil - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) - Max Verstappen (Red Bull).

Gran Premio de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) - Max Verstappen (Red Bull).

Tabla de campeones de la F1

Michael Schumacher : Siete (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004)

: Siete (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) Lewis Hamilton : Siete (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020)

: Siete (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) Juan Manuel Fangio : Cinco (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957)

: Cinco (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) Alain Prost : Cuatro (1985, 1986, 1989 y 1993)

: Cuatro (1985, 1986, 1989 y 1993) Sebastian Vettel : Cuatro (2010, 2011, 2012 y 2013)

: Cuatro (2010, 2011, 2012 y 2013) Max Verstappen : Tres (2021, 2022 y 2023)

: Tres (2021, 2022 y 2023) Jack Brabham : Tres (1959, 1960 y 1966)

: Tres (1959, 1960 y 1966) Jackie Stewart : Tres (1969, 1971 y 1973)

: Tres (1969, 1971 y 1973) Niki Lauda : Tres (1975, 1977 y 1984)

: Tres (1975, 1977 y 1984) Nelson Piquet : Tres (1981, 1983 y 1987)

: Tres (1981, 1983 y 1987) Ayrton Senna : Tres (1988, 1990 y 1991)

: Tres (1988, 1990 y 1991) Alberto Ascari : Dos (1952 y 1953)

: Dos (1952 y 1953) Jim Clark : Dos (1963 y 1965)

: Dos (1963 y 1965) Graham Hill : Dos (1962 y 1968)

: Dos (1962 y 1968) Emerson Fittipaldi : Dos (1972 y 1974)

: Dos (1972 y 1974) Mika Hakkinen : Dos (1998 y 1999)

: Dos (1998 y 1999) Fernando Alonso : Dos (2005 y 2006)

: Dos (2005 y 2006) Giuseppe Farina : Uno (1950)

: Uno (1950) Mike Hawthorn : Uno (1958)

: Uno (1958) Phil Hill : Uno (1961)

: Uno (1961) John Surtees : Uno (1964)

: Uno (1964) Denny Hulme : Uno (1967)

: Uno (1967) Jochen Rindt : Uno (1970)

: Uno (1970) James Hunt : Uno (1976)

: Uno (1976) Mario Andretti : Uno (1978)

: Uno (1978) Jody Sheckter : Uno (1979)

: Uno (1979) Alan Jones : Uno (1980)

: Uno (1980) Keke Rosberg : Uno (1982)

: Uno (1982) Nigel Mansell : Uno (1992)

: Uno (1992) Damon Hill : Uno (1996)

: Uno (1996) Jacques Villeneuve : Uno (1997)

: Uno (1997) Kimi Raikkonen : Uno (2007)

: Uno (2007) Jenson Button : Uno (2009)

: Uno (2009) Nico Rosberg: Uno (2016)

Así será la temporada 2024 de la F1

Una campaña extensa, con un récord de 24 grandes premios, en nueve meses y que recorrerá cuatro continentes. El regreso de China al calendario, después de la problemática con la logística y las leyes sanitarias que impuso el gigante asiático por la pandemia de Covid-19, es el suceso más destacado del programa de la Fórmula 1 para 2024. Pero no es la una única novedad: carreras principales los sábados, la presencia de Japón en los primeros compases de la temporada, tres series de tres fechas consecutivas y dos descansos de casi un mes son otros cambios relevantes. Los últimos mencionados son un reacomodamiento para enlazar escenarios y bajar costos en tiempos en que el Gran Circo es furor en el planeta y pretende extender al máximo sus tentáculos.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 empezará con el GP de Bahréin XAVI BONILLA - Xavi Bonilla / DPPI

Por cuarto año consecutivo, Bahréin será la apertura de la temporada. Desde que el autódromo de Sakhir se impuso como el que enciende el fuego, no se presentaron ganadores repetidos: Lewis Hamilton en 2021, Charles Leclerc 2022 y Max Verstappen en 2023. También los constructores se repartieron las victorias: Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing. El dibujo servirá para las prácticas de pretemporada y el Gran Premio tendrá una singularidad el año próximo: la actividad empezará el jueves y la carrera se desarrollará el sábado. ¿La razón? No interferir con el Ramadán, el noveno mes del año lunar del islamismo, durante el cual se observa un ayuno amplio y riguroso, que empezará el domingo 10 de marzo y terminará el lunes 8 de abril. Aunque Bahréin no estorbe de modo directo, el adelantamiento ayudará a la cita de Arabia Saudita, la segunda en el almanaque, que tendrá el mismo formato: las prácticas en la pista de Jeddah se iniciarán el jueves 7 de marzo y la carrera tendrá lugar dos días después, y así la F. 1 respetará la costumbre local.

El calendario 2024

2 de marzo (sábado), GP de Bahréin en Sakhir.

en Sakhir. 9 de marzo (sábado) GP de Arabia Saudita en Jeddah.

GP de en Jeddah. 24 de marzo GP de Australia en Melbourne.

GP de en Melbourne. 7 de abril GP de Japón en Suzuka.

GP de en Suzuka. 21 de abril GP de China en Shanghái.

GP de en Shanghái. 5 de mayo GP de Miami.

GP de 19 de mayo GP de Emilia-Romagna en Imola.

GP de en Imola. 26 de mayo GP de Mónaco.

GP de 9 de junio GP de Canadá en Montreal.

GP de en Montreal. 23 de junio GP de España en Montmeló.

GP de en Montmeló. 30 de junio GP de Austria en Spielberg.

GP de en Spielberg. 7 de julio GP de Gran Bretaña en Silverstone.

GP de en Silverstone. 21 julio GP de Hungría en Budapest.

GP de en Budapest. 28 julio GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.

GP de en Spa-Francorchamps. 25 de agosto GP de Países Bajos en Zandvoort.

GP de en Zandvoort. 1 septiembre GP de Italia en Monza.

GP de en Monza. 15 septiembre GP de Azerbaiyán en Bakú.

GP de en Bakú. 22 de septiembre GP de Singapur.

GP de 20 de octubre GP de Estados Unidos en Austin.

GP de en Austin. 27 octubre GP de México en Ciudad de México.

GP de en Ciudad de México. 3 de noviembre GP de Brasil en Interlagos.

GP de en Interlagos. 24 de noviembre (sábado) GP de Las Vegas.

GP de 1 diciembre GP de Qatar en Losail.

GP de en Losail. 8 diciembre GP de Abu Dhabi en Yas Marina.