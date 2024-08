Franco Colapinto: “Es un poco la adaptación que me falta: estar al límite desde el principio”

Escuchar

Habla con una naturalidad pasmosa, sin dramatismo y con el aplomo impropio de un joven de 21 años que está haciendo su primera experiencia en el mundo de la Fórmula 1. Franco Colapinto tenía un rictus de frustración, apoyado en palabras que intentaban explicar por qué luego de una práctica en la que tuvo un rendimiento sorprendente, la qualy lo dejó en el 18° lugar, lo que provocó que no pudiera superar el corte para la segunda tanda clasificatoria rumbo al Gran Premio de Monza, por disputarse este domingo.

“Sabía que la primera clasificación podía ser complicada, pero me sentía cómodo con el auto y sentía que podía tener un buen resultado. Hice un buen primer run, el segundo tenía para mejorar… Siempre me costó eso de salir ya y sentir bien el auto y todo el grip que tiene. Es un poco la adaptación que me falta: estar al límite desde el principio”, reconoció Colapinto en el paddock, cuando enfrentó a los micrófonos de la transmisión oficial.

Franco Colapinto con su papá, Aníbal, en los boxes @WilliamsRacing

Y continuó: “Así y todo hice una buena primera vuelta. Sé que tenía que mejorar para la segunda, pero toqué afuera en la 7 y perdí la vuelta… Me fui afuera y creo que rompí un poco el piso. Una lástima. Después, tenía poca carga y no pude terminar la vuelta. Una pena porque había potencial, era un buen circuito para entrar en la Q2. Pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Tengo pocas vueltas arriba de un auto de F1, así que recién comienza, pero tenía ganas de hacerlo un poco mejor en el segundo run”.

Esa maldita curva, la lesmo 2, que tuvo a maltraer a varios de los pilotos desde ayer, y que al mismo Franco le apareció como una trampa que perjudicó su rendimiento en la primera clasificación, no fue excusa para la autocrítica de Colapinto. “El noveno puesto en la práctica nos dio la visión de que podíamos pelear un poco más arriba. Una lástima ese error, porque estaba bien y competitivo para quedar un poco más adelante”, señaló el piloto pilarense.

LA NACION