Fórmula 1 en Mónaco: Colapinto espera que la fortuna lo acompañe en un circuito difícil, donde el chico Antonelli humilló a los grandes

Sobre el papel, Ferrari tenía todas las de ganar en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco. Motor con excelente empuje en las aceleraciones gracias a su turbocompresor mas pequeño, excelente agarre mecánico y a Charles Leclerc, ganador en el Principado en 2024. Y si no era con Leclerc, ahí estaba revitalizado -o, más bien, resucitado-, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que había sido el más rápido el viernes.

Y ya se sabe, en los vericuetos del trazado de Montecarlo, es imposible adelantar a quien larga la en pole si no quiere o algo anormal ocurre.

Lo anormal, para los de Ferrari, fue que este sábado un impertinente joven de 19 años, Kimi Antonelli, ganador de 4 carreras consecutivas sobre cinco esta temporada, apareciera a última hora en la Q3 no sólo para humillar a las Ferrari sino para superar, incluso, a otro astuto zorro tetracampeón, Max Verstappen. A falta de algunos segundos para el epílogo, Max tenía la pole, pero “Kimi” se la quitó por tan sólo 43/1000. Ni siquiera un suspiro. Peor aún para el ahora no tan candidato Leclerc es que era su compañero Hamilton quien abría la segunda fila para la grilla de mañana, tercero a 226/1000. Y él, Leclerc, intentando imponerse, había tocado dos veces los muros, sobre todo con algún daño terminando, desesperado, la Q3, en la curva de Tabac.

Kimi Antonelli, ganador de 4 carreras consecutivas sobre cinco esta temporada, se quedó con la pole ANDREJ ISAKOVIC - AFP

No era un buen día para Ferrari porque si no logran pasar a sus rivales mañana en la largada se esfumará del todo la que es, casi, la última oportunidad de ganar una carrera, en un desarrollo normal, por mucho tiempo de aquí en adelante. Los ánimos en el garage rojo estaban mas bien bajos porque el jefe del equipo, el francés Fred Vasseur, había sido hospitalizado en Mónaco el viernes en observación y no pudo estar en el circuito.

Colapinto y la lotería

Ahora, los italianos, que han llegado en masa para llenar tribunas, depositan sus esperanzas en los imponderables como coches de seguridad o alguna bandera roja, que en Montecarlo tienen más del 80% de probabilidad de convocarse; pero eso es para todos igual, una lotería.

Franco Colapinto largará 14° GABRIEL BOUYS - AFP

Y en una lotería tendrá que confiar Franco Colapinto, que largará desde la 14ª posición para aspirar a cosechar algún punto. Su compañero, Pierre Gasly, al que había superado en las dos últimas pruebas de clasificación (Miami y Canadá), pudo acomodar el chasis a su gusto. Con toda su experiencia, puso el coche ahí donde aspira a estar Alpine, entre los primeros 10; mejor aun, en la novena posición de largada, a 1s175/1000 por detrás de Antonelli y a 233/1000 por delante de Franco, en la Q2.

El francés estaba contento: “Estoy feliz con el resultado. No podríamos haberlo hecho mejor hoy, quedar justo por detrás de los cuatro equipos de punta. Estaba realmente entusiasmado al cruzar la meta en la Q3, con mucha adrenalina. Rocé los muros varias veces. Es muy bonito cuando todo se alinea”.

Pierre Gasly se adaptó mejor a Montecarlo Fatima Shbair - AP

Aunque la diferencia entre Franco y Pierre no era amplia, sí era clara, se notaba en el rostro de Franco una cierta contrariedad cuando hizo sus declaraciones en el corralito. Tras brindar sus impresiones a la televisión, habló en inglés con un grupo de periodistas internacionales. Entre ellos, el de LA NACION, único enviado argentino.

Por momentos Franco miraba la definición de la Q3 en una gran pantalla situada en las afueras de una atestada zona mixta. Cuando apartaba la mirada de la pantalla su foco estaba en el horizonte, y su respuesta llegaba despacio, con un tono apagado, que podía considerarse cansado, pero respondía con precisiones.

-Pudieron arreglar el problema con los frenos que tuviste ayer?

-Los frenos no han estado bien este fin de semana. He tenido muchas dificultades con el bloqueo del eje delantero y trasero todo el tiempo. Creo que aquí, cuando no tenés confianza en los frenos, es muy difícil estar cerca del límite y todo eso.

"Esperemos que mañana sea otra carrera", dijo Colapinto JAKUB PORZYCKI - POOL

-Se complicó el trabajo hoy en la Q2..

-En general, hasta ahora no ha sido un fin de semana fácil. Por supuesto, sabemos que esta pista va a ser un poco única y diferente, con todos los bloqueos y las curvas. Simplemente, no terminó de funcionar este fin de semana. Por supuesto, hay que seguir empujando. Esperemos que mañana sea otra carrera.

-Te vimos tocar el muro un par de veces en los últimos días. Te salvaste, pero supongo que eso te anima a controlarte un poco más la próxima vez.

-Sí, he estado empujando fuerte para tratar de entender las cosas. Cada vez que intento empujar, pierdo el tren delantero o el trasero. Este fin de semana no termina de hacer clic, creo. Cuando no hace clic aquí en Mónaco, se vuelve un poco más difícil. Hay que seguir intentando entender y seguir construyendo.

-¿Cuán difícil es conducir estos coches con las subidas de energía eléctrica tan potente aquí?

-Bueno, tenés mucha potencia a la salida de las curvas, los 350 kW. Pero creo que después está bien para conducir. Es divertido manejar los coches aquí. No se ha sentido mal. La energía, por supuesto, es más fácil de gestionar con todo el frenado (del motor eléctrico). Quizás es un poco alocado. Los coches se mueven un poco más por el poco agarre.

Tras prometer que iba a tratar de entender y trabajar para corregir algún detalle para la carrera, Colapinto se retiró pensativo.

Puede parecer que 233/1000 de diferencia no es mucho, pero en el apretado medio pelotón bastan para que en un circuito corto se intercalen varios rivales que discuten con Alpine ser el mejor quinto equipo. Así, Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams) y Nico Hulkenberg (Audi) se interpusieron entre ambos Alpine.

Russell, piloto dos

No hay dudas de que en los circuitos de media y alta velocidad, los Mercedes son los grandes dominadores hasta el momento. Sí se creía que iban a sufrir en las curvas lentas de Mónaco. Y eso ha sido así en el caso de George Russell, que terminó en la sexta posición, a 394/1000 de quien le está quitando, carrera a carrera, ser piloto de referencia o preferido del equipo. Ahora resulta que es Kimi el salvador, así como lo es siempre Verstappen para Red Bull. El RB22 que solía rebotar en los pianitos y mostrar rendimiento inestable en los frenos se transformó de viernes a sábado. El neerlandés había quedado a 168/1000 de Lewis Hamilton, el más rápido el viernes, con Leclerc, segundo a 111/1000. Max no contaba qué habían tocado en el coche, pero en todo caso para él siempre resulta posible encontrar algunas décimas, dos, tres (o más, a veces), que suele tener guardadas en un bolsillo.

Verstappen y Antonelli, tras la clasificación, en la que el italiano le arrebató la pole al neerlandés en el final Fatima Shbair - AP

Max y su compañero, el joven francoargelino Isack Hadjar, se vieron favorecidos por la regulación que reduce la entrega de potencia eléctrica a partir de 200 km/h, especial para este circuito. Hadjar, después de haber chocado el viernes, se recuperó muy bien y conseguía situarse en la quinta posición. Los McLaren, que dominaron en 2024, aquí casi ni aparecen en la foto esta vez: el viernes el coche de Norris (6º hoy a 714/1000 de la pole) tuvo una no identificada falla eléctrica que redujo su tiempo de entrenamiento. Por su parte, Oscar Piastri (del que se comenta que pasaría a Red Bull si se va Verstappen) tuvo también sus contactos con el muro y se vio perjudicado por tráfico. El australiano quedaba quinto a 573/1000 de Antonelli).

La fila india que hay que romper

El Gran Premio de Mónaco es especial. La gente, en realidad, no va a ver una carrera, sino a vivir una experiencia mágica por el imponente escenario que muestra desde los acantilados circundantes un puerto atestado de yates, edificios de estilo belle époque o muy modernos y tribunas llenas de entusiasta público.

Sobre la estrecha cinta asfáltica que sube hacia el casino y baja después hacia el puerto, pasando por el veloz túnel donde se alcanzan 290 km/h, resultan difícil los sobrepasos, como se ha dicho. Sin embargo bastan las vibraciones que llegan a las entrañas del entusiasta más apasionado para justificar el desfile. Esa es, sin embargo, la fila india que los equipos pretenden romper. Ya sea con estrategia o aprovechando algún coche de seguridad. Como lluvia no habrá, se deberá esperar algún accidente que abra las ventanas a las oportunidades. Y a aprovechar.