Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) no pudo terminar el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 que se disputó este domingo en el Circuito de las Américas de Austin y abandonó por segunda ocasión seguida y tercera en las últimas cuatro pruebas del calendario.

El argentino largó 21° a pesar de que en la clasificación del sábado se ubicó 15°. Sin embargo, tuvo que cumplir una penalización de 10 puestos a raíz del incidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán y quedó antepenúltimo solo por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quien tenía una sanción de 20 posiciones.

El problema en el auto Alpine de Franco Colapinto, por el que tuvo que abandonar Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

En la largada, Colapinto ganó dos lugares y quedó 19°. Con neumáticos duros, fue paciente para esperar que sus oponentes, la mayoría con medios, ingresen a los boxes para avanzar posiciones. Así, llegó a estar 14°, es decir siete escalones por delante, pero un incidente con Arvid Lindblad (Racing Bulls) afectó su monoplaza y, desde entonces, su gran ritmo quedó condicionado.

Vuelta a vuelta, el pilarense fue perdiendo terreno, más aun cuando entró a los boxes a cambiar sus neumáticos. Si bien regresó al pista, poco después su equipo lo llamó para que regrese a los pits y abandonó la carrera por sus problemas en el monoplaza Alpine.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

GP de España: 7°

GP de Azerbaiyán: Abondonó.

GP de Bahréin en Malasia: 13°

GP de Singapur: Abondonó.

GP de Estados Unidos: Abandonó.

El ganador de la prueba fue Kimi Antonelli (Mercedes), que largó primero y lideró durante gran parte de las 56 vueltas. El italiano llegó a los 365 puntos, pero no se pudo asegurar el título porque Lewis Hamilton (Ferrari) fue quinto y George Russell (Mercedes), octavo. No obstante, quedó muy cerca del mismo y, salvo imponderables, será el futuro campeón. De concretarse, Antonelli logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertira en el más joven de la historia en hacerlo.

El podio en Estados Unidos lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

La temporada 2026 de la Fórmula continuará para Franco Colapinto la próxima semana con el Gran Premio de México en el circuito Hermanos Rodríguez. Será la segunda de las cuatro pruebas que conforman la Gira de América, con actividad luego en Interlagos en San Pablo y, por último, en Las Vegas.

Lo positivo para el argentino que más allá de los tres abandonos en las últimas cuatro carreras se mantiene 12° en la tabla de posiciones de pilotos con 27 unidades.