Cronograma del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 2026

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La actividad en el Circuito de las Américas comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo con el formato de competencia tradicional
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La Fórmula 1 2026 tendrá este fin de semana la fecha número 18 del calendario que es el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, donde se puede definir el título de pilotos a favor de Kimi Antonelli (Mercedes).
- El cronograma de competencia será el tradicional. El viernes 23 habrá dos prácticas y el día siguiente, la tercera y última. Luego, se realizará la clasificación para la carrera del domingo a las 17 (hora argentina).
Cronograma del GP de Estados Unidos
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 23 de octubre
- 14.30: Práctica 1.
- 18: Práctica 2.
Sábado 24 de octubre
- 14.30: Práctica 3.
- 18: Clasificación.
Domingo 25 de octubre
- 17: Carrera.
The important timings you need for this weekend's action in Austin ⏰ 🏁 #F1 #USGP pic.twitter.com/Zjj4XAvoyV— Formula 1 (@F1) October 22, 2026
Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
La tabla de pilotos la lidera Antonelli con holgura y, salvo imponderables, logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertira en el más joven de la historia en hacerlo. El italiano domina el certamen con 340 unidades y le sacó 102 a su compañero de equipo, George Russell, por lo que puede asegurarse la corona en Austin. Para ello, necesita ganar la carrera y que Russell termine no más allá del noveno lugar. También, en ese caso, que Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general con 229 unidades, acabe no más adelante del quinto puesto.
Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no pudo sumar en las últimas tres carreras -Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur- y se mantiene 12° en tabla con 27 unidades. Su compañero, Pierre Gasly, está décimo con 41 puntos.
El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
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