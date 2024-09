Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, hora y TV del Gran Premio de Azerbaiyán

Escuchar

Este domingo, a partir de las 8 (horario argentino), Franco Colapinto corre su segunda carrera en la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de 21 años reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en la escudería británica Williams Racing y debutó en el GP de Monza con un meritorio 12° lugar. La 17° fecha del Mundial se disputa en el circuito de Bakú, con 6,003 kilómetros de extensión. Tanto las prácticas como la clasificación y la carrera final se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Hasta el momento, el piloto pilarense de 21 años nunca había corrido en la capital azerí. Al Autódromo Nacional de Monza, el de su debut, ya lo conocía (ganó un GP en Fórmula 3) y su actuación no decepcionó. De ahora en más todo será nuevo. “Es mi primera vez en Bakú y estamos muy entusiasmados. Es un trazado asombroso. El primer circuito callejero en el que voy a correr con un auto de Fórmula 1 y con algunos más por venir. Son días muy felices”, afirmó en la previa de las prácticas tras recorrer a pie el trazado en compañía de Gaetan Jego, el ingeniero encargado de guiar los pasos iniciales de Franco en la Fórmula 1.

La primera práctica no terminó de la mejor manera para Colapinto. Tuvo su primer accidente en la Fórmula 1. A 17 minutos del final del primer entrenamiento libre en el circuito de Azerbaiyán, cuando estaba en el puesto 13, el auto se le fue de cola en la curva 4 y terminó contra la pared. “Perdón por eso, muchachos. Estoy bien”, dijo el piloto de Williams a su equipo. Hasta el momento de su despiste, había sido el más rápido en la recta principal durante buena parte de la sesión -en la que también se golpeó el monegasco Charles Leclerc-, llegando a una velocidad punta de 318 kilómetros por hora.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes

Práctica 1: Abandono por accidente.

10: Práctica 2 (Fox Sports y Disney+ Premium).

Sábado

5.30: Práctica 3 (Fox Sports y Disney+ Premium).

9: Clasificación (Fox Sports y Disney+ Premium).

Domingo

8: Final (Fox Sports y Disney+ Premium).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Por qué Williams Racing eligió a Franco Colapinto?

Con la incursión de Colapinto, la Argentina vuelve a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo internacional después de 23 años (el último representante argentino en la máxima categoría había sido Gastón Mazzacane, en 2001). El pilarense no fue la primera opción, pero la escudería británica confió en él. Sus buenas actuaciones primero en F3 y después, este año, en F2, validan la decisión.

Franco Colapinto junto a James Vowles, jefe de equipo en la escudería británica Williams Racing Williams Racing - www.xpbimages.com

El jefe del equipo, James Vowles, apostó por la Academia, lo cual era entendible y esperable, pero podría no haber sido así. “Si analizamos las opciones que teníamos, había tres sobre la mesa: Liam Lawson, Mick Schumacher y Franco”, afirmó Vowles al momento de explucar su decisión. “Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos y no especiales (en referencia a Schumacher y Lawson). Creo que tenemos que ser claros sobre esto. Mick no es especial, sólo sería bueno, aunque creo que llegaría con mucha más experiencia que Franco”. añadió.

