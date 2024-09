El fenómeno Franco Colapinto y el nuevo objetivo: una butaca en la Fórmula 1 para 2025

Escuchar

Veinte días atrás, Franco Colapinto dejó la Fórmula 2, tras el anuncio de Williams, para reemplazar a Logan Sargeant en las últimas nueve fechas del calendario de Fórmula 1. Tres días después de la notificación debutó en Monza con una actuación sobria, auspiciosa, y el domingo, en el trazado callejero de Bakú, finalizó octavo y se alzó con los primeros puntos en el Gran Circo. Episodios de fantasías, prácticamente escritos por un guionista para la serie Drive to Survive, de Netflix, que retrata las temporadas desde 2019 y que cautivó a una audiencia que estaba despojada de deporte motor.

La frescura del personaje y un inicio de ciclo favorable despertaron palabras de aliento y de apoyo de pilotos consagrados como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, y las felicitaciones de un gigante como Mercedes. El ascenso vertiginoso generó una revolución en Williams y el mentor de su elección para tomar la butaca en 2024 con apenas un entrenamiento como respaldo, James Vowles, intentará gestionar la continuidad del pilarense en la grilla para el año que viene. El ingeniero británico señaló estar dispuesto a trabajar con Audi, si la automotriz alemana, que tomará el nombre de Sauber, desea completar la alineación de pilotos con Colapinto.

El circuito callejero de Bakú, escenario de los primeros puntos de Franco Colapinto en la Fórmula 1; el piloto argentino tiene que entrar en el radar de Audi para lograr un asiento en 2025 NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

En la fábrica de Grove cambió la energía y el entusiasmo es otro. Un cartel, destacando y felicitando las actuaciones de Colapinto y de Alexander Albon en Bakú, con las posiciones de cada uno en el clasificador y los diez puntos que cosechó el equipo en Azerbaiyán, fueron una señal del espíritu renovado. La meta se volvió más ambiciosa y la figura de Colapinto dejó de ser la de un integrante más de Williams Racing Driver Academy.

El aprendizaje continuo de las múltiples tareas a las que se somete un piloto, un entendimiento rápido con su ingeniero de carrera Gaëtan Jego –con sus audios conduce con tono paternal–, la relación fluida que logró con los integrantes de la escudería y el respaldo imprescindible de Vowles y los sponsors, empujan a Williams descubrir un espacio de crecimiento dentro del Gran Circo y fuera del equipo. “Quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la F.1″, pronunció el británico, con quien el argentino se fundió en un abrazo en los festejos de Bakú.

El festejo del equipo Williams por la doble cosecha de puntos de los pilotos Alexander Albon y Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán; "En dos carreras demostró al mundo que merece un asiento en la F.1", apuntó el jefe de la escudería, James Vowles

La parrilla del próximo año tiene dos vacantes y una es del equipo RB, subsidiario de Red Bull Racing, que seguramente completará la alineación con Liam Lawson. El neozelandés tuvo escaso porcentaje para reemplazar a Sargeant en Williams. La butaca libre, que está en negociaciones, la ofrece Audi, actualmente Sauber. La escudería con sede en Hinwil, Suiza, contrató a Nico Hulkenberg –ahora en Haas– y ensaya tratativas para la continuidad de Valtteri Bottas y también con el juvenil Gabriel Bortoleto, integrante de McLaren –ensayó con el MCL38 en el circuito de Red Bull Ring durante el último Gran Premio de Austria– y puntero del campeonato de Fórmula 2.

“Veremos qué podemos organizar allí. En dos carreras demostró al mundo que merece un asiento en la F.1. Siempre creí firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos, así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi. Eso es lo que insinuaba para el año que viene”, estipuló Vowles, en una charla con el sitio Motorsports.com.

Para el próximo calendario, Williams extendió el contrato de Albon y dio un golpe con la contratación de Carlos Sainz Jr., que se quedó sin espacio en Ferrari, tras la contratación de Hamilton. La irrupción de Colapinto promueve la urgencia de descubrir un lugar en la grilla para que el argentino siga con la curva de aprendizaje y no quede estancado como piloto de reserva en la fábrica de Grove. La experiencia de Audi sería una inversión a futuro, en la que Vowles proyecta rodaje, adquisición de conocimientos y datos, y desarrollo en una estructura que debe refundarse: Sauber tiene el peor conjunto en el presente y no es una rareza que sus pilotos Bottas y el chino Guanyu Zhou no hayan recogido puntos en 17 estaciones; el restante integrante de la grilla que no puntuó fue Sargeant.

Valtteri Bottas, actual piloto de Sauber y uno de los candidatos para completar la alineación de Audi; el brasileño Gabriel Bortoleto, puntero de la Fórmula 2 e integrante de McLaren, es otra alternativa Agencia AFP - AFP

“Estoy increíblemente orgulloso, como padre, de lo que logró Franco y quiero que tenga éxito. La forma correcta de tenerlo de vuelta en Williams, rindiendo, es asegurarse de que está construyendo su carrera. No voy a entrar en detalles de los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Eso es lo que tiene que saber, pero no significa que no pueda correr en otro sitio”, apuntó Vowles, que entrará en contacto con Mattia Binotto, el exjefe de Ferrari y el hombre elegido por la marca de los anillos para tomar el control.

“Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo. Hay candidatos potenciales en ambos lados: Valtteri es un piloto fuerte para nuestro equipo, lo conocemos muy bien, porque lleva tres años con nosotros y es uno de los primeros de nuestra lista. Mattia tomará una decisión basada no solo en 2025, sino también en la estrategia para el proyecto Audi”, comentó Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber en el paddock del Gran Circo.

Tres semanas atrás, Colapinto era tomado como una apuesta de riesgo en la F.1. Dos carreras después, recibió un saludo de Mercedes en redes sociales: “Vamos Franco Colapinto, una estrella en ciernes”, y se convirtió en un candidato para correr en 2025.

