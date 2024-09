El regreso de Logan Sargeant: el destino del piloto tras ser reemplazado por Colapinto en la Fórmula 1

Escuchar

El piloto estadounidense Logan Sargeant, eyectado de la escudería Williams de Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos y reemplazado en esa butaca por el argentino Franco Colapinto, probará en noviembre un auto de IndyCar. Se trata de una práctica con el equipo Meyer Shank Racing en el circuito de Thermal Club. Si bien la escudería ya tiene resuelta la nómina de corredores para la próxima temporada, será la primera toma de contacto del ex F1 con un vehículo de la categoría en la que correrá, casi con seguridad, la próxima temporada. Medios estadounidenses sitúan a Sargeant, de apenas 23 años, en la escudería italiana PREMA, que debutará en la categoría en 2025, y con la que ya compitió en la F3 en 2020 . Su compañero sería Callum Ilott.

Sargeant probará el próximo 19 de noviembre en el circuito californiano, y será una oportunidad para demostrar a la IndyCar que todo el potencial que alguna vez le vieron se mantiene intacto. Es un trazado de casi cinco kilómetros, con 17 curvas. Y de acuerdo con los rumores en la prensa la prueba funcionará como una postulación del piloto nacido en Fort Lauderdale (Florida) para la temporada 2025. Si bien la posibilidad de PREMA es la más concreta, un puñado de otros equipos tienen butacas libres. A eso apunta Sargeant.

El estadounidense Logan Sargeant, durante el GP de Austria de F1, que corrió para Williams; el argentino Franco Colapinto ocupa su lugar en las´ultimas nueve competencias de la temporada JURE MAKOVEC - AFP

Es más, el medio especializado Racer informa que su agente le consiguió a Sargeant charlas con varios equipos. Por esa razón, el piloto estuvo presente en el autódromo de Nashville donde el 14 y 15 de septiembre se corrió la última carrera de la temporada. Una de esas escuderías fue Meyer Shank, la que finalmente decidió hacer la prueba con Sargeant de cara a una futura contratación.

Argentina, tu grato nombre

Sargeant, sin embargo, podría volver a estar relacionado con la Argentina. Un piloto albiceleste -Colapinto- lo reemplazó en Williams en la Fórmula 1, pero... una de las escuderías de IndyCar que todavía no confirmó su alineación para la próxima temporada es Juncos Hollinger Racing. Parece un hecho que el equipo continuará con francés Romain Grosjean -ex F1-, pero no sabe quién reemplazará al argentino Agustín Canapino. Así, en caso de que el rumor de PREMA no se concrete, Sargeant podría recalar en IndyCar para ocupar el lugar de otro corredor albiceleste. Los otros equipos que no tienen nómina de pilotos cerrada son Dale Coyne Racing, Ed Carpenter Racing y Rahal Letterman Lanigan Racing.

El medio especializado SpeedCafe apunta que el equipo Ed Carpenter se separó del piloto neerlandés Rinus Veekay esta semana y aún no anunció su formación para la próxima temporada. El danés Christian Rasmussen sería uno de los contratados, aunque habría una butaca libre a la que podría aspirar Sargeant. El objetivo del piloto estadounidense es conseguir una butaca en un equipo que le pague un sueldo y no donde deba gestionarse su propio presupuesto. Eso limitaría sus posibilidades.

Agustín Canapino, con su auto de Juncos Racing en IndyCar Juncos Hollinger Racing

El accidente en Países Bajos que le costó el asiento en Williams

Sargeant fue protagonista de un fuerte accidente el último fin de semana en Zandvoort, en el Gran Premio de los Países Bajos. Este choque colmó la paciencia de la escudería. El golpe del Williams número 2 se dio en la tercera práctica de entrenamientos libres de la F1. Con la pista muy mojada, el norteamericano salió a girar y no tardó en chocar y destrozar el auto, accidente que finalmente le costaría su asiento en el equipo. El estadounidense se excedió en la curva 3, pisó el césped con el neumático delantero derecho y perdió el control. El FW46 hizo un semitrompo y se estrelló violentamente contra las vallas metálicas.

Algunos reportes indican que el accidente le costó a Williams aproximadamente 1.700.000 dólares, una gran pérdida para un equipo que no maneja el mismo presupuesto que las demás escuderías y que contará con el español Carlos Sainz en 2025. Sin embargo, no había sido la primera vez que Sargeant causó destrozos millonarios. De echo fue el el piloto que más gastos por roturas generó en 2023 en toda la parrilla de la F1, con un total aproximado de 4.333.000 dólares.

💥 Así ha sido el fortísimo accidente de Sargeant.



Coche en llamas.



El piloto está bien. Buenas noticias.#F1 #DutchGPpic.twitter.com/5Rcf9etbXO — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 24, 2024

Fue por todo esto que James Vowles, director del equipo Williams, habló con varios medios tras el accidente y se mostró muy enojado con Sargeant: “100 personas han trabajado durante semanas en nuestra gran actualización y se han dejado la piel para que pudiéramos alinear dos coches con las nuevas piezas. Y todo se va al demonio en un segundo. Fue un accidente innecesario. No se pueden correr riesgos en la tercera sesión de entrenamientos bajo la lluvia. No quiero tomar una decisión emocional ahora”.

Sargeant debutó en 2023, en el Gran Premio Bahréin y disputó 36 carreras. En todos sus grandes premios sólo sumó 1 punto, que fue en el Gran Premio de los Estados Unidos que se disputó en Austin, en la temporada 2023. Además, sumó nueve abandonos, que representa un 25%.

Respecto de la salida de Sargeant, Vowles aseguró: “Esto es sin duda increíblemente duro para Logan, que lo ha dado todo durante su tiempo con Williams, y queremos agradecerle todo su arduo trabajo y actitud positiva. Logan sigue siendo un piloto talentoso y le apoyaremos para que continúe su carrera en el futuro. Sé que Franco tiene una gran velocidad y un potencial enorme, y estamos deseando ver lo que puede hacer en la Fórmula 1″. Más allá del mensaje, muchos fans mostraron su enojo contra Williams en las redes sociales porque la escudería le dio primero la bienvenida a Colapinto y recién después despidió a Sargeant.

LA NACION