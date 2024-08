Fórmula 1: ¿Franco Colapinto tendrá su chance? Williams reemplazará a Logan Sargeant en Monza

Escuchar

El accidente que protagonizó Logan Sargeant el sábado, durante el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Países Bajos, es un golpe que modificará la grilla de la Fórmula 1 por el resto de la temporada. El chasis del monoplaza sobrevivió al impacto a 190 km/h, aunque la situación del piloto estadounidense en Williams es crítica y el jefe de la escudería de Grove, James Volwes, apuntó a encontrar un reemplazo a partir de la próxima carrera, el fin de semana en Monza.

En la larga lista de nombres que circularon para tomar la butaca asomó Franco Colapinto, aunque las posibilidades deportivas del argentino corren por detrás de las de Liam Lawson y de Mick Schumacher. Un fuerte apoyo económico sería la única vía para ser el compañero de Alex Albon en 2024: una verdadera carrera contrarreloj.

En el circuito de Silverstone, Franco Colapinto manejó el auto de Logan Sargeant en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña X

Sin puntos en la campaña, con un duodécimo puesto como mejor prueba de clasificación y una undécima ubicación como posición de llegada más relevante; los tres accidentes que sufrió en el año esmerilaron la relación de Sargeant con Williams. Las actualizaciones que el equipo introdujo en el auto N°2 se esfumaron con el choque contra la barrera de contención de la Curva 4 de Zandvoort, y la destrucción provocó horas extras de trabajo en el garaje para devolverlo a la grilla para el gran premio. Los coletazos también se replicarán en la factoría, ante la urgencia por reparar piezas y elementos ante la proximidad del GP de Italia.

Que el incidente haya sido producto de un problema hidráulico del FW46 no alcanza para resguardar al piloto de 23 años, que acumula 36 presencias en el Gran Circo y un punto como única recompensa. “Cien personas trabajaron durante semanas, dejaron la piel para que pudiéramos alinear dos autos con las nuevas piezas y todo se va a la basura en un segundo. Fue un accidente innecesario. No se pueden correr riesgos en la tercera sesión de entrenamientos bajo la lluvia. No quiero tomar una decisión emocional”, expresó Volwes, prácticamente sentenciando el futuro de Sargeant.

Franco Colapinto camina junto a Logan Sargeant en el circuito de Silverstone; el piloto argentino asoma en la lista de posibles reemplazantes del estadounidense para lo que resta del año

Los jefes de equipo de Red Bull Racing y Mercedes se mostraron abiertos a liberar a sus pilotos de reserva. “Depende de las condiciones y de si podríamos tenerlo de regreso rápidamente si lo necesitamos. Si necesitaran un piloto el próximo fin de semana, estaríamos abiertos a ello. Pero esa es una cuestión de Williams más que de nosotros”, comentó Christian Horner sobre la situación de Lawson, que debutó un año atrás en el GP de Países Bajos, con Alpha Tauri –ahora RB- ante la lesión de Daniel Ricciardo. En cinco carreras, ofrece como mejor clasificador un noveno lugar en Singapur.

Para Helmut Marko, asesor de RBR, la oportunidad es favorable para el neozelandés: “Si es bueno para un piloto joven y puede ganar algo de experiencia en carrera, no nos meteríamos en el medio”, deslizó el austríaco a Sky Sports F1, de Alemania. Las nueve fechas podrían ser un examen para las aspiraciones de Marko de subir a Lawson a RB en 2025, junto al japonés Yuki Tsunoda.

La relación entre Williams y Mercedes, que provee de elementos, entre ellos el motor, al conjunto de Grove, y que Volwes haya trabajado para las Flechas de Plata antes de asumir la función de jefe de equipo, empujan a Mick Schumacher a ilusionarse con un retorno a la F.1, tras su paso por Haas en las temporadas 2021 y 2022. “Me gustaría que tuviera la oportunidad, porque no vimos al verdadero Mick en la F.1. Ganar la F.4, la F.3 y la F.2 y luego rendir por debajo de tus posibilidades en la F.1 es frustrante y creo que se merece una segunda oportunidad, y si es con Williams estaríamos apoyándola. La decisión es de James Volwes”, enfatizó Toto Wolff, que descartó que el joven Andrea Kimi Antonelli pudiera ser tentado: el italiano, que cumplió el domingo 18 años, conducirá en el FP1 en Monza para las Flechas de Plata.

En cambio, el hijo de Michael aspiraba a alistarse en Alpine, aunque estos se decantaron por Jack Doohan para formalizar la dupla con Pierre Gasly en 2025. Al no asomar como prioridad para tomar la butaca que liberará Lewis Hamilton en Brackley, exhibirse durante nueve fechas en el Gran Circo es un libreto que no asomaba en los planes antes del accidente de Sargeant.

Franco Colapinto y James Volwes, el jefe de la escudería Williams; el argentino integrará el equipo de pruebas privadas del conjunto de Grove en 2025

La intención de Williams es sumar un piloto con experiencia para desandar lo que resta del año y la única chance de Colapinto, que está muy bien conceptuado dentro de la escudería, pero que solo tiene como aval en la pista una sesión de pruebas libres, es un desembolso económico para torcer la estrategia de Grove. Los planes concretos para el argentino para 2025 dentro de la escudería son ensayos privados con modelos de dos temporadas previas, ya que será parte del equipo de pruebas que implementará Williams.

“Podrá conducir un F.1 sin presión. Es algo fantástico para los pilotos jóvenes. No podemos ofrecer muchos momentos en un coche de F.1 y hay cosas que para aprender es preferible no hacerlas en un FP1 o un martes, después de la carrera de Abu Dhabi. El año que viene tendremos nuestro propio equipo de pruebas privadas y estará Colapinto. Es lo que Mercedes está haciendo con Antonelli”, comentó Sven Smeets, director deportivo y quien dirige la Williams Racing Driver Academy, a Motorsport. Del proyecto también participarán los británicos Zak O’Sullivan, piloto de F.2, y Luke Browning, de F.3.

Mick Schumacher, piloto de reserva de Mercedes y de Alpine en el Mundial de Resistencia, uno de los favoritos para tomar la butaca en Williams RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la charla, Smeets desalentó que el pilarense haya sido una opción B para 2025, por detrás de Carlos Sainz Jr., que finalmente se incorporará el año próximo y acompañará a Albon. “Está haciendo un gran trabajo, pero habría sido demasiado temprano. Lo de Silverstone fue muy bueno, porque no le avisamos con mucha antelación, tuvo solo una semana para prepararse e hizo una tarea fantástica. También es bueno su año de novato en la F.2 y probar el año que viene le va a hacer bien. A finales de la próxima temporada veremos dónde terminamos “, expresó el ingeniero belga, de 52 años, que fue excopiloto de rally.

